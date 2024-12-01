А ещё Матвей сделал шикарную голевую передачу в первом периоде.

Мичков – уже лучший в НХЛ! Русский суперновичок снова забил победный гол в овертайме

«Сент-Луис» после смены главного тренера выиграл оба матча и всерьёз начал претендовать на плей-офф. К тому же в состав «блюзменов» начали возвращаться травмированные игроки, которых очень не хватало на старте. Правда, сегодняшнюю встречу пришлось пропустить Павлу Бучневичу.

«Филадельфия» тоже тяжело начала сезон, но, видимо, Джон Торторелла сумел достучаться до своих парней – сейчас команда находится в восьмёрке.

За первые 12 минут игрового времени «Сент-Луис» не нанёс ни одного броска в створ, а также дал «Филадельфии» быстро повести в счёте – Мичков с Типпеттом убежали «два в один», и Матвей шикарно вложил шайбу в крюк партнёру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До перерыва ни одной из команд не удалось забросить, та же тенденция наблюдалась и во втором периоде: вратари играли превосходно. Особенно Биннингтон, который в концовке второго периода буквально украл гол у Шона Кутюрье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде обе команды нашли ключики к чулану с голами, и начались догонялки: Холлоуэй сравнял счёт, Фёрстер сразу же вывел «лётчиков» вперёд. «Сент-Луис» снял вратаря, навалился на ворота Колосова и добился своего – с добиванием Нейборса белорусский вратарь не справился.

Встреча ушла в дополнительное время, но продлился овертайм недолго – Матвей Мичков стремительно убежал на рандеву с вратарём и броском с неудобной руки переиграл Биннингтона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба стала для Матвея уже третьей в овертайме, на сегодняшний день – он лидер НХЛ по голам в дополнительное время, столько же только у Леона Драйзайтля. В истории лиги только три человека забрасывали три шайбы в овертайме в таком возрасте — Кросби, Ковальчук и Нэш.