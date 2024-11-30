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Новости дня в хоккее за 30 ноября 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

СКА устроил голевое безумие, «Спартак» завершил кошмарную неделю. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 30 ноября 2024 года
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«Адмирал» продлил победную серию, а «Трактор» добыл победу в Екатеринбурге.

30 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Адмирал» одержал третью победу подряд, вырвав в концовке победу у «Сочи»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Солянников (Сошников, Шестаков) – 04:43 (5x5)     1:1 Грэм – 19:03 (5x4)     2:1 Гутик – 28:23 (5x5)     2:2 Попов (Гараев) – 40:32 (4x4)     2:3 Федотов (Мокрушев, Тянулин) – 55:24 (5x4)     3:3 Старков (Гутик) – 55:31 (5x5)     4:3 Завгородний (Солянников, Шевченко) – 57:50 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Георгий Солянников с передач Никиты Сошникова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Джесси Грэм с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Даниил Гутик вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным.

За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу хозяев в матче и принёс «Адмиралу» третью подряд победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА в гостях победил «Амур» в ярком матче с 12 шайбами, Хайруллин и Кузнецов набрали по пять очков

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Талалуев) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин, Кузнецов) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов, Галенюк) – 59:39 (en)    

На 13-й минуте первого периода Арсений Коромыслов открыл счёт в матче. Спустя 22 секунды Игнат Коротких восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Алекс Гальченюк вывел хабаровский клуб вперёд, реализовав буллит. Клуб с берегов Невы ответил двумя шайбами с разницей всего в 20 секунд. Отличились Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин. Спустя пару минут Алекс Гальченюк сделал счёт 3:3, оформив дубль. На 11-й минуте периода Марат Хайруллин вновь вывел СКА вперёд.

На второй минуте третьего периода Никита Смирнов сделал счёт 5:3. На четвёртой минуте периода Сергей Плотников забросил шестую шайбу СКА в матче. На 15-й минуте периода Олег Ли сделал счёт 4:6. За две с половиной минуты до конца периода Алекс Гальченюк сократил отставание «Амура» до минимума, оформив хет-трик.

В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче, набрав своё пятое очко в этой встрече. Также пять очков в матче набрав и Кузнецов. В активе Марата три точных броска и две результативные передачи, тогда как Евгений однажды забил сам и ещё четыре раза ассистировал партнёрам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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«Спартак» потерпел третье поражение подряд, крупно проиграв на выезде «Салавату Юлаеву»

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Хозяева одержали крупную победу со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5)     2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5)     3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)     4:1 Ливо – 44:17 (5x5)     5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)    

На четвёртой минуте первого периода защитник гостей Вениамин Королёв открыл счёт во встрече. 21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова. Отметим, что для Вениамина это первая шайба в КХЛ.

Но в дальнейшем забивали исключительно хоккеисты хозяев. На 24-й минуте свою первую шайбу в этом матче забросил Джош Ливо. Спустя пять минут отличился Деннис Ян. Третью шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Владислав Ефремов, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ.

На старте третьего периода Ливо оформил дубль, а окончательный счёт в матче установил Александр Шаров, реализовавший большинство. В самой концовке гости могли отыграть одну шайбу, но Александр Беляев не реализовал буллит.

Таким образом, «Салават» продлил победную серию до трёх матчей, тогда как «Спартак», в свою очередь, проиграл в третий раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» проиграл «Трактору» в уральском дерби

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Трактор» одержал победу со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Шабанов, Кэмпфер) – 18:18 (5x5)     0:2 Карпухин (Котляревский, Жарков) – 22:57 (5x5)     0:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 25:50 (5x4)     1:3 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 28:16 (5x4)     2:3 Зборовский (Да Коста, Кизимов) – 43:12 (5x5)     2:4 Сикура (Ткачёв, Николаев) – 43:26 (5x5)     3:4 Бывальцев (Воробьёв, Мэйсек) – 48:36 (6x5)     3:5 Светлаков (Робинсон) – 59:36 (en)    

За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Илья Карпухин, Максим Шабанов, Дилан Сикура и поразивший пустые ворота Андрей Светлаков. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский и Алексей Бывальцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 32 матча. «Автомобилист» располагается там же на третьей строчке, заработав 41 очко после 30 игр.

Матчи на 1 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Барыс
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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