У Фёдора Свечкова дебютная шайба в НХЛ, а «Миннесота» уже возглавляет общую таблицу.

Капризов — волшебник, умеющий всё! Забил фантастический гол, держа клюшку в одной руке

«Миннесота» и «Нэшвилл» показывают в этом сезоне прямо противоположные результаты – «дикари» борются за первое место в конференции, а «хищники» замыкают таблицу, провалив старт чемпионата.

Начало игры забрала «Миннесота», но «Нэшвилл» держался – команду выручал Сарос, а Сароса – штанги. Однако за минуту до конца периода лёд тронулся – Деклан Чисхольм щёлкнул от синей линии и забросил свою первую шайбу в сезоне. Но до перерыва гости отыгрались – Фёдора Свечкова вывели на ударную позицию, и он не сплоховал. Для россиянина этот гол стал первым в НХЛ. С почином!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на третьей минуте второго периода «хищники» вовсе вышли вперёд – связка Стэмкос – О’Райлли сработала блестяще. Хозяева в долгу не остались – уже через несколько минут Капризов сравнял счёт в большинстве. Причём шайба получилась удивительной – Кирилл держал клюшку на пятаке одной рукой, а Марко Росси идеально вложил туда шайбу. Этот новокузнецкий парень умеет забивать любым способом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторая половина основного времени не была богата на события: команды сыграли более надёжно, а где-то – и вовсе пассивно.

В овертайме хозяева забрали своё: Капризов подхватил шайбу, убежал в чужую зону, но не стал бросать, выложив её на блюдечке для Сперджена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» догоняет «Виннипег» и теперь делит с ним первое место в общей таблице НХЛ. А Кирилл Капризов выходит на первое место в гонке бомбардиров сезона. Также пора ставить вопрос о том, что россиянин стал одним из самых умелых форвардов лиги – он блестяще играет в подыгрыше, лезет во всю борьбу и разнообразно забрасывает шайбы. Сегодняшний матч стал лучшим доказательством этого.