Расклад по всем русским в Америке. Капризов разрывает НХЛ, а среди вратарей смена лидера!

«Чемпионат» возвращается с ежемесячной рубрикой о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего ноября и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.

НХЛ

Последний месяц осени сложился ужасным образом для голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Его команда угодила в затяжной кризис, столкнувшись с целым ворохом различных сложностей. Игра команды Питера Лавиолетта одновременно разладилась во всех областях, что напрямую отразилось на статистических данных Шестёркина. Минувшей ночью 28-летний вратарь потерпел пятое поражение подряд, в результате чего по выигранным матчам откатился уже на четвёртое место среди россиян.

Спадом соотечественника воспользовался обладатель Кубка Стэнли 2024 года голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Российский вратарь продолжает проживать самый успешный год в своей хоккейной карьере, получая львиную долю позитива ещё и вне ледовой площадки. В самое ближайшее время российский голкипер ожидает пополнения в семействе. Уже объявлено, что по этой причине Сергей пропустит ближайший выезд своей команды. При этом по коэффициенту надёжности Сергей пока что не так хорош — в среднем за игру он всё ещё пропускает больше трёх шайб за матч, что довольно много.

Примечательно, что в топ-3 по победам среди россиян в текущем регулярном чемпионате ворвался голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков. 25-летний вратарь демонстрирует сумасшедший процент выигранных матчей: с ним «ураганы» одержали 10 побед в 13 случаях, когда Кочетков появлялся на льду. Эта статистика могла быть ещё выше, если бы россиянин не пропустил последнюю игровую неделю из-за травмы, которую он получил в неудачном столкновении с одноклубником. Впрочем, возвращение Петра в строй ожидается со дня на день.

Стоит отдельно отметить и голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина. Проваливший прошлый сезон россиянин в нынешней регулярке возвращается на свой прежний уровень, вновь становясь привычным оплотом надёжности для его «островитян». Илья выиграл не так много матчей, но в этом вина лежит на полевых хоккеистах команды, так как чисто по вратарским показателям к Сорокину нельзя предъявлять никаких претензий. Именно Илья на данный момент является лучшим россиянином лиги по проценту отражённых бросков, если вынести за скобки слишком мало сыгравшего в НХЛ Ярослава Аскарова, о достижениях которого будет сказано ниже.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Бобровский «Флорида» 17 11 3,04 89,0 1 2 Василевский «Тампа» 19 10 2,50 90,7 2 3 Кочетков «Каролина» 13 10 2,42 90,4 0 4 Шестёркин «Рейнджерс» 18 8 3,05 90,8 1 5 Георгиев «Колорадо» 16 7 3,31 87,5 0 6 Сорокин «Айлендерс» 15 6 2,52 91,5 1 7 Самсонов «Вегас» 9 5 3,40 89,2 0 8 Федотов «Филадельфия» 9 4 3,39 88,1 0 9 Варламов «Айлендерс» 10 3 2,89 88,9 0 10 Тарасов «Коламбус» 8 3 4,04 86,1 0 11 Аскаров «Сан-Хосе» 2 1 1,96 92,7 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продолжает разрывать НХЛ, занимая промежуточное первое место в гонке бомбардиров. 27-летний форвард идёт по сумасшедшему графику в 1,65 очка за матч, на данный момент имея на своём счету 38 очков после 23 проведённых встреч. Если Капризов сможет удержать подобный темп результативности, то по итогам сезона не только во второй раз в карьере преодолеет планку в 100+ очков, но и установит новый личный рекорд, с огромным запасом превзойдя достижение сезона-2021/2022 (108 очков). Сейчас Капризов идёт на отметку в 130+ очков.

В топ-10 бомбардиров НХЛ входит и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Российский нападающий занимает восьмую позицию в гонке, но это объясняется высокой плотностью в бомбардирском зачёте. Кучерова и Капризова разделяют всего четыре очка, что при удачном для Никиты стечении обстоятельств ему по силам ликвидировать даже за один игровой день. Если не будет подводить здоровье. Напомним, Кучеров пропустил последний матч «молний» из-за повреждения.

Из-за серьёзной травмы в ноябре вынужденно затормозилась погоня Александра Овечкина за легендарным рекордом Уэйна Гретцки. Накануне капитан «Вашингтон Кэпиталз» впервые после травмы вышел на лёд во время индивидуальной тренировки. Но точные сроки его возвращения в строй пока остаются неизвестными.

Хороша связка российских форвардов «Вегаса» в лице Ивана Барбашёва и Павла Дорофеева. Также на очень приличном уровне дебютный сезон в НХЛ проводит нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. В общей же сложности в этом сезоне НХЛ приняли участие уже 46 полевых хоккеистов из России. Таким образом, их количество увеличилось на семь человек в сравнении с октябрьским подведением итогов.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Капризов «Миннесота» нападающий 23 38 (15+23) +18 6 2 Кучеров «Тампа» нападающий 22 34 (12+22) +5 2 3 Панарин «Рейнджерс» нападающий 24 29 (13+16) -3 4 4 Барбашёв «Вегас» нападающий 25 27 (12+15) +12 2 5 Овечкин «Вашингтон» нападающий 18 25 (15+10) +15 8 6 Марченко «Коламбус» нападающий 23 24 (10+14) +16 10 7 Малкин «Питтсбург» нападающий 26 22 (5+17) -12 14 8 Мичков «Филадельфия» нападающий 23 19 (9+10) 0 16 9 Свечников «Каролина» нападающий 24 18 (8+10) -2 26 10 Дорофеев «Вегас» нападающий 25 17 (12+5) -6 8 11 Сергачёв «Юта» защитник 25 16 (6+10) +2 14 12 Наместников «Виннипег» нападающий 25 15 (6+9) +10 20 13 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 24 15 (6+9) -4 7 14 Чинахов «Коламбус» нападающий 21 14 (7+7) +2 2 15 Орлов «Каролина» защитник 24 14 (3+11) +19 8 16 Цыплаков «Айлендерс» нападающий 25 13 (3+10) +3 18 17 Воронков «Коламбус» нападающий 14 11 (6+5) +6 21 18 Тарасенко «Детройт» нападающий 23 11 (4+7) 0 2 19 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 25 11 (2+9) +12 6 20 Дадонов «Даллас» нападающий 24 10 (7+3) +7 4 21 Кузьменко «Калгари» нападающий 25 9 (1+8) -4 8 22 Подколзин «Эдмонтон» нападающий 24 8 (3+5) +1 11 23 Проворов «Коламбус» защитник 23 8 (2+6) +3 12 24 Задоров «Бостон» защитник 26 7 (1+6) +3 52 25 Ничушкин «Колорадо» нападающий 8 6 (3+3) -2 2 26 Минтюков «Анахайм» защитник 22 6 (3+3) -6 4 27 Замула «Филадельфия» защитник 17 6 (1+5) -10 0 28 Любушкин «Даллас» защитник 24 6 (0+6) +8 6 29 Куликов «Флорида» защитник 25 5 (3+2) +10 8 30 Михеев «Чикаго» нападающий 23 4 (2+2) +1 4 31 Костин «Сан-Хосе» нападающий 15 4 (1+3) -2 17 32 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 23 4 (1+3) -2 13 33 Мироманов «Калгари» защитник 23 4 (1+3) +1 6 34 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 5 3 (1+2) +1 0 35 Романов «Айлендерс» защитник 14 2 (0+2) +2 10 36 Хуснутдинов «Миннесота» нападающий 21 2 (0+2) -2 4 37 Зуб «Оттава» защитник 11 2 (0+2) -7 8 38 Свечков «Нэшвилл» нападающий 5 1 (1+0) +2 0 39 Тренин «Миннесота» нападающий 24 1 (0+1) +4 14 40 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 10 1 (0+1) -2 6 41 Меркулов «Бостон» нападающий 3 1 (0+1) -1 0 42 Алексеев «Вашингтон» защитник 5 0 +4 0 43 Денисенко «Вегас» нападающий 1 0 0 2 44 Пономарёв «Питтсбург» нападающий 3 0 0 2 45 Гребёнкин «Торонто» нападающий 5 0 -3 2 46 Прищепов «Колорадо» нападающий 7 0 -1 0

АХЛ

Ярослав Аскаров продолжает доказывать, что «Сан-Хосе» не зря сделал на него ставку как на будущего первого номера. Он идёт в топ-3 вратарей лиги (среди тех, кто сыграл не менее 10 матчей) по основным статистическим показателям, да и в основе уже успел одержать первую победу.

Не менее прекрасно идут дела у Артура Ахтямова в фарм-клубе «Торонто». Шесть побед в семи матчах – это что-то невероятное! «Он всё ещё молод, но, боже, он не боится никаких ситуаций», — сказал недавно главный тренер «Марлис» Джон Груден.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Аскаров «Сан-Хосе» 10 7 2,02 93,7 2 2 Ахтямов «Торонто» 7 6 1,68 93,5 2 3 Мурашов «Уилкс-Бэрри» 2 2 2,5 91,9 0 4 Романов «Сан-Хосе» 6 3 3,5 89,7 0 5 Жеренко «Спрингфилд» 8 3 3,52 88,9 0 6 Хажеев «Чикаго» 5 1 3,26 86,3 0

Егор Соколов продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Тусона», однако для вызова в основу этого по-прежнему недостаточно. Мирошниченко после травмы Александра Овечкина прочно обосновался в составе «Вашингтона», но пока не потерял своих позиций в гонке бомбардиров АХЛ среди россиян.

Впрочем, совсем близко к нему подобрались Георгий Меркулов, который выдал мощный ноябрь и скакнул в нашем списке с девятого места на четвёртое, а также Никита Александров, поднявшийся аж на девять позиций.

Василий Пономарёв восстановился от травмы, которую получил на предсезонке, и начал стабильно играть за «Уилкс-Бэрри». Удручает статистика Григория Денисенко – в «Хендерсоне» он второй бомбардир, но по показателю полезности – второй с конца во всей лиге.

Защитник Дмитрий Осипов, выигравший Кубок Колдера с «Херши» в прошлом сезоне, недавно был обменян в «Ютику», за которую пока не играл. Для него это уже пятая команда в АХЛ за восемь лет, что он там выступает.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Соколов «Тусон» нападающий 18 17 (8+9) -6 6 2 Мирошниченко «Херши» нападающий 16 14 (7+7) -1 8 3 Александров «Спрингфилд» нападающий 15 13 (6+7) +8 8 4 Меркулов «Провиденс» нападающий 16 13 (3+10) +1 10 5 Чибриков «Манитоба» нападающий 16 12 (4+8) -7 6 6 Неучев «Рочестер» нападающий 20 12 (2+10) -4 6 7 Кудрявцев «Эбботсдорф» защитник 18 11 (2+9) +2 6 8 Гребёнкин «Торонто» нападающий 13 10 (4+6) +1 0 9 Денисенко «Хендерсон» нападающий 17 10 (3+7) -13 26 10 Свечков «Милуоки» нападающий 7 8 (5+3) +5 4 11 Тринеев «Херши» нападающий 15 7 (4+3) +2 8 12 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 9 7 (3+4) -1 10 13 Дуда «Тусон» защитник 17 7 (1+6) +2 0 14 Кузнецов «Калгари» защитник 20 7 (1+6) +14 6 15 Прищепов «Колорадо» нападающий 12 6 (2+4) +1 8 16 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 17 5 (2+3) +1 4 17 Комаров «Рочестер» защитник 19 5 (0+5) +1 32 18 Грошев «Сиракьюз» нападающий 14 4 (3+1) +1 7 19 Новиков «Рочестер» защитник 20 4 (1+3) +5 21 20 Николаев «Калгари» нападающий 9 4 (0+4) -3 2 21 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 11 4 (0+4) -3 2 22 Пономарёв «Уилкс-Бэрри» нападающий 7 2 (1+1) -2 0 23 Трикозов «Чикаго» нападающий 15 2 (1+1) -4 2 24 Кисаков «Рочестер» нападающий 4 1 (1+0) +1 6 25 Кныжов «Уилкс-Бэрри» защитник 6 1 (1+0) +2 0 26 Чайка «Хендерсон» защитник 5 1 (0+1) -5 4 27 Павлычев «Чикаго» нападающий 7 1 (0+1) -3 0 28 Мисюль «Ютика» защитник 16 1 (0+1) -7 17 29 Грушников «Калгари» защитник 19 1 (0+1) +3 2 30 Осипов «Херши»/«Ютика» защитник 4 0 -2 6

CHL

17-летний Алексей Медведев – один из лучших вратарей OHL, входит в топ-5 по коэффициенту надёжности и по проценту отражённых бросков. А ведь это его первый сезон на таком уровне! Он точно самый яркий российский игрок этой лиги.

Проспект «Калгари» Матвей Гридин после ударного ноября (18 очков в 14 матчах) вырвался в лучшие бомбардиры «Шавинигана». Егор Горюнов после не самого продуктивного октября так освоился в «Шарлоттауне», что он уже второй в команде по очкам. Этот сезон обещает стать для него лучшим в карьере в QMJHL. Здорово провёл месяц и Максим Муранов, в 11 матчах на его счету 12 очков.

Никита Михайлов – внук легенды нашего хоккея Бориса Михайлова – долго в WHL не задержался и вернулся на родину. Он подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2026/2027 и играет в МХЛ за «Красную Армию».

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Медведев «Лондон», OHL 14 10 2,61 91,7 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Шавиниган», QMJHL нападающий 24 28 (12+16) +7 11 2 Горюнов «Шарлоттаун», QMJHL нападающий 16 17 (6+11) -1 26 3 Муранов «Калгари», WHL нападающий 24 17 (5+12) +4 23 4 Каримов «Сарния», OHL нападающий 25 11 (6+5) 0 22 5 Варосян «Оуэн Саунд», OHL нападающий 23 9 (3+6) -4 18 6 Скворцов «Гуэльф», OHL защитник 22 7 (3+4) -9 4 7 Анисимов «Принс Джордж», WHL защитник 17 7 (1+6) +1 4 8 Бондарь «Валь-д'Ор», QMJHL защитник 19 4 (1+3) -15 14 9 Фролов «Флинт», OHL защитник 23 4 (1+3) 0 8 10 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 14 1 (1+0) 0 2 11 Вояга «Шарлоттаун», QMJHL защитник 14 1 (0+1) -6 22 12 Михайлов «Портленд», WHL нападающий 4 0 -1 0

NCAA

Для Никиты Никоры и первый год в NCAA сложился более чем хорошо, он стал третьим по очкам в «Дартмуте», проведя всего 25 матчей. В этом году он вступил в игру лишь в ноябре, но сразу же показал себя лидером команды. Его результативная серия длится вот уже семь встреч!

В лиге появился ещё один российский хоккеист, это 20-летний Иван Задвернюк. Габаритный нападающий уехал в США ещё в 16 лет, последние два сезона выступал в NAHL – юниорской лиге, где в прошлом году стал финалистом на звание MVP.

Для единственного российского вратаря в лиге Арсения Сергеева ноябрь сложился неудачно. Если в первый месяц он почти не проигрывал, то на этом отрезке, наоборот, не смог одержать ни одной победы в четырёх матчах.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Пенн Стэйт 9 4 2,34 90,6 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Суниев ун. Массачусетса нападающий 15 17 (9+8) +4 10 2 Никора Дартмутский колледж нападающий 7 13 (2+11) +6 2 3 Сардарян Мичиганский технологический ун. нападающий 12 12 (7+5) 0 14 4 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 12 8 (6+2) +2 8 5 Спицеров ун. Вермонта нападающий 10 5 (3+2) +8 2 6 Задвернюк ун. Брауна нападающий 8 5 (1+4) +3 2 7 Рубцов ун. Аляска-Фэрбенкс нападающий 12 4 (3+1) 0 8 8 Кабанов ун. Боулинг-Грин нападающий 8 4 (1+3) 0 0 9 Лукашевич ун. Мичигана защитник 10 2 (0+2) +5 0 10 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 7 1 (0+1) -1 7

USHL

На первом месте в гонке бомбардиров USHL располагается россиянин Артемий Низамеев, выступающий за «Трай-Сити Шторм». В этом сезоне 19-летний воспитанник челябинского «Трактора» сыграл 24 матча, в которых уже забросил 17 шайб и сделал 12 результативных передач. Интересно, что в топ-6 бомбардирской гонки входят ещё и два представителя «Трай-Сити» — американец Нолан Род (26 очков) и канадец Кармело Кранделл (23 очка).

Хорошо складывается чемпионат и у Даниила Шлаина. 19-летний форвард родился в Москве, но уже много лет выступает в американских лигах. Нынешний сезон он начал с 14 очков в 13 встречах, благодаря чему месяц назад входил в топ-5 бомбардиров всей лиги. В ноябре Даниил совсем немного сбавил в темпе набора очков, но по-прежнему остаётся в топ-10 в USHL.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 11 3 2,87 90,7 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Низамеев «Трай-Сити» нападающий 24 29 (17+12) +1 12 2 Шлаин «Линкольн» нападающий 22 21 (8+13) +4 2 3 Клёпов «Су-Сити» нападающий 22 12 (3+9) -5 6 4 Морозов «Трай-Сити» нападающий 24 11 (6+5) -3 4 5 Чалый «Су-Фоллс» защитник 19 10 (2+8) +1 10 6 Воронин «Янгстоун» нападающий 17 9 (5+4) +5 8 7 Рыбаков «Су-Фоллс» защитник 20 8 (3+5) +16 10 8 Власов «Су-Фоллс» нападающий 12 6 (4+2) +2 6 9 Семёнов «Омаха» нападающий 11 2 (1+1) 0 2 10 Шилов «Грин-Бэй» нападающий 5 1 (0+1) -4 2 11 Кулебякин «Линкольн» нападающий 1 0 0 0 12 Молгачёв «Янгстоун» нападающий 1 0 0 0 13 Федотов «Грин Бэй» защитник 10 0 -4 4 14 Катин «Омаха» защитник 22 0 -2 21

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Чаще других среди россиян появлялся на льду голкипер «Тулсы» Вячеслав Бутеец. Проспект «Анахайма» сыграл 11 матчей, в которых одержал восемь побед при двух шат-аутах. При этом важно заметить, что у Вячеслава в его клуба очень достойная конкуренция в лице канадского проспекта «Рейнджерс» Талина Бойко.

Шикарный отрезок в «Уилинге» провёл и Сергей Мурашов, принёсший своей команде семь побед в девяти встречах, после чего с чистой совестью он вернулся в расположение клуба АХЛ, где изначально и должен был выступать, если бы в «Питтсбурге» не решили привести туда Тристана Джерри для набора игровых кондиций. Сейчас все голкиперы вернулись на свои места в клубной вертикали.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Бутеец «Тулса» 11 8 2,52 90,6 2 2 Мурашов «Уилинг» 9 7 2,43 91,9 0 3 Пекса «Цинцинатти» 7 1 3,44 86,6 1 4 Хажеев «Блумингтон» 1 0 6,65 80,0 0

Среди полевых игроков продолжает выделяться Максим Андреев. Он и в прошлом сезоне демонстрировал высокую результативность в ECHL. Вот и на этот раз Максим начал чемпионат, идя по графику 1,29 очка за матч. Четыре встречи за «Тахо» провёл и защитник Даниил Чайка, который уже в самое ближайшее время должен приехать в КХЛ в расположение «Авангарда». Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» поместил принадлежащего им хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта