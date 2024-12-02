Лучший спорт 3 декабря: Леброн Джеймс против «Миннесоты», «Бавария» — «Байер» в Кубке Германии и «Ак Барс» — «Динамо» Москва в НХЛ!

Топ-события вторника: Кубок мира в биатлоне, Панарин — в НХЛ и футбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Рейнджерс» вышли из кризиса?

«Нью-Йорк Рейнджерс» угодил в конце ноября в яму – команда проиграла пять матчей подряд, а слухи начали трубить о скорых изменениях в составе. Однако эмоциональная победа, добытая на последних секундах, в матче с «Монреалем» должна вдохнуть жизнь в команду. Артемий Панарин, как и все его партнёры, просел по результативности, сможет ли он исправить это во встрече с принципиальным соперником?

Новое достижение Артемия: Панарин вышел на 10-е место по числу многоочковых матчей среди недрафтованных игроков НХЛ

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли «Торонто» на первое место в Атлантическом дивизионе?

В последнем матче «Торонто» не испытывал два периода проблем с «Тампой», однако третий период получился нервным. Если это перенесётся и на следующий матч, то у «листьев» возникнут большие проблемы, так как «Чикаго» прилично играет с крепкими командами – «Даллас» и «Флорида» не дадут соврать. К тому же Коннор Бедард начал выходить из тени и стал показывать ту игру, которую от него ожидают. Наберёт ли он очки в четвёртом матче подряд?

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🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: первая встреча в сезоне давних соперников — кто победит?

У «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» с приходом Джимми Батлера в состав «огненных» сложилась, так скажем, некая вражда. Джимбо один раз не позволил «кельтам» выйти в финал НБА, а в другой – довёл дело до семи встреч, где, к сожалению, «Майами» уступил. В общем, противостояния этих клубов всегда имеют некий принципиальный характер. Все лидеры в строю, значит, матч должен получиться на загляденье.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: главная звезда НБА или новое лицо лиги — кто заберёт своё?

Леброн Джеймс в 39 лет продолжает оставаться главной суперзвездой НБА. Его «Лос-Анджелес Лейкерс» остаётся на виду во многом именно из-за Короля. Правда, в этом сезоне ещё и из-за Энтони Дэвиса, который находится в невероятной форме. Но на трон Леброна начинают посягать новые лица. Одним из них можно смело назвать Энтони Эдвардса, который провёл с «Миннесотой Тимбервулвз» очень качественный плей-офф. Нам предстоит увидеть встречу двух разных поколений. Кому же достанется победа?

🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, мужчины, индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: заявит ли Йоханнес Бё своё право на лидерство?

Первая личная гонка нового сезона Кубка мира пройдёт в пока ещё непривычном для всех формате укороченной индивидуальной гонки. В последний раз такой старт проводился в январе 2024-го, и выиграл тогда норвежец Йоханнес Бё. За год в мировом биатлоне не произошло кардинальных перестановок, и лидер сборной Норвегии по-прежнему главный претендент на победу в любой гонке. Наверняка он хочет сразу же захватить жёлтую майку лидера и никому её не отдавать.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли гостевая команда одержать победу впервые с 2021 года?

Обе команды идут в группе лидеров, сумев преодолеть тяжёлый старт чемпионата. Казанцы вернулись домой с выезда, в котором было одержано две победы. Их более ценными делает один факт – два основных вратаря не могли помочь товарищам. Хороший выезд провёл Артём Галимов, который в трёх матчах трижды отличился. Продолжит ли форвард гостей в том же духе?

🏒 19:30: «Торпедо» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько продлится «сухая» серия Ивана Бочарова?

Иван Бочаров сыграл «на ноль» матчи с «Локомотивом» и со «Спартаком» — лидерами западной конференции. Голкипер «Торпедо» не пропускает уже 165 минут и 3 секунды. И этот факт должен немного насторожить «Металлург», который в последнее время испытывает большие проблемы с результативностью. Смогут ли подопечные Разина одержать вторую победу подряд?

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⚽️ 21:00: «Мальорка» — «Барселона», Примера, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» выберется из мини-кризиса?

«Барса» угодила в яму после мощного старта Примеры. В последних трёх турах каталонцы потерпели два поражения и ещё раз сыграли вничью. А по потерянным очкам «Барселона» вовсе теперь уступает мадридскому «Реалу». Что нужно делать? Побеждать, конечно. Хотя впереди команду Ханс-Дитер Флика ждёт тяжёлое испытание — «Мальорка». Команда Хагобы Аррасате занимает шестое место в таблице и выдает хороший сезон. Цепляться за очки «Мальорка» будет на 100%. Но состав «Барсы» обязывает побеждать и не уходить в полноценный кризис.

⚽️ 22:45: «Бавария» — «Байер», Кубок Германии, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча уровня финала в 1/8 финала Кубка Германии

«Бавария» — «Байер» — матч уровня плей-офф Лиги чемпионов и финала Кубка Германии. Но команды встретятся уже в 1/8 финала турнира. В прошлом сезоне Леверкузен оформил «золотой» дубль. Теперь «Бавария» планирует забрать и чемпионат, и Кубок Германии. Помешает ли им «Байер»? Может. Тем интереснее посмотреть за битвой двух сильных команд.