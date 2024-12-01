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Нью-Джерси – Вашингтон – 5:6, обзор матча, видео голов, Вашингтон возглавил таблицу Восточной конференции НХЛ

«Вашингтон» забил дважды за 10 секунд и возглавил Восток НХЛ. И это всё без Овечкина!
Лев Лукин
«Вашингтон» возглавил Восток НХЛ. Без Овечкина!
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«Кэпиталз» в этом сезоне держат марку даже в отсутствие главного хоккеиста.

После того, как Александр Овечкин выбыл из строя, «Вашингтон» проиграл два матча подряд, и могло показаться, что травма главной звезды больно ударит по «Кэпиталз». Однако вслед за этим «столичные» отправились в гостевое турне, где показали, что в нынешнем сезоне у них пока хватает ресурсов для мощной и уверенной игры даже без Овечкинаа. Что называется, «Кэпиталз» побеждают за себя и за Сашку.

«Вашингтон» в основное время обыграл «Флориду» и «Тампу», затем дома команда Спенсера Карбэри разобралась в овертайме с «Айлендерс», а сегодня «Кэпиталз» гостили в соседнем Ньюарке, где в очной разборке с «Нью-Джерси» должны были определить промежуточного лидера Восточной конференции.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19     1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54     2:1 Даулинг (Песке) – 22:38     2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp)     2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp)     2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp)     3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp)     4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15     4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54     4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04     5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)    

Игра, как это часто бывает с «Вашингтоном» в этом сезоне, получилась крайне результативной, с захватывающим сюжетом. Манджапане открыл счёт за гостей, вскоре Нико Хишир уравнял цифры, здорово разобравшись на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода Даулинг вывел хозяев вперёд, однако в целом двадцатиминутка осталась за «Вашингтоном». В середине периода сначала Макмайкл реализовал большинство формата «4 на 3», затем Чикран забил уже в расстановке «5 на 4» — два гола разделило менее минуты.

Закрепил успех гостей в этом отрезке ещё один гол в большинстве за несколько секунд до перерыва. Автором шайбы стал Сандин, а соавтором – Иван Мирошниченко, выигравший борьбу вблизи ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт 4:2 радовал «Вашингтон», но на старте третьего периода «дьяволы» быстро отыгрались. Ноэсен реализовал большинство, и почти сразу же Братт забил четвёртый гол для хозяев.

Судьбу же матча решила следующая голевая вспышка матча в исполнении «Вашингтона». «Кэпиталз» умудрились забросить две шайбы за десять секунд, и гол Дюбуа оказался победным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ноэсен вскоре оформил дубль в большинстве, но гости удержали победу, которая стала для них четвёртой подряд. «Вашингтон» обошёл «Нью-Джерси» в таблице Востока, возглавил её, при том, что у «дьяволов» ещё сыграно на три матча больше.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В общем же зачёте «Кэпиталз» уступают только западным «Виннипегу» и «Миннесоте», да и то лишь на одно очко. А что будет, когда вернётся Овечкин?

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