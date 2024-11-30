СКА устроил голевое безумие, «Спартак» завершил кошмарную неделю. Итоги дня в КХЛ

«Адмирал» продлил победную серию, а «Трактор» добыл победу в Екатеринбурге.

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30 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Адмирал» одержал третью победу подряд, вырвав в концовке победу у «Сочи»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Георгий Солянников с передач Никиты Сошникова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Джесси Грэм с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Даниил Гутик вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным.

За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу хозяев в матче и принёс «Адмиралу» третью подряд победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА в гостях победил «Амур» в ярком матче с 12 шайбами, Хайруллин и Кузнецов набрали по пять очков

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

На 13-й минуте первого периода Арсений Коромыслов открыл счёт в матче. Спустя 22 секунды Игнат Коротких восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Алекс Гальченюк вывел хабаровский клуб вперёд, реализовав буллит. Клуб с берегов Невы ответил двумя шайбами с разницей всего в 20 секунд. Отличились Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин. Спустя пару минут Алекс Гальченюк сделал счёт 3:3, оформив дубль. На 11-й минуте периода Марат Хайруллин вновь вывел СКА вперёд.

На второй минуте третьего периода Никита Смирнов сделал счёт 5:3. На четвёртой минуте периода Сергей Плотников забросил шестую шайбу СКА в матче. На 15-й минуте периода Олег Ли сделал счёт 4:6. За две с половиной минуты до конца периода Алекс Гальченюк сократил отставание «Амура» до минимума, оформив хет-трик.

В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче, набрав своё пятое очко в этой встрече. Также пять очков в матче набрав и Кузнецов. В активе Марата три точных броска и две результативные передачи, тогда как Евгений однажды забил сам и ещё четыре раза ассистировал партнёрам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, крупно проиграв на выезде «Салавату Юлаеву»

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Хозяева одержали крупную победу со счётом 5:1.

На четвёртой минуте первого периода защитник гостей Вениамин Королёв открыл счёт во встрече. 21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова. Отметим, что для Вениамина это первая шайба в КХЛ.

Но в дальнейшем забивали исключительно хоккеисты хозяев. На 24-й минуте свою первую шайбу в этом матче забросил Джош Ливо. Спустя пять минут отличился Деннис Ян. Третью шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Владислав Ефремов, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ.

На старте третьего периода Ливо оформил дубль, а окончательный счёт в матче установил Александр Шаров, реализовавший большинство. В самой концовке гости могли отыграть одну шайбу, но Александр Беляев не реализовал буллит.

Таким образом, «Салават» продлил победную серию до трёх матчей, тогда как «Спартак», в свою очередь, проиграл в третий раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» проиграл «Трактору» в уральском дерби

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Трактор» одержал победу со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Илья Карпухин, Максим Шабанов, Дилан Сикура и поразивший пустые ворота Андрей Светлаков. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский и Алексей Бывальцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 32 матча. «Автомобилист» располагается там же на третьей строчке, заработав 41 очко после 30 игр.

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