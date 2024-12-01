Российский талант перезагрузит карьеру в китайском клубе? Что ждёт Лихачёва в «Куньлуне»

Накануне вечером «Локомотив» официально отправил в аренду в «Куньлунь Ред Стар» своего нападающего Ярослава Лихачёва. Это решение должно пойти на пользу всем участникам сделки, так как перспективному хоккеисту требуется та самая перезагрузка карьеры, о которой часто говорят в подобных ситуациях. Порой под этот термин готовы подвести всё что угодно, но в случае с Лихачёвым слово «перезагрузка» подходит на все 100%.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин долго пытался интегрировать Ярослава в свою систему. И в прошлом сезоне статистика хоккеиста вроде как была на вполне приличном уровне. В 54 матчах регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 17 результативных передач. Набрать 30 очков в 54 встречах – достойный показатель для молодого игрока. Но один из самых опытных специалистов лиги смотрел на эти цифры совсем не так поверхностно.

«Я Ярославу говорю, что он должен зависеть от самого себя, а не от тренера. Тогда ему будет намного проще жить. Он должен заслужить своей игрой, чтобы я от него зависел, чтобы команда от него зависела. У Лихачёва же какие проблемы? Все голы — до Нового года. А чемпионат сейчас уже до конца мая продлили», — так говорил Никитин о роли нападающего в своей команде ещё в межсезонье.

Нынешний же сезон складывался для 23-летнего форварда из рук вон плохо – как с точки зрения статистики, так и с точки зрения непосредственно игровых действий. Если в прошлом сезоне Ярослав забивал голы хотя бы до Нового года, то в текущем чемпионате воспитанник ярославского клуба провёл 14 матчей, в которых отметился всего одной результативной передачей при среднем игровом времени в 11 минут 8 секунд. Примечательно, что единственный балл за результативность Ярослав набрал во второй встрече сезона, записав на свой счёт передачу в игре с «Ладой» (3:0).

Именно после того матча россиянин впервые угодил в запас в текущей регулярке, что в дальнейшем с ним начало происходить на регулярной основе. Лихачёв проиграл конкуренцию другим хоккеистам и не имел постоянного места в составе «Локомотива», то возвращаясь в заявку на игру, то из неё выпадая. Примечательно, что первые разговоры в прессе о возможной аренде хоккеиста в другой клуб пошли около месяца назад, но долгое время главный тренер железнодорожников Игорь Никитин был против различных вариантов расставания с игроком.

Ярослав Лихачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

На послематчевых пресс-конференциях главного тренера «Локомотива» спрашивали о Ярославе едва ли не больше, чем о любом другом хоккеисте команды, и постепенно тональность ответов специалиста становилась всё жёстче и жёстче. В конечном счёте после победы во встрече с «Витязем» (2:1) Игорь Валерьевич вот так ответил на очередной вопрос о причинах того, что в той игре нападающий не провёл ни одной смены: «Лихачёв? А чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает, что надо делать. Мне кажется, у него уже в голове всё закипело. Надо делать, а не думать».

В итоге аренда в «Куньлунь» всё-таки была согласована. Для перспектив молодого нападающего отправление в китайский клуб выглядит шикарным вариантом. Возможно, более предпочтительным мог бы стать только переезд в «Сибирь» к Вадиму Епанчинцеву. Именно под его руководством в сезоне-2022/2023 Ярослав впервые в своей карьере на себе опробовал институт аренды игроков.

Два года назад «Локомотив» отправил своего таланта на Дальний Восток в расположение «Амура». В том сезоне хабаровский клуб активно и успешно пользовался арендой молодых хоккеистов. Из «Металлурга» был арендован Никита Гребёнкин, из «Сибири» — Сергей Дубакин, а из «Локомотива» — Лихачёв. Все трое смогли занять ключевые роли в «Амуре», получая большое игровое время и имея много простора для творчества. Там Ярослав забросил 15 шайб в 59 матчах, зарекомендовав себя на уровне КХЛ.

Ярослав Лихачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но в «Локомотиве» застолбить своё место в системе Никитина у игрока так и не вышло. В «Куньлуне» же Ярослав совершенно точно получит игровое время и развязанные руки. У китайского клуба, базирующегося в Московской области, большой дефицит игроков. Ранее «драконы» уже арендовали у минского «Динамо» Степана Звягина, и 20-летний белорус моментально попал в основной состав «Куньлуня». Что уж говорить о Лихачёве, который при всём уважении к Звягину является игроком всё-таки куда более талантливым.

В «Куньлуне» Ярослав проведёт концовку нынешнего сезона КХЛ, имея прекрасный шанс снова вспомнить чувство гола и результативных действий. В ближайшие месяцы нападающий может набраться игровой уверенности и показать товар лицом перед другими клубами КХЛ. Фокус этой аренды в том, что, как бы сильно нападающий ни сыграл за китайский клуб, всё это вряд ли повысит акции хоккеиста в глазах Никитина.

Игорь Валерьевич полтора года держал нападающего в своих руках, пытаясь добиться от него желаемого эффекта, но так и не увидел того, чего хотел. Так бывает – у каждого тренера есть свой набор базовых требований – и далеко не все хоккеисты могут им соответствовать. Свежий пример – Иван Чехович. 25-летний форвард также не смог показать свои лучшие качества в системе «Локомотива», зато после перехода в «Витязь» уже стал одним из самых ярких игроков этого сезона КХЛ.

На данный момент есть все основания предполагать, что заиграть в хоккей Никитина так и не выйдет и у Лихачёва. А так как контракт самого Никитина с «Локомотивом» только недавно был продлён на длительный срок, то всё это говорит о том, что в межсезонье Ярослав может стать очень ценным лотом на трансферном рынке КХЛ. Но для этого игроку для начала ещё нужно показать себя в «Куньлуне».