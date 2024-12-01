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Травма Овечкина: как перелом повлияет на погоню Овечкина за рекордом Гретцки, сколько Ови забьёт в этом сезоне, сколько до Гретцки

Как тяжелейшая в карьере Овечкина травма повлияет на погоню за рекордом Гретцки?
Владимир Лаевский
Как травма повлияет на погоню Овечкина за Гретцки
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Остались ли у Ови шансы побить Великое достижение в этом сезоне?

Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки — это центральная тема нынешнего сезона в НХЛ. А может быть, и во всём спортивном мире. В мире российского спорта уж точно.

Сейчас, пока Ови восстанавливается после перелома малоберцовой кости, его погоня поставлена на паузу. И от того, как долго нападающий «Вашингтона» пробудет вне игры, будет зависеть будущее его рекорда.

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Так каковы же перспективы Овечкина теперь, когда он получил травму? Может ли он всё ещё побить рекорд Гретцки в этом сезоне? И покорится ли вообще Александру это Великое достижение?

Сколько Овечкин забьёт после травмы?

Сейчас Ови от Гретцки отделяет всего 26 голов — и 27 от нового рекорда соответственно. При этом форвард «столичных» пропустит от четырёх до шести недель. То есть от 13 до 19 матчей. И позади – уже пять.

В худшем из раскладов до конца сезона у него останется 45 встреч.

Что это значит?

Что ж, если Овечкин сможет сохранить уровень результативности образца старта сезона, когда он забил 15 голов за 18 матчей (0,83 гола за матч), то до конца регулярки забросит ещё 37-38 шайб.

Если так и произойдёт, нападающий «Вашингтона» не просто покорит рекорд Гретцки — он перейдёт рубеж в 900 голов! И завершит сезон с 905-906 шайбами за карьеру!

Если же он пропустит потенциальный минимум — 13 матчей, то его показатели будут и того лучше: 42-43 гола в оставшейся 51 встрече и 910-911 – за карьеру.

Получается, при сохранении нынешнего темпа Овечкин забросит до конца сезона от 37 до 43 шайб и в любом случае покорит рекорд Гретцки.

Но это, естественно, идеальная ситуация. В реальности же есть масса нюансов. Например, набор формы.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Как рассказывали люди, приближённые к Ови, хоккеист усердно занимался в межсезонье-2024 и именно благодаря этому так успешно начал регулярку. Всё-таки Алексу уже 39. В таком возрасте правильная подготовка — неотъемлемая часть удачной игры.

Вот только после травмы у Овечкина не будет столько же времени, сколько было в межсезонье. А зная характер нападающего, мы понимаем: он выйдет на лёд так сразу, как только ему позволят врачи.

При худших раскладах Александр сыграет первую встречу после перелома 3 января 2025 года — с «Миннесотой». И, скорее всего, до перерыва на Турнир четырёх наций, который пройдёт в середине февраля, форвард будет не в лучшей форме. Он просто не успеет набрать её — а матчами вряд ли захочет жертвовать.

Так что придётся ждать перерыва. А вот там уже у Овечкина будет целых полторы недели, чтобы набрать форму — после этого и можно ожидать возвращения капитана «Кэпиталз» к производительности на уровне старта сезона.

Тем не менее до этого момента Александр сыграет минимум 18 матчей. А после останется всего 27. При таких раскладах Ови забьёт ещё 22-23 гола до конца регулярки.

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Получается, до февральского перерыва Алексу надо забросить лишь четыре-пять шайб, чтобы побить рекорд. Звучит более чем реалистично.

О чём говорит «история болезни»?

Конечно, в карьере Овечкина ещё не было настолько тяжёлых травм. Но были другие, менее сложные. Ови наверняка научился правильно восстанавливаться и приводить себя в форму после повреждений. За почти-то 20 лет в НХЛ!

Так что для общей картины кажется более чем важным посмотреть, как нападающий проявлял себя после разных травм.

СезонТравмаСколько матчей пропустилСколько забил в следующих 15 матчах
2005/2006Лёгкая травма паховой мышцы19
2008/2009Ушиб пятки19
2009/2010Травма верхней части тела610
2010/2011Нераскрытая травма38 (6 матчей в регулярке, 9 — в плей-офф)
2011/2012Травма нижней части тела111
2013/2014Травма плеча212
2013/2014Травма нижней части тела29
2014/2015Травма нижней части тела19
2020/2021Травма нижней части тела72 (в 6 матчах: 1 — в регулярке, 5 — в плей-офф)
2021/2022Травма верхней части тела31 (в 6 матчах — все в плей-офф)
2022/2023Травма нижней части тела12 (в 6 матчах)
2022/2023Травма нижней части тела16 (в 10 матчах)
2022/2023Травма верхней части тела30 (в 1 матче)
2023/2024Травма нижней части тела38

Конечно, эта статистика достаточно «грубая». Иногда Ови не успевал отыграть и 15 матчей: из-за новой травмы, завершения сезона или других причин, по которым ему приходилось пропускать встречи. Поэтому точных выводов мы не получим. Однако на основе тех, что есть, мы можем заметить, что в целом нападающий хорошо переносил травмы и быстро возвращался к хорошей результативности. Даже уже в достаточно большом по хоккейным меркам возрасте.

Такая статистика даёт основания надеяться, что и в этот раз Овечкин быстро придёт в норму. Однако сказать что-то поточнее не выйдет: ещё раз напомним: этот перелом — самая тяжёлая травма в карьере форварда. Поэтому сложно предположить, сколько именно времени ему понадобится на то, чтобы набрать форму.

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Впрочем, на основе всех вышеперечисленных аргументов, подсчётов и статистики можно сказать: хоть травма и затормозит погоню Овечкина за рекордом, но точно не прервёт её.

Более того, шансы на то, чтобы покорить великое достижение Гретцки уже в этом сезоне, сохраняются — и по-прежнему высоки.

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