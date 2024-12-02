Жуткий конфуз вратаря «Вашингтона», провал «Вегаса» и Самсонова. Как прошла неделя в НХЛ

Барбашёв стал героем, Капризов поучаствовал в самой красивой комбинации, а вратарь «Сент-Луиса» сделал сейв сезона.

Вот и наступила зима: североамериканская пресса к этому времени обычно начинает делать статистические выкладки, так как согласно им обычно те, кто на время проведения Дня Благодарения входит в зону плей-офф, в итоге весной там и играют. Где-то в штате Теннесси эти факты наверняка яростно отрицаются.

«Нэшвилл» в России мало кого интересует, зато «Вашингтон» и «Миннесота» другое дело: первые возглавили Восточную конференцию, а вторые уже успели догнать резко стартовавший «Виннипег».

Давайте посмотрим, кто на этой неделе забрасывал красивейшие шайбы, кто зашёл на сейв всего сезона, а кто оформил удивительный камбэк.

Гол недели – Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже вторую неделю подряд автором лучшего гола становится защитник, причём Бушар и Макэвой отличились в совершенно разном стиле. Чарли получил передачу от партнёра при игре в позиционной атаке, на катании вышел на ударную позицию, но не стал бросать или искать партнёров на пятаке: вместо этого американец ушёл за ворота и идеально исполнил трюк Боброва. Вся пятёрка «Монреаля» покорно наблюдала за шедевром.

Ассист недели – Мэйсон Марчмент («Даллас Старз»)/ Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч «Каролины» и «Далласа» начался ударно: форварды гостей пошли в активный прессинг уже на первой минуте, Дюшен доставил шайбу на пятак, а Марчмент решил сотворить красоту, попытавшись забросить из-под ноги, но получилась идеальная передача, которую замкнул Сегин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для тех, кто считает пас Марчмента стихийным и случайным, приготовлена передача Себастьяна Ахо в матче с «Флоридой»: финн идеально поймал тайминг и отрезал сразу всю четвёрку «пантер». Настоящая эстетика! А Джарвис идеально открылся и завершил момент голом.

Комбинация недели – Мэтт Болди – Йоэль Эрикссон Эк – Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба стала единственной в матче «Баффало» и «Миннесоты», но она была блестящей: «дикари» убежали «четыре в один» и в четыре передачи разорвали немногочисленную оборону «клинков». Образец сыгранности и мастерства. А завершил комбинацию Кирилл Капризов.

Сейв недели – Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Биннингтон часто подвергается критике, от него почему-то многие ждут игру, которую он демонстрировал в плей-офф 2019 года, но жить прошлым не стоит. Джордан и в настоящем способен на суперспасения – голкипер «Сент-Луиса» в концовке второго периода буквально «обокрал» Шона Кутюрье, не дав «Филадельфии» обрести комфортное преимущество перед третьим периодом. Не исключено, что этот сейв станет лучшим в сезоне.

Событие недели – гол вратаря Чарли Линдгрена («Вашингтон Кэпиталз») в свои ворота

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что нашло на Чарли Линдгрена в этом моменте, невозможно объяснить. Вратарь «Вашингтона» подхватил шайбу и с разворота швырнул её в свои ворота, хотя прессинга как такового и не было – Гюнцель больше изображал его. Жуткий конфуз. Как уже успели пошутить коллеги – до Гретцки осталось 893 гола.

Удивление недели – Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

От Селебрини в первый сезон не ждали той феерии, что от Бедарда, но надо признать: первый номер последнего драфта очень хорош. На прошедшей неделе форвард «Сан-Хосе» набрал семь очков в четырёх матчах и помог команде одержать три победы. А кистевой бросок Маклина в этом сезоне повергнет в шок ещё не один десяток вратарей.

Выступление недели – Джейк Дебраск («Ванкувер Кэнакс») в матче с «Детройт Ред Уингз»

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Действия Джейка Дебраска предопределили исход встречи с «Детройтом»: в начале второго периода за 43 секунды канадец дважды реализовал большинство, оба раза найдя голы на пятаке, в конце третьего периода поучаствовал в комбинации, позволившей «косаткам» перевести встречу в овертайм, а уже в дополнительное время снял паутину в воротах хозяев, оформив хет-трик.

Провал недели – «Вегас» и Илья Самсонов в матче с «Ютой»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Про Илью Самсонова давно говорят, что он очень нестабильный. Что ж, в матче с «Ютой» это вновь проявилось: российский голкипер «привёз» первую шайбу, а после продолжил играть неуверенно и пропустил ещё пять к середине игры. Но нужно сказать, что и команда Илье не помогала – однозначно худший матч «Вегаса» в этом сезоне.

Камбэк недели – «Вашингтон Кэпиталз» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон», казалось, должен был тяжело переживать травму Овечкина, но нет – «столичные» всё так же хороши. В матче с «Тампой» они уступали в две шайбы, не вели до 57-й минуты ни разу в счёте, пережили чудачества Линдгрена, о которых было сказано выше, однако всё равно вытащили матч. Спенсер Карбери стал творцом очень умелой и характерной команды.

Российский герой недели – Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»)

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За Ивана можно порадоваться – он нашёл свою команду и партнёра в лице Джека Айкела. Именно эта парочка является главной ударной силой в этом сезоне, причём Барбашёв там участвует не просто на подыгрыше у более мастеровитого товарища. Три шайбы и пять очков у россиянина на этой неделе – он до сих пор второй бомбардир «Вегаса».