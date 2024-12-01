«Северсталь» раскатала «Авангард», яркий камбэк «Куньлуня». Итоги дня в КХЛ

«Барыс» в гостях у ЦСКА нанёс лишь 10 бросков в створ за целый матч.

1 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.

«Начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру. В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться», — сказал после игры Наиль Якупов. Якупов забил второй гол «Авангарда» лишь четвёртым броском своей команды, а потом на льду была лишь «Северсталь». Команда Андрея Козырева провела почти 20 минут в зоне атаки и нанесла 42 броска против 15 у омичей. Никита Серебряков бился, но не мог спасти команду в одиночку. У Ги Буше впереди много работы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ещё одна команда еле перевалила за 10 бросков сегодня. «Барыс» выиграл несколько матчей благодаря плотной защите и классной игре вратарей, но для постоянного результата надо что-то было показывать и в чужой зоне — сегодня «что-то» смог только Антон Бурдасов. ЦСКА безраздельно владел инициативой и лишь на пару минут позволил сопернику приблизиться к себе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Самый интересный матч состоялся в Мытищах, где «Динамо» благодаря десанту болельщиков играло почти как дома. Москвичи провели мощный первый период, повели 2:0 и трижды имели преимущество в две шайбы. В третьем периоде «Куньлунь» резко прибавил, и прижавшееся к воротам «Динамо» долгое время спасал только Максим Моторыгин — однако за четыре секунды до сирены Ярослав Лихачёв забросил свою первую шайбу за «Куньлунь». В овертайме, впрочем, лидеры «Динамо» принесли своей команде очередную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 2 декабря

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