Топ-события вторника: Кубок мира в биатлоне, Панарин — в НХЛ и футбол

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Посмотреть все события 3 декабря в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, мужчины, индивидуальная гонка, 15 км
- 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Торпедо» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:00: «Мальорка» — «Барселона», Примера, 19-й тур
- ⚽️ 22:45: «Бавария» — «Байер», Кубок Германии, 1/8 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Рейнджерс» вышли из кризиса?
«Нью-Йорк Рейнджерс» угодил в конце ноября в яму – команда проиграла пять матчей подряд, а слухи начали трубить о скорых изменениях в составе. Однако эмоциональная победа, добытая на последних секундах, в матче с «Монреалем» должна вдохнуть жизнь в команду. Артемий Панарин, как и все его партнёры, просел по результативности, сможет ли он исправить это во встрече с принципиальным соперником?
🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выйдет ли «Торонто» на первое место в Атлантическом дивизионе?
В последнем матче «Торонто» не испытывал два периода проблем с «Тампой», однако третий период получился нервным. Если это перенесётся и на следующий матч, то у «листьев» возникнут большие проблемы, так как «Чикаго» прилично играет с крепкими командами – «Даллас» и «Флорида» не дадут соврать. К тому же Коннор Бедард начал выходить из тени и стал показывать ту игру, которую от него ожидают. Наберёт ли он очки в четвёртом матче подряд?
🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА
Интрига: первая встреча в сезоне давних соперников — кто победит?
У «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» с приходом Джимми Батлера в состав «огненных» сложилась, так скажем, некая вражда. Джимбо один раз не позволил «кельтам» выйти в финал НБА, а в другой – довёл дело до семи встреч, где, к сожалению, «Майами» уступил. В общем, противостояния этих клубов всегда имеют некий принципиальный характер. Все лидеры в строю, значит, матч должен получиться на загляденье.
🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: главная звезда НБА или новое лицо лиги — кто заберёт своё?
Леброн Джеймс в 39 лет продолжает оставаться главной суперзвездой НБА. Его «Лос-Анджелес Лейкерс» остаётся на виду во многом именно из-за Короля. Правда, в этом сезоне ещё и из-за Энтони Дэвиса, который находится в невероятной форме. Но на трон Леброна начинают посягать новые лица. Одним из них можно смело назвать Энтони Эдвардса, который провёл с «Миннесотой Тимбервулвз» очень качественный плей-офф. Нам предстоит увидеть встречу двух разных поколений. Кому же достанется победа?
🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, мужчины, индивидуальная гонка, 15 км
Интрига: заявит ли Йоханнес Бё своё право на лидерство?
Первая личная гонка нового сезона Кубка мира пройдёт в пока ещё непривычном для всех формате укороченной индивидуальной гонки. В последний раз такой старт проводился в январе 2024-го, и выиграл тогда норвежец Йоханнес Бё. За год в мировом биатлоне не произошло кардинальных перестановок, и лидер сборной Норвегии по-прежнему главный претендент на победу в любой гонке. Наверняка он хочет сразу же захватить жёлтую майку лидера и никому её не отдавать.
🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли гостевая команда одержать победу впервые с 2021 года?
Обе команды идут в группе лидеров, сумев преодолеть тяжёлый старт чемпионата. Казанцы вернулись домой с выезда, в котором было одержано две победы. Их более ценными делает один факт – два основных вратаря не могли помочь товарищам. Хороший выезд провёл Артём Галимов, который в трёх матчах трижды отличился. Продолжит ли форвард гостей в том же духе?
🏒 19:30: «Торпедо» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сколько продлится «сухая» серия Ивана Бочарова?
Иван Бочаров сыграл «на ноль» матчи с «Локомотивом» и со «Спартаком» — лидерами западной конференции. Голкипер «Торпедо» не пропускает уже 165 минут и 3 секунды. И этот факт должен немного насторожить «Металлург», который в последнее время испытывает большие проблемы с результативностью. Смогут ли подопечные Разина одержать вторую победу подряд?
⚽️ 21:00: «Мальорка» — «Барселона», Примера, 19-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Барса» выберется из мини-кризиса?
«Барса» угодила в яму после мощного старта Примеры. В последних трёх турах каталонцы потерпели два поражения и ещё раз сыграли вничью. А по потерянным очкам «Барселона» вовсе теперь уступает мадридскому «Реалу». Что нужно делать? Побеждать, конечно. Хотя впереди команду Ханс-Дитер Флика ждёт тяжёлое испытание — «Мальорка». Команда Хагобы Аррасате занимает шестое место в таблице и выдает хороший сезон. Цепляться за очки «Мальорка» будет на 100%. Но состав «Барсы» обязывает побеждать и не уходить в полноценный кризис.
⚽️ 22:45: «Бавария» — «Байер», Кубок Германии, 1/8 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: встреча уровня финала в 1/8 финала Кубка Германии
«Бавария» — «Байер» — матч уровня плей-офф Лиги чемпионов и финала Кубка Германии. Но команды встретятся уже в 1/8 финала турнира. В прошлом сезоне Леверкузен оформил «золотой» дубль. Теперь «Бавария» планирует забрать и чемпионат, и Кубок Германии. Помешает ли им «Байер»? Может. Тем интереснее посмотреть за битвой двух сильных команд.