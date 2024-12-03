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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Капризов разрывает НХЛ, а среди вратарей смена лидера!
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
,
Расклад по всем русским в НХЛ
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Ключевая статистика по 100+ представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» возвращается с ежемесячной рубрикой о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего ноября и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.

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НХЛ

Последний месяц осени сложился ужасным образом для голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Его команда угодила в затяжной кризис, столкнувшись с целым ворохом различных сложностей. Игра команды Питера Лавиолетта одновременно разладилась во всех областях, что напрямую отразилось на статистических данных Шестёркина. Минувшей ночью 28-летний вратарь потерпел пятое поражение подряд, в результате чего по выигранным матчам откатился уже на четвёртое место среди россиян.

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Спадом соотечественника воспользовался обладатель Кубка Стэнли 2024 года голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Российский вратарь продолжает проживать самый успешный год в своей хоккейной карьере, получая львиную долю позитива ещё и вне ледовой площадки. В самое ближайшее время российский голкипер ожидает пополнения в семействе. Уже объявлено, что по этой причине Сергей пропустит ближайший выезд своей команды. При этом по коэффициенту надёжности Сергей пока что не так хорош — в среднем за игру он всё ещё пропускает больше трёх шайб за матч, что довольно много.

Примечательно, что в топ-3 по победам среди россиян в текущем регулярном чемпионате ворвался голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков. 25-летний вратарь демонстрирует сумасшедший процент выигранных матчей: с ним «ураганы» одержали 10 побед в 13 случаях, когда Кочетков появлялся на льду. Эта статистика могла быть ещё выше, если бы россиянин не пропустил последнюю игровую неделю из-за травмы, которую он получил в неудачном столкновении с одноклубником. Впрочем, возвращение Петра в строй ожидается со дня на день.

Стоит отдельно отметить и голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина. Проваливший прошлый сезон россиянин в нынешней регулярке возвращается на свой прежний уровень, вновь становясь привычным оплотом надёжности для его «островитян». Илья выиграл не так много матчей, но в этом вина лежит на полевых хоккеистах команды, так как чисто по вратарским показателям к Сорокину нельзя предъявлять никаких претензий. Именно Илья на данный момент является лучшим россиянином лиги по проценту отражённых бросков, если вынести за скобки слишком мало сыгравшего в НХЛ Ярослава Аскарова, о достижениях которого будет сказано ниже.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Бобровский«Флорида»17113,0489,01
2Василевский«Тампа»19102,5090,72
3Кочетков«Каролина»13102,4290,40
4Шестёркин«Рейнджерс»1883,0590,81
5Георгиев«Колорадо»1673,3187,50
6Сорокин«Айлендерс»1562,5291,51
7Самсонов«Вегас»953,4089,20
8Федотов«Филадельфия»943,3988,10
9Варламов«Айлендерс»1032,8988,90
10Тарасов«Коламбус»834,0486,10
11Аскаров«Сан-Хосе»211,9692,70

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продолжает разрывать НХЛ, занимая промежуточное первое место в гонке бомбардиров. 27-летний форвард идёт по сумасшедшему графику в 1,65 очка за матч, на данный момент имея на своём счету 38 очков после 23 проведённых встреч. Если Капризов сможет удержать подобный темп результативности, то по итогам сезона не только во второй раз в карьере преодолеет планку в 100+ очков, но и установит новый личный рекорд, с огромным запасом превзойдя достижение сезона-2021/2022 (108 очков). Сейчас Капризов идёт на отметку в 130+ очков.

В топ-10 бомбардиров НХЛ входит и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Российский нападающий занимает восьмую позицию в гонке, но это объясняется высокой плотностью в бомбардирском зачёте. Кучерова и Капризова разделяют всего четыре очка, что при удачном для Никиты стечении обстоятельств ему по силам ликвидировать даже за один игровой день. Если не будет подводить здоровье. Напомним, Кучеров пропустил последний матч «молний» из-за повреждения.

Из-за серьёзной травмы в ноябре вынужденно затормозилась погоня Александра Овечкина за легендарным рекордом Уэйна Гретцки. Накануне капитан «Вашингтон Кэпиталз» впервые после травмы вышел на лёд во время индивидуальной тренировки. Но точные сроки его возвращения в строй пока остаются неизвестными.

Хороша связка российских форвардов «Вегаса» в лице Ивана Барбашёва и Павла Дорофеева. Также на очень приличном уровне дебютный сезон в НХЛ проводит нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. В общей же сложности в этом сезоне НХЛ приняли участие уже 46 полевых хоккеистов из России. Таким образом, их количество увеличилось на семь человек в сравнении с октябрьским подведением итогов.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Капризов«Миннесота»нападающий2338 (15+23)+186
2Кучеров«Тампа»нападающий2234 (12+22)+52
3Панарин«Рейнджерс»нападающий2429 (13+16)-34
4Барбашёв«Вегас»нападающий2527 (12+15)+122
5Овечкин«Вашингтон»нападающий1825 (15+10)+158
6Марченко«Коламбус»нападающий2324 (10+14)+1610
7Малкин«Питтсбург»нападающий2622 (5+17)-1214
8Мичков«Филадельфия»нападающий2319 (9+10)016
9Свечников«Каролина»нападающий2418 (8+10)-226
10Дорофеев«Вегас»нападающий2517 (12+5)-68
11Сергачёв«Юта»защитник2516 (6+10)+214
12Наместников«Виннипег»нападающий2515 (6+9)+1020
13Бучневич«Сент-Луис»нападающий2415 (6+9)-47
14Чинахов«Коламбус»нападающий2114 (7+7)+22
15Орлов«Каролина»защитник2414 (3+11)+198
16Цыплаков«Айлендерс»нападающий2513 (3+10)+318
17Воронков«Коламбус»нападающий1411 (6+5)+621
18Тарасенко«Детройт»нападающий2311 (4+7)02
19Гавриков«Лос-Анджелес»защитник2511 (2+9)+126
20Дадонов«Даллас»нападающий2410 (7+3)+74
21Кузьменко«Калгари»нападающий259 (1+8)-48
22Подколзин«Эдмонтон»нападающий248 (3+5)+111
23Проворов«Коламбус»защитник238 (2+6)+312
24Задоров«Бостон»защитник267 (1+6)+352
25Ничушкин«Колорадо»нападающий86 (3+3)-22
26Минтюков«Анахайм»защитник226 (3+3)-64
27Замула«Филадельфия»защитник176 (1+5)-100
28Любушкин«Даллас»защитник246 (0+6)+86
29Куликов«Флорида»защитник255 (3+2)+108
30Михеев«Чикаго»нападающий234 (2+2)+14
31Костин«Сан-Хосе»нападающий154 (1+3)-217
32Торопченко«Сент-Луис»нападающий234 (1+3)-213
33Мироманов«Калгари»защитник234 (1+3)+16
34Мирошниченко«Вашингтон»нападающий53 (1+2)+10
35Романов«Айлендерс»защитник142 (0+2)+210
36Хуснутдинов«Миннесота»нападающий212 (0+2)-24
37Зуб«Оттава»защитник112 (0+2)-78
38Свечков«Нэшвилл»нападающий51 (1+0)+20
39Тренин«Миннесота»нападающий241 (0+1)+414
40Гущин«Сан-Хосе»нападающий101 (0+1)-26
41Меркулов«Бостон»нападающий31 (0+1)-10
42Алексеев«Вашингтон»защитник50+40
43Денисенко«Вегас»нападающий1002
44Пономарёв«Питтсбург»нападающий3002
45Гребёнкин«Торонто»нападающий50-32
46Прищепов«Колорадо»нападающий70-10

АХЛ

Ярослав Аскаров продолжает доказывать, что «Сан-Хосе» не зря сделал на него ставку как на будущего первого номера. Он идёт в топ-3 вратарей лиги (среди тех, кто сыграл не менее 10 матчей) по основным статистическим показателям, да и в основе уже успел одержать первую победу.

Не менее прекрасно идут дела у Артура Ахтямова в фарм-клубе «Торонто». Шесть побед в семи матчах – это что-то невероятное! «Он всё ещё молод, но, боже, он не боится никаких ситуаций», — сказал недавно главный тренер «Марлис» Джон Груден.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Аскаров«Сан-Хосе»1072,0293,72
2Ахтямов«Торонто»761,6893,52
3Мурашов«Уилкс-Бэрри»222,591,90
4Романов«Сан-Хосе»633,589,70
5Жеренко«Спрингфилд»833,5288,90
6Хажеев«Чикаго»513,2686,30

Егор Соколов продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Тусона», однако для вызова в основу этого по-прежнему недостаточно. Мирошниченко после травмы Александра Овечкина прочно обосновался в составе «Вашингтона», но пока не потерял своих позиций в гонке бомбардиров АХЛ среди россиян.

Впрочем, совсем близко к нему подобрались Георгий Меркулов, который выдал мощный ноябрь и скакнул в нашем списке с девятого места на четвёртое, а также Никита Александров, поднявшийся аж на девять позиций.

Василий Пономарёв восстановился от травмы, которую получил на предсезонке, и начал стабильно играть за «Уилкс-Бэрри». Удручает статистика Григория Денисенко – в «Хендерсоне» он второй бомбардир, но по показателю полезности – второй с конца во всей лиге.

Защитник Дмитрий Осипов, выигравший Кубок Колдера с «Херши» в прошлом сезоне, недавно был обменян в «Ютику», за которую пока не играл. Для него это уже пятая команда в АХЛ за восемь лет, что он там выступает.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Соколов«Тусон»нападающий1817 (8+9)-66
2Мирошниченко«Херши»нападающий1614 (7+7)-18
3Александров«Спрингфилд»нападающий1513 (6+7)+88
4Меркулов«Провиденс»нападающий1613 (3+10)+110
5Чибриков«Манитоба»нападающий1612 (4+8)-76
6Неучев«Рочестер»нападающий2012 (2+10)-46
7Кудрявцев«Эбботсдорф»защитник1811 (2+9)+26
8Гребёнкин«Торонто»нападающий1310 (4+6)+10
9Денисенко«Хендерсон»нападающий1710 (3+7)-1326
10Свечков«Милуоки»нападающий78 (5+3)+54
11Тринеев«Херши»нападающий157 (4+3)+28
12Гущин«Сан-Хосе»нападающий97 (3+4)-110
13Дуда«Тусон»защитник177 (1+6)+20
14Кузнецов«Калгари»защитник207 (1+6)+146
15Прищепов«Колорадо»нападающий126 (2+4)+18
16Петров«Бейкерсфилд»нападающий175 (2+3)+14
17Комаров«Рочестер»защитник195 (0+5)+132
18Грошев«Сиракьюз»нападающий144 (3+1)+17
19Новиков«Рочестер»защитник204 (1+3)+521
20Николаев«Калгари»нападающий94 (0+4)-32
21Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник114 (0+4)-32
22Пономарёв«Уилкс-Бэрри»нападающий72 (1+1)-20
23Трикозов«Чикаго»нападающий152 (1+1)-42
24Кисаков«Рочестер»нападающий41 (1+0)+16
25Кныжов«Уилкс-Бэрри»защитник61 (1+0)+20
26Чайка«Хендерсон»защитник51 (0+1)-54
27Павлычев«Чикаго»нападающий71 (0+1)-30
28Мисюль«Ютика»защитник161 (0+1)-717
29Грушников«Калгари»защитник191 (0+1)+32
30Осипов«Херши»/«Ютика»защитник40-26

CHL

17-летний Алексей Медведев – один из лучших вратарей OHL, входит в топ-5 по коэффициенту надёжности и по проценту отражённых бросков. А ведь это его первый сезон на таком уровне! Он точно самый яркий российский игрок этой лиги.

Проспект «Калгари» Матвей Гридин после ударного ноября (18 очков в 14 матчах) вырвался в лучшие бомбардиры «Шавинигана». Егор Горюнов после не самого продуктивного октября так освоился в «Шарлоттауне», что он уже второй в команде по очкам. Этот сезон обещает стать для него лучшим в карьере в QMJHL. Здорово провёл месяц и Максим Муранов, в 11 матчах на его счету 12 очков.

Никита Михайлов – внук легенды нашего хоккея Бориса Михайлова – долго в WHL не задержался и вернулся на родину. Он подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2026/2027 и играет в МХЛ за «Красную Армию».

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Медведев«Лондон», OHL14102,6191,71
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Шавиниган», QMJHLнападающий2428 (12+16)+711
2Горюнов«Шарлоттаун», QMJHLнападающий1617 (6+11)-126
3Муранов«Калгари», WHLнападающий2417 (5+12)+423
4Каримов«Сарния», OHLнападающий2511 (6+5)022
5Варосян«Оуэн Саунд», OHLнападающий239 (3+6)-418
6Скворцов«Гуэльф», OHLзащитник227 (3+4)-94
7Анисимов«Принс Джордж», WHLзащитник177 (1+6)+14
8Бондарь«Валь-д'Ор», QMJHLзащитник194 (1+3)-1514
9Фролов«Флинт», OHLзащитник234 (1+3)08
10Дианов«Ниагара», OHLнападающий141 (1+0)02
11Вояга«Шарлоттаун», QMJHLзащитник141 (0+1)-622
12Михайлов«Портленд», WHLнападающий40-10

NCAA

Для Никиты Никоры и первый год в NCAA сложился более чем хорошо, он стал третьим по очкам в «Дартмуте», проведя всего 25 матчей. В этом году он вступил в игру лишь в ноябре, но сразу же показал себя лидером команды. Его результативная серия длится вот уже семь встреч!

В лиге появился ещё один российский хоккеист, это 20-летний Иван Задвернюк. Габаритный нападающий уехал в США ещё в 16 лет, последние два сезона выступал в NAHL – юниорской лиге, где в прошлом году стал финалистом на звание MVP.

Для единственного российского вратаря в лиге Арсения Сергеева ноябрь сложился неудачно. Если в первый месяц он почти не проигрывал, то на этом отрезке, наоборот, не смог одержать ни одной победы в четырёх матчах.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Пенн Стэйт942,3490,61
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Суниевун. Массачусетсанападающий1517 (9+8)+410
2НикораДартмутский колледжнападающий713 (2+11)+62
3СардарянМичиганский технологический ун.нападающий1212 (7+5)014
4ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий128 (6+2)+28
5Спицеровун. Вермонтанападающий105 (3+2)+82
6Задвернюкун. Браунанападающий85 (1+4)+32
7Рубцовун. Аляска-Фэрбенкснападающий124 (3+1)08
8Кабановун. Боулинг-Гриннападающий84 (1+3)00
9Лукашевичун. Мичиганазащитник102 (0+2)+50
10Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник71 (0+1)-17

USHL

На первом месте в гонке бомбардиров USHL располагается россиянин Артемий Низамеев, выступающий за «Трай-Сити Шторм». В этом сезоне 19-летний воспитанник челябинского «Трактора» сыграл 24 матча, в которых уже забросил 17 шайб и сделал 12 результативных передач. Интересно, что в топ-6 бомбардирской гонки входят ещё и два представителя «Трай-Сити» — американец Нолан Род (26 очков) и канадец Кармело Кранделл (23 очка).

Хорошо складывается чемпионат и у Даниила Шлаина. 19-летний форвард родился в Москве, но уже много лет выступает в американских лигах. Нынешний сезон он начал с 14 очков в 13 встречах, благодаря чему месяц назад входил в топ-5 бомбардиров всей лиги. В ноябре Даниил совсем немного сбавил в темпе набора очков, но по-прежнему остаётся в топ-10 в USHL.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»1132,8790,71
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Низамеев«Трай-Сити»нападающий2429 (17+12)+112
2Шлаин«Линкольн»нападающий2221 (8+13)+42
3Клёпов«Су-Сити»нападающий2212 (3+9)-56
4Морозов«Трай-Сити»нападающий2411 (6+5)-34
5Чалый«Су-Фоллс»защитник1910 (2+8)+110
6Воронин«Янгстоун»нападающий179 (5+4)+58
7Рыбаков«Су-Фоллс»защитник208 (3+5)+1610
8Власов«Су-Фоллс»нападающий126 (4+2)+26
9Семёнов«Омаха»нападающий112 (1+1)02
10Шилов«Грин-Бэй»нападающий51 (0+1)-42
11Кулебякин«Линкольн»нападающий1000
12Молгачёв«Янгстоун»нападающий1000
13Федотов«Грин Бэй»защитник100-44
14Катин«Омаха»защитник220-221

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Чаще других среди россиян появлялся на льду голкипер «Тулсы» Вячеслав Бутеец. Проспект «Анахайма» сыграл 11 матчей, в которых одержал восемь побед при двух шат-аутах. При этом важно заметить, что у Вячеслава в его клуба очень достойная конкуренция в лице канадского проспекта «Рейнджерс» Талина Бойко.

Шикарный отрезок в «Уилинге» провёл и Сергей Мурашов, принёсший своей команде семь побед в девяти встречах, после чего с чистой совестью он вернулся в расположение клуба АХЛ, где изначально и должен был выступать, если бы в «Питтсбурге» не решили привести туда Тристана Джерри для набора игровых кондиций. Сейчас все голкиперы вернулись на свои места в клубной вертикали.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Бутеец«Тулса»1182,5290,62
2Мурашов«Уилинг»972,4391,90
3Пекса«Цинцинатти»713,4486,61
4Хажеев«Блумингтон»106,6580,00

Среди полевых игроков продолжает выделяться Максим Андреев. Он и в прошлом сезоне демонстрировал высокую результативность в ECHL. Вот и на этот раз Максим начал чемпионат, идя по графику 1,29 очка за матч. Четыре встречи за «Тахо» провёл и защитник Даниил Чайка, который уже в самое ближайшее время должен приехать в КХЛ в расположение «Авангарда». Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» поместил принадлежащего им хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий1418 (5+13)+1346
2Тимофеев«Норфолк»нападающий1812 (4+8)+1033
3Смирнов«Норфолк»нападающий1311 (5+6)+68
4Газизов«Тулса»нападающий1611 (5+6)+16
5Баканов«Вустер»нападающий153 (2+1)+12
6Кулаков«Аллен»защитник163 (2+1)021
7Гурьев«Уичита»защитник132 (1+1)-413
8Чайка«Тахо»защитник41 (0+1)-22
9Кныжов«Цинцинатти»защитник61 (0+1)-62
10Михайлов«Тулса»нападающий2000
11Николаев«Рапид»нападающий20-10
12Барбашёв«Блумингтон»нападающий4000
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