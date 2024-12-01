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Результаты матчей КХЛ за 1 декабря, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей

«Северсталь» раскатала «Авангард», яркий камбэк «Куньлуня». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 1 декабря 204 года
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«Барыс» в гостях у ЦСКА нанёс лишь 10 бросков в створ за целый матч.

1 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Барберио, Ильин) – 47:28 (5x5)     2:3 Ильин (Пилипенко) – 54:46 (5x5)     2:4 Коростелёв – 59:51 (en)    

«Начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру. В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться», — сказал после игры Наиль Якупов. Якупов забил второй гол «Авангарда» лишь четвёртым броском своей команды, а потом на льду была лишь «Северсталь». Команда Андрея Козырева провела почти 20 минут в зоне атаки и нанесла 42 броска против 15 у омичей. Никита Серебряков бился, но не мог спасти команду в одиночку. У Ги Буше впереди много работы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мамин (Афанасьев, Исхаков) – 10:47 (5x5)     2:0 Фатеев (Мамин, Охотюк) – 40:21 (5x5)     2:1 Бурдасов (Асетов, Омирбеков) – 55:39 (5x5)     3:1 Окулов (Дроздов, Каменев) – 57:47 (5x5)    

Ещё одна команда еле перевалила за 10 бросков сегодня. «Барыс» выиграл несколько матчей благодаря плотной защите и классной игре вратарей, но для постоянного результата надо что-то было показывать и в чужой зоне — сегодня «что-то» смог только Антон Бурдасов. ЦСКА безраздельно владел инициативой и лишь на пару минут позволил сопернику приблизиться к себе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5)     0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5)     1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5)     1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5)     2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4)     2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5)     3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5)     4:4 Лихачёв (О'Реган, Душак) – 59:56 (5x5)     4:5 Уил (Гусев) – 64:16 (3x3)    

Самый интересный матч состоялся в Мытищах, где «Динамо» благодаря десанту болельщиков играло почти как дома. Москвичи провели мощный первый период, повели 2:0 и трижды имели преимущество в две шайбы. В третьем периоде «Куньлунь» резко прибавил, и прижавшееся к воротам «Динамо» долгое время спасал только Максим Моторыгин — однако за четыре секунды до сирены Ярослав Лихачёв забросил свою первую шайбу за «Куньлунь». В овертайме, впрочем, лидеры «Динамо» принесли своей команде очередную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таблица КХЛ

Матчи 2 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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