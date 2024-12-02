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Чикаго – Коламбус – 3:6, обзор матча, видео, Воронков подрался с Мёрфи, заступившись за Марченко, три русских гола

Русский матч в НХЛ! Воронков уложил в драке американца, наши из «Коламбуса» забили трижды
Лев Лукин
Воронков забил и подрался в матче НХЛ
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Набравшие ход «жакеты» снова выиграли и уже всерьёз рассчитывают на плей-офф.

Самый русский клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в последнее время весьма хорош. «Жакеты» одержали четыре победы в пяти последних матчах и вполне себе включились в борьбу за плей-офф в Восточной конференции.

Турнирная таблица НХЛ

В новом матче регулярки «Коламбус» гостил в Чикаго у худшей команды НХЛ «Блэкхоукс». Хозяева быстро открыли счёт – Коннор Бедард реализовал большинство уже на третьей минуте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако ответ «Коламбуса» не заставил себя долго ждать. Иван Проворов в позиционной атаке нанёс идеальный по точности кистевой бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре гости и вовсе вышли вперёд – Кент Джонсон классно зарядил в ближний угол ворот Петра Мразека. На первый перерыв «Коламбус» ушёл с преимуществом, а в начале второго отрезка произошёл один из самых ярких моментов встречи. Защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи могучим силовым снёс Кирилла Марченко, за партнёра и соотечественника моментально вступился Дмитрий Воронков. Он провёл почти всю драку с натянутым на голову джерси, но сумел-таки завалить оппонента на лёд.

ВИДЕО

Правда, Воронков как зачинщик драки получил больше штрафных минут, «Коламбус» остался в меньшинстве и пропустил – Крэйг Смит забил Элвису Мерзликину. Но через две минуты Шон Монахан вновь вывел «жакетов» вперёд, а в начале третьего периода Данте Фаббро закрепил успех, пробив Мразека нехитрым броском в ближний угол.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp)     1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27     1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23     2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp)     2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50     2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08     3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:08 (pp)     3:5 Марченко – 50:52     3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34    

Ник Фолиньо отыграл одну шайбу для «Чикаго», подарив местной публике надежду, однако в концовке основного времени забивали только хоккеисты «Коламбуса» — и только россияне. Сначала был разящий кистевой от Марченко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом снайперский по точности бросок Воронкова из своей зоны по пустым воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:3 — уверенная победа «Коламбуса». «Блю Джекетс» уже всего в двух очках от зоны уайлд-кард на Востоке.

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