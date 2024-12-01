Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Миннесота — Нэшвилл — 3:2 ОТ, обзор матча, Капризов набрал два очка и вышел на первое место по очкам в НХЛ, видео

Капризов — волшебник, умеющий всё! Забил фантастический гол, держа клюшку в одной руке
Максим Макаров
Капризов — волшебник! Забил фантастический гол
Аудио-версия:
Комментарии
У Фёдора Свечкова дебютная шайба в НХЛ, а «Миннесота» уже возглавляет общую таблицу.

«Миннесота» и «Нэшвилл» показывают в этом сезоне прямо противоположные результаты – «дикари» борются за первое место в конференции, а «хищники» замыкают таблицу, провалив старт чемпионата.

Начало игры забрала «Миннесота», но «Нэшвилл» держался – команду выручал Сарос, а Сароса – штанги. Однако за минуту до конца периода лёд тронулся – Деклан Чисхольм щёлкнул от синей линии и забросил свою первую шайбу в сезоне. Но до перерыва гости отыгрались – Фёдора Свечкова вывели на ударную позицию, и он не сплоховал. Для россиянина этот гол стал первым в НХЛ. С почином!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на третьей минуте второго периода «хищники» вовсе вышли вперёд – связка Стэмкос – О’Райлли сработала блестяще. Хозяева в долгу не остались – уже через несколько минут Капризов сравнял счёт в большинстве. Причём шайба получилась удивительной – Кирилл держал клюшку на пятаке одной рукой, а Марко Росси идеально вложил туда шайбу. Этот новокузнецкий парень умеет забивать любым способом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторая половина основного времени не была богата на события: команды сыграли более надёжно, а где-то – и вовсе пассивно.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чисхольм (Годро) – 18:57     1:1 Свечков (Евангелиста, Йози) – 19:39     1:2 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 22:29 (pp)     2:2 Капризов (Росси, Сперджен) – 28:24 (pp)     3:2 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 61:00    

В овертайме хозяева забрали своё: Капризов подхватил шайбу, убежал в чужую зону, но не стал бросать, выложив её на блюдечке для Сперджена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» догоняет «Виннипег» и теперь делит с ним первое место в общей таблице НХЛ. А Кирилл Капризов выходит на первое место в гонке бомбардиров сезона. Также пора ставить вопрос о том, что россиянин стал одним из самых умелых форвардов лиги – он блестяще играет в подыгрыше, лезет во всю борьбу и разнообразно забрасывает шайбы. Сегодняшний матч стал лучшим доказательством этого.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android