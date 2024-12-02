Невероятный «Салават»! Разделался с лидером Востока и сам рвётся к вершине КХЛ

В одном из двух главных матчей игрового дня 2 декабря в КХЛ сошлись «Салават Юлаев» и «Трактор». Игры этих соперников всегда получаются довольно событийными и зрелищными, а тут дополнительный интерес вызывало ещё и положение команд в турнирной таблице. Челябинцы уже достаточно давно возглавляют Восточную конференцию, а вот уфимцы до начала встречи отставали от них всего на четыре очка, при этом имея два матча в запасе.

Интересно, что в том числе благодаря банде Бенуа Гру сегодняшние хозяева смогли подняться на вторую строчку в конференции накануне очной встречи — «Салават» на днях крупно обыграл «Спартак» и потеснил «Автомобилист», который недавно проиграл как раз таки «Трактору». В общем, челябинцам во втором матче подряд пришлось сражаться с ближайшими конкурентами.

Гости были намерены восстановить равновесие в личном противостоянии — ранее по ходу этого регулярного чемпионата сегодняшние оппоненты сходились лицом к лицу уже три раза, и в двух случаях верх брали подопечные Виктора Козлова. Последняя встреча, однако, закончилась победой действующих лидеров Востока, поэтому интриги в новом матче было предостаточно.

«Салават» уже в начале игры начал эту интригу методично убивать. Уже к середине первого периода уфимцы обеспечили себе преимущество в две шайбы — сперва Владислав Ефремов, а затем и Михаил Науменков смогли поразить ворота челябинцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Защищавший последний рубеж «Трактора» Сергей Мыльников, который в последних матчах выглядел лучше первого номера команды Зака Фукале и получил возможность сегодня выйти с первых минут, пропустил дважды за шесть бросков и тут же отправился отдыхать.

Сменивший его канадец на какое-то время закрыл игрокам «Салавата» доступ к воротам. Да и полевые игроки гостей, которые позволили соперникам нанести всего три броска за оставшееся до перерыва время, тоже приложили к этому руку.

Более того, челябинцы даже отыграли одну шайбу — звено Шабанов — Кадейкин — Тертышный загнало уфимцев в их же зону, не пустило в контратаку и нарисовало очень красивую комбинацию, которая закончилась голом 88-го номера «Трактора» за две с половиной минуты до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Второй период прошёл бы без голов, если бы не Джош Ливо — за четыре секунды до перерыва канадский форвард реализовал большинство «Салавата», а его соотечественник Шелдон Ремпал в заключительной трети окончательно оформил победу уфимской команды.

4:1 — «Трактор», очевидно, прямо сейчас находится не в лучшей форме, а вот «Салават», напротив, набрал отличный ход. В последнее время подопечных Виктора Козлова довольно-таки трудно остановить — в ноябре в основные 60 минут с этой задачей справился только «Нефтехимик», а вот в поражениях с минским «Динамо» и «Металлургом» клуб из Башкортостана даже набирал очки.

По итогам вечера «Салават» подобрался к «Трактору» на расстояние двух очков — по потерянным (напомним, у уфимцев есть два матча в запасе) «Юлаев» теперь возглавляет таблицу Восточной конференции. Очень скоро это лидерство может стать реальным — команда Виктора Козлова находится в отличном состоянии.