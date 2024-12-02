Капризов, но не только. В чём секрет прорыва всегда серой «Миннесоты»?

Второе имя «Миннесоты» на протяжении почти всей истории существования — посредственность. Перед этим сезоном казалось, что ничего не поменяется. На тренерской скамейке стоял Джон Хайнс, который попал в команду буквально по знакомству и до этого отметился только тем, что тратил таланты игроков «Нэшвилла» и «Нью-Джерси» попусту. Большой помощи летом Кирилл Капризов не получил — только соотечественника Якова Тренина и нескольких ребят на минимальных контрактах, команда всё ещё придавлена штрафами имени Сутера-Паризе.

Математическая модель The Athletic отводила клубу 92 очка и шансы на попадание в плей-офф менее 50%. Букмекеры оценивали шансы «дикарей» на Кубок Стэнли 16-ми в лиге. Более щедрым был статистик Jfresh: его вычисления дали «Миннесоте» 100 очков и третье место в дивизоне. Тем не менее даже благоприятные прогнозы не намекали на первое место в дивизионе — а зиму они встречают именно там, и лидируют не только в дивизионе, но и во всей лиге.

Конечно, главную роль в этом прорыве играет Кирилл Капризов, пока выглядящий безоговорочным фаворитом в борьбе за «Харт Трофи». В предстоящих контрактных переговорах Кирилл может называть вообще любую сумму — конечно, предусмотренную коллективным соглашением, которое ставит верхнюю планку контракта игрока в 20% от потолка. Однако не Капризовым единым: о нём уже написано достаточно, да и многие его одноклубники сделали большой шаг вперёд. Кто же помогает «Миннесоте» лидировать в лиге?

У «дикарей» прямо сейчас лучшая оборона в НХЛ. Это особенно важно в эпоху, когда вратарская статистика лиги больше напоминает безумную эпоху 1980-х, а конкуренты по дивизиону из «Колорадо» умудряются побеждать с 85,5% сейвов своих вратарей. «Миннесота» пропустила лишь 58 шайб в 24 играх — и это даже с 27-м меньшинством в лиге, которое ухудшает статистику.

Это не та история, когда героический вратарь стоит на голове и спасает филейные части тела непутёвых защитников. «Миннесота» идёт второй в лиге по допущенным ожидаемым голам (лучше только у играющего очень строго «Лос-Анджелеса»), а плохая игра в меньшинстве компенсируется малым количеством собственных удалений. И здесь роль Хайнса уже невозможно не отметить. «Он знает, как выжать максимум. Каждую игру мы выкладываемся на 100%, играем жёстко. В нейтральной зоне всё максимально плотно, никто из игроков не теряется — все связаны друг с другом, защищают середину площадки. Джон показывает много видео, учит играть правильно», — сказал прессе Тренин, который играл под руководством Хайнса ещё в «Нэшвилле».

Брок Фэйбер Фото: Alex Cave/ZUMA/ТАСС

Стоит отметить, что у «дикарей» вообще сильная по именам защита. Ветеранов Джареда Сперджена и Юнаса Бродина, которые уже плотно вросли в миннесотскую землю, органично дополняет молодое поколение. Главное имя здесь — Брок Фэйбер, которого клуб получил в 2022-м в обмене Кевина Фиалы. После игры в NCAA он идеально ворвался в состав «Миннесоты», в 22 года проводит на льду по 25 минут за матч и уже называется железным кандидатом на поездку на Олимпиаду. В прошлом году Фэйбер занял второе место в голосовании за «Колдер», и даже «синдром второгодника» не сильно влияет на его игру.

Тем не менее и о вратаре нельзя забывать. Филип Густавссон прокатился на американских горках: отличные первые матчи в «Оттаве» сменились провальным годом и обменом в «Миннесоту», где он провёл шикарный сезон-2022/2023. Когда болельщики подумали, что получили сильного первого номера, швед снова провалил следующий год — а теперь лидирует в лиге по проценту отражённых бросков (92,8). Существующий тренд должен настораживать перед стартом нового чемпионата, однако пока швед просто наслаждается игрой.

Летом в Швецию специально ездил тренер по физподготовке «Миннесоты», который гонял вратаря, скинувшего за лето несколько килограммов. Густавссон приехал в тренировочный лагерь одним из первых, сразу же показал приличный уровень на тренировках и с первых же матчей отлично вкатился в сезон. «После чемпионата мира я задумался: в чём дело? Что не сработало? Я понял, что пропускал слишком много плохих голов. И вернулся к основам — упростил игру, уяснив, как не допускать лёгких шайб», — говорил шведский вратарь.

Ну а в атаке продолжили прогрессировать молодые форварды. Билл Герин раздал слишком много денег 30-летним игрокам с понятным потолком — однако стоит признать, что на драфте «Миннесота» действует очень хорошо, ставя на креатив, а не на размеры. Сразу после Капризова в таблице бомбардиров команды идут 23-летние Мэтт Болди и Марко Росси. Про талант Болди мы уже знаем: когда Капризов отсутствовал из-за травмы или был на спаде, именно американец становился лидером команды и клепал голы.

А вот история австрийского центра — особенная. Три года назад он, возможно, мог стать частью потенциального обмена Джека Айкела в «Миннесоту». Айкел в итоге уехал в «Вегас», а путь Росси в основу был трудным: в какой-то момент казалось, что «дикари» жестоко промахнулись, летом сообщалось, что Герин рассматривает возможный обмен Росси и Густавссона. Однако с первых матчей нового сезона австриец занял место в первом звене вместе с Капризовым и Цуккарелло и теперь стабильно клепает очки. Один из секретов прост — Марко здесь частично выступает в роли Райана Хартмана, который пару лет назад набрал много очков за счёт успешной игры на пятаке. Разница лишь в том, что у Росси и таланта побольше, да и с другими партнёрами после травмы Цуккарелло он тоже показывает себя успешно.

Марко Росси Фото: Javier Vicencio/ZUMA/ТАСС

Ну а буквально вчера «дикари» провели очень громкий обмен, отдав целый комплект драфт-пиков (с первого по четвёртый раунд) за защитника «Коламбуса» Давида Иржичека. Чех, выбранный шестым на драфте-2022, давно котировался высоко и показывал это на уровне сборной, но в клубе ему преграждала путь наверх толпа игроков на одностороннем контракте. Иржичек ещё в прошлом году выражал публичное недовольство этим, а теперь уехал в клуб, который даст ему гарантированное место в основе, пусть пока, скорее всего, в третьей паре. Тем не менее в перспективе оборона с Фэйбером, Иржичеком и крутыми задрафтованными ребятами выглядит монструозно.

Именно прогресс молодёжи — главный компонент прогресса «Миннесоты» и в нём состоит главный вопрос будущего клуба. Если все указанные выше ребята будут развиваться дальше, если доедет до Америки и успешно залетит в основу Данила Юров, то ошибки Герина на рынке свободных агентов будут частично нивелированы. А ведь впереди у «Миннесоты» важнейшее лето 2025 года, когда платёжка команды почти полностью очистится от хвостов Сутера — Паризе, и надо будет не ошибиться с её заполнением, чтобы Капризов пожелал продлить контракт.