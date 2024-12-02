«Автомобилист» загремел трансферами! У уральцев уже восемь иностранцев

Однако в составе команды из Екатеринбурга есть четыре натурализованных легионера, поэтому лимит по-прежнему не исчерпан.

В последнее время главным нарушителем спокойствия на трансферном рынке можно смело считать «Авангард», попавший в сложную турнирную ситуацию. Разумеется, нужно оперативно искать из неё выходы. Но и ещё один клуб Восточной конференции – «Автомобилист» – решил начать активничать перед запланированным на 27 декабря дедлайном.

Сегодня екатеринбуржцы объявили, что российский нападающий Никита Шашков перебирается на Урал в результате выкупа спортивных прав на игрока у «Сибири». «Автомобилист» заключил с форвардом двусторонний контракт до 31 мая 2025 года.

Однако накануне, в первый день зимы, случился не менее интересный трансфер. Защитник Даррен Диц, с которым расстались в «Авангарде», пополнил ряды иностранных хоккеистов коллектива Николая Заварухина. Иностранных в данном случае – с оговоркой: Диц стал уже третьим североамериканцем в составе команды с казахстанским паспортом. Помимо Блэкера, Дица и Валка, лимит на легионеров не распространяется на Лайпсика, у которого есть российское гражданство.

В свою очередь, полноценными иностранцами являются Эберт, Да Коста, Меркли и Мэйсек. «Автомобилист» – самая иностранная российская команда КХЛ, но главный феномен заключается в том, что из восьмерых (!) легионеров под хоккейный регламент попадают только четверо. А это значит, что руководство клуба вполне может пригласить ещё одного европейца или североамериканца, ведь квота в пять легионеров по-прежнему не исчерпана.

Ник Меркли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И ведь с потолком зарплат у уральцев полный порядок: в платёжке на сегодняшний день свободны порядка 60 млн рублей, которые можно потратить на более чем добротного хоккеиста для решения серьёзных турнирных задач. Всё-таки с бюджетом и возможностями «Автомобилиста» нужно постепенно подбираться к финалу Кубка Гагарина. В прошлом сезоне, если бы не обидное поражение от «Металлурга» в семиматчевой серии, подобный расклад воплотился бы в жизнь.

Кстати, трансферы на выход у уральцев тоже вполне могут быть. Активно говорят про возможный уход одного из праворуких защитников: либо Блэкера, либо Севостьянова. Перенасыщать состав и использовать большое число людей в качестве ротации – это неправильный ход, который прежде всего бьёт по атмосфере в раздевалке. То бишь резерв, безусловно, должен быть (травмы, усталость и дисквалификации никто не отменял), но во всём нужна мера.

Посмотрим, как сработают и станут ли эффективными последние изменения в клубе из Екатеринбурга, а также с каким запасом прочности команда подойдёт к играм плей-офф. Пока же «Автомобилист» выглядит вполне солидно и заставляет обращать на себя внимание.