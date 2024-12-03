«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»

ХК «Сочи» к середине регулярного чемпионата занимает ставшее уже привычным для команды место в самом низу турнирной таблицы Западной конференции. При этом игру «южан» нельзя назвать блёклой и бесперспективной. Черноморский коллектив регулярно отбирает очки у лидеров лиги. К примеру, дважды сочинцы дали бой СКА и «Ак Барсу». Но при этом клуб сильно проседает на дистанции и уступает в борьбе с прямыми конкурентами за кубковую восьмёрку.

Ещё одна проблема – неудачи в третьих периодах. Два последних матча — дома с Казанью и с «Адмиралом» во Владивостоке — яркий тому пример. Оба раза «Сочи» вёл с преимуществом в одну шайбу — и оба раза в итоге уступил. По крайней мере, именно в этом видит причины неудач своей команды новый капитан клуба Тимур Хафизов. 26-летний форвард проводит прорывной сезон. Он уже переписал личные бомбардирский и снайперский рекорды, набрав 19 (12+7) очков, и не думает на этом останавливаться.

В интервью «Чемпионату» Тимур рассказал, как команда отреагировала на демарш словака Михала Криштофа, какое сейчас царит настроение в раздевалке, есть ли в «Сочи» свой «татарский клан» и какие перспективы переписать рекорды НХЛ и КХЛ соответственно у Александра Овечкина и Вадима Шипачёва.

«Надо научиться работать на дистанции – это зона роста для «Сочи»

– Вам удалось недавно зацепить очки в матче с одним из лидеров КХЛ. Матч с «Ак Барсом» можно назвать удачным?

– Не сказал бы, если честно. Мы спокойно могли выигрывать, надо научиться доводить такие матчи до победы. Вели 2:1, были все шансы победить. Спокойно могли закрывать игру в основное время и не уходить в овертайм.

– Игры с «Ак Барсом» для вас лично носят принципиальное значение?

– Есть такой момент. Стимул показать себя, обыграть Казань. Казань – мой дом, там живут мои родители, в Казани провожу свой отпуск. Этот город для меня всегда будет иметь особое значение.

– Удалось пообщаться с кем-то из казанцев после той встречи?

– Нет, времени не было. У всех свои дела, после матча у нас всегда заминка, массаж, восстановление. Не до бесед особо.

– Интересен взгляд со стороны – «Ак Барс» при Гатиятулине отличается от «Ак Барса» Билялетдинова?

– Не особо. Команда системная, чувствуется, что каждый знает, что делать. Каждый находится ровно там, где надо. Мало что дают создавать и хорошо действуют в защите.

– Дубль в Казани в первом матче с «Ак Барсом» запомнился? Или на фоне поражения личный успех вторичен?

– Был тяжёлый матч для нас, по ходу встречи проигрывали 0:5. Так что мои голы разве что немного сгладили впечатление от той игры. Командного результата не было, поэтому не особо был доволен. Хотя забивать на глазах у родителей всегда приятно. Единственный положительный момент.

– «Сочи» часто неплохо играет с лидерами, но при этом испытывает трудности в играх с прямыми конкурентами. Вопрос мотивации? Проще настраиваться на условный «Ак Барс» или «Локомотив»?

– Всё дело в психологии. На Казань, Питер или Ярославль долго настраиваться не нужно, все прекрасно понимают, кто против тебя выходит на лёд. Все готовы и головой, и телом на 100% и даже больше. А в играх с командами из нижней части таблицы могут проскакивать ненужные мысли. Над этим надо работать — не теряй мы так глупо порой очки в играх с соперниками равными по классу, были бы сейчас в куда более хорошей ситуации.

– Последние несколько сезонов «Сочи» играет рывками – следом за несколькими удачными встречами долгие серии поражений. Команде не хватает стабильности?

– Нужно научиться работать на дистанции, это тоже зона роста для нас. Опять же, можем выиграть два отличных матча у топ-клубов, близкий к идеальному хоккей показать. А потом отдать очки в играх, где, казалось бы, всё было на нашей стороне. Надо добавлять в стабильности.

Хоккеисты ХК «Сочи» Фото: photo.khl.ru

«Если человек не хочет играть – не держать же его в клубе насильно»

– В игре с «Куньлунем» вы оформили хет-трик и сделали голевую передачу. Самое яркое пока событие в карьере?

– Это мой первый хет-трик, даже в МХЛ не было. Поэтому такой матч точно запомнится надолго.

– Ещё не прошла и половина регулярного чемпионата, а вы переписали все личные рекорды – и по очкам, и по голам. За счёт чего выдаёте такой прорывной сезон: правильное межсезонье, нужный настрой?

– Самое главное – доверие тренерского штаба. И то, какое игровое время получаю. Благодарен Сергею Александровичу за возможность проявить себя, свои лучшие качества. Сидя на лавке, не наберёшь очки. Так что в таком доверии кроется как минимум половина успеха. Но в то же время понимаю, что могу выжать из себя и больше. Если доверяют – надо доказывать, буду стараться оправдывать доверие. Оно окрыляет, когда чувствуешь, что на тебя надеются, в тебя верят – это имеет ещё и огромное психологическое значение.

– Периодически вы выходите на матчи с капитанской нашивкой. Что для вас значит статус капитана команды?

– Быть капитаном команды КХЛ – редкая привилегия. Значит, в тебя верят, но вместе с тем и возлагают определённую ответственность. От тебя ждут результата – надо соответствовать этому статусу. Не подводить.

Тимур Хафизов Фото: photo.khl.ru

– Вы выходите на новый уровень в 26 лет, в чём-то повторяя историю другого нижнекамского нападающего, Марата Хайруллина. Его пример вас вдохновляет?

– Мы хорошие друзья с Маратом, постоянно на связи. Летом можем увидеться, пообщаться, всегда рад его видеть. Ещё по Нижнекамску помню, что он был ярким примером для всех. Примером подхода к делу, трудолюбия. Выходил на дополнительные тренировки, когда другие ребята уже отдыхали, думал, как сделать себя ещё лучше, ещё сильнее. Много работал над броском, и вот результат — бросок у Хайруллина сейчас один из лучших в лиге. Так что он и правда для меня отчасти ролевая модель.

– По итогам такого успешного сезона вами наверняка заинтересуются топ-клубы КХЛ. Как отреагируете на подобный интерес?

– Не хочется сейчас об этом думать. Всё-таки я игрок «Сочи». Играю за этот клуб, за этот город. Будем биться в каждой встрече.

– Из «Сочи» при странных обстоятельствах, по сути, сбежал словацкий нападающий Михал Криштоф. Как отреагировали на эту ситуацию внутри команды?

– Спокойно. Многие давно уже чувствовали, что Михал не очень доволен своим положением в команде, его не устраивало игровое время. Возможно, он хотел больше внимания к себе, доверия, не видел шанса, возможности себя проявить. Сюрпризом его отъезд не стал, большой проблемой — тоже. Свято место пусто не бывает, ушёл Криштоф – его места заняли другие ребята, и команда ничего не потеряла.

– Человеческой обиды за то, что подвёл коллектив своим демаршем, не было?

– Нет, а какие обиды? Если человек не хочет играть в этом клубе, не насильно же его держать. В таком случае лучше отпустить, он в любом случае больше нам не помощник.

«Нужны команды КХЛ во всех хоккейных столицах страны – Новокузнецке, Ханты-Мансийске»

– Чувствуете рост личной популярности? Возможно, начали узнавать в городе?

– У нас своя специфика, город туристический, курортный. На улицах больше приезжих, чем местных жителей. Однако у нас есть своя крепкая фанатская база, они следят за нами, поддерживают. Могут узнать пару раз за месяц, но не больше. Не сравнится с тем, как бывает в Казани или Омске, там ребятам спокойно выйти из дома, кажется, не дают. В Сочи в этом плане сильно проще.

– Иногда приходится слышать, что городу не нужны клуб и хоккей. Что ответите скептикам?

– В таком городе, с таким климатом, а главное — с такой шикарной инфраструктурой обязательно нужна команда КХЛ. Я вообще выступаю за то, чтобы команд было больше. Нужны команды КХЛ во всех хоккейных столицах страны, в городах, которые выступали кузницей кадров для нашего хоккея.

Взять тот же Новокузнецк — там всегда был повышенный интерес к хоккею, Ханты-Мансийск. Чем больше будет команд на высшем уровне – тем лучше. Команда КХЛ в городе – это счастье для болельщиков, возможность привлечь новую аудиторию, детей в спорт. Я сам в детстве всегда ходил на «Нефтехимик», на команду мастеров. Для меня возможность побывать на матче КХЛ была лучшим вариантом досуга.

– В Новокузнецке и Ханты-Мансийске есть команды ВХЛ. Этого недостаточно?

– Есть большая разница между ажиотажем вокруг ВХЛ и КХЛ. Когда к тебе в город приезжают играть Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук или ребята из ВХЛ — разница, при всём уважении к последним, очевидна.

– Сочи – хоккейный город? Сложно настраиваться на работу, живя на курорте?

– Всё зависит от человека и степени его профессионализма. Меня ничего от хоккея не отвлекает, хотя мне нравится географическое расположение города, и летом я стараюсь пользоваться этими плюсами. В выходной день могу позволить себе сходить на пляж, искупаться, почему нет? И для здоровья полезно. Но мы все понимаем, что приехали сюда не на отдых, а работать. Нужно выполнять качественно свою работу, правильно подходить к делу, и у меня с этим нет никаких проблем.

Презентация ХК «Сочи» перед сезоном Фото: photo.khl.ru

«Каждый день работы с Сергеем Зубовым – это большая удача»

– Последнее место в конференции, третье с конца — в лиге. Какое сейчас настроение в команде?

– Не скажу, что у нас какая-то паника или все потеряли надежду, что настроение плохое. Такого нет. Но все смотрят в турнирную таблицу, понимают, что текущую ситуацию надо исправлять. Однако я считаю, что последнее место на Западе – это не наше место. Мы точно можем больше и ещё поборемся. Ещё пошумим и попробуем попасть в зону плей-офф.

– 10 очков до идущего пока восьмым «Торпедо». Реалистичная цель?

– Нужна хорошая победная серия, нужно компенсировать упущенное на старте. К тому же всегда возможны неудачные серии у других команд, череда травм или какие-то другие причины неудач. В хоккее всё бывает, ещё играть половину чемпионата. Нам надо просто работать в каждом матче, и всё.

– В чём на ваш взгляд корень игровых проблем «Сочи»? Что необходимо изменить?

– Нужны стабильность и уверенность в концовках. Матч с «Ак Барсом» в этом плане был показателен — не получается у нас доводить такие матчи до победы. Так и теряем очки, часто отдаём свои матчи в третьих периодах. Как уже говорил, нужны победная серия и качественная игра на дистанции. Не так чтобы собрались на пару игр, а затем теряем всё, что наработали.

– В Восточной конференции вы сейчас были бы всего в двух победах от зоны плей-офф. Конкуренция в борьбе за попадание в восьмёрку на Западе выше?

– Мне тяжело об этом судить. От нас это не зависит, другое дело – была бы сводная таблица чемпионата на все команды. А так, если честно, на Восток одним глазом только поглядываю. Все мысли о своей команде и о нашей конференции.

– Возможно, стоит отказаться тогда от формата конференций в принципе? В любом случае у нас со второго раунда теперь – перекрёстный плей-офф.

– Это уже вопрос для людей, которые принимают такие решения, для руководителей лиги, клубов, менеджеров. Возможно, в следующем году этот вопрос и поднимут на обсуждение. Я исхожу из текущих правил, на остальное не смотрю.

– Как вам система Зубова? Как оцените Сергея Александровича как специалиста?

– Для меня каждый день работы с таким тренером – большая удача. Хорошая школа хоккея. Человек с двумя Кубками Стэнли, член Зала хоккейной славы, с таким опытом. Он отыграл огромное количество матчей в НХЛ, его хочется слушать, внимать каждое его слово. И получать максимум от работы с ним, вникать в различные тонкости, нюансы хоккея, фишечки. На разборах матчей часто смотрим различные видео из НХЛ, изучаем как играют лучшие игроки мира. Многое берём оттуда, классный опыт для меня, и не хочется упускать подобный шанс.

Сергей Зубов во главе ХК «Сочи» Фото: photo.khl.ru

«Обсуждали в «Нефтехимике» свои вопросы на татарском – приезжие не понимали»

– В «Сочи» сейчас сразу несколько хоккеистов из Татарстана. Создали в команде некий «татарский клан»?

– Я бы не назвал это кланом. У нас хороший коллектив, отличные отношения со всеми ребятами в команде. Но как-то в формате шуток что-то, бывает, и проскочит. Крикнут нам: «Татары, давайте уже соберитесь!» Артур Тянулин может в колонке татарскую песню поставить для настроения. Немножечко вносим в «Сочи» свой колорит.

– Какая у вас любимая татарская песня?

– У Салавата «Салкын чэй». В последнее время её часто слушаем.

– В «Спартаке» Анселю Галимову клуб выделил отдельную татарскую песню под его голы. Хотели бы так же в «Сочи»?

– Не думал об этом, не дошёл, наверное, до таких разговоров. Хочется просто как можно больше забивать, приносить пользу команде. Какая песня звучит после голов – уже не так важно.

– Можете в шутку переговариваться с Артуром Тянулиным и Амиром Гараевым на татарском, чтобы вас не понимали другие партнёры по команде?

– Больше так прикалывались в Нижнекамске, когда играл ещё за «Нефтехимик». Там, бывало, какие-то свои вопросы обсуждали на татарском, чтобы приезжие ребята не понимали. Артур с Амиром не очень хорошо татарский знают, я ещё более-менее. Понимаю хорошо, говорить бывает трудно, практики нужно побольше. Ребята хуже знают, но стараются, включаются. Я им подсказываю порой, они уточняют какие слова как переводятся правильно.

– Другие ребята не спрашивали у вас ничего из перевода на татарский? Классическая история – обучить мату.

– Вот, кстати, про матерные слова никто не спрашивал. Скорее пытаются что-то узнать про наши традиции, религию. Много вопросов о татарской еде, от неё почти все кайфуют. Смотрю, когда выезд в Казань или в Нижнекамск – треугольники уходят на ура. Конину с собой забирают, чак-чак на всю команду. Наша кухня многим заходит.

– Читал, что скучаете по эчпочмакам в «Сочи». Когда приезжали в Казань, удавалось наесться вдоволь?

– Особо не наедался, всё-таки на следующий день у нас матч, надо ещё как-то в хоккей играть, бегать по площадке. Так что влёгкую парочку съел, хватит. Перед игрой не стоит сильно налегать на треугольники.

– В плане спорта и ЗОЖ татарская кухня – не самая полезная в мире?

– Достаточно много теста, много сладкого. Поэтому важно знать меру, увлекаться не стоит.

«Здорово, что из маленького Нижнекамска выходит столько ребят уровня КХЛ»

– Какие матчи для вас важнее – с «Ак Барсом» или с «Нефтехимиком»?

– Уже давно уехал из Нижнекамска, поэтому какие-то эмоции острые улеглись. Скрывать не буду — дополнительная мотивация есть. Но особая принципиальность, чтобы ночь не спать перед игрой – такого давно уже нет.

– Уже отпустили «Нефтехимик» из своего сердца? Только «Сочи» и по детской памяти «Ак Барс»?

– Наоборот. «Нефтехимик» для меня в чём-то даже ближе «Ак Барса». Всё-таки в профессиональный хоккей я заходил именно в этом клубе. Мне дали дорогу в большой хоккей в Нижнекамске, так что всегда буду благодарен «Нефтехимику». Долгое время была определённая обида, непонимание после обмена в «Спартак». К тому же и в «Спартаке» далеко не всё получилось так, как я рассчитывал. Но время прошло, всё улеглось. Остались только позитивные воспоминания, благодарность. Вспоминаю годы в «Нефтехимике» с теплом, благодаря этому клубу я сейчас там, где я есть.

– Как вам «Нефтехимик» Олега Леонтьева? Многие выделяют его за умение выжимать максимум при скромных финансовых возможностях.

– Команда каждый год как минимум ведёт борьбу за плей-офф. В прошлом сезоне, правда, немного не хватило. Хорошая, системная команда. Тяжело с ними играть, особенно когда Нижнекамск повёл в счёте. Каждый знает, что надо делать, как действовать. Тяжело было взламывать эту оборону. Олег Юрьевич ставит хороший, системный хоккей, который даёт результат.

– Вы отмечали, что ранее клуб больше обращался к собственным силам, подключал воспитанников. Сейчас выходцев из Татарстана в «Нефтехимике» заметно меньше. Это минус?

– Мне тяжело рассуждать о политике клуба, его видении со стороны. Я не внутри, не владею всей ситуацией. Скорее важно другое подметить: здорово, что из такого маленького города выходит столько ребят уровня КХЛ, сборной России, есть те, кто и до НХЛ доходит. Это феномен нижнекамского хоккея, в городе очень сильная школа, где умеют работать с талантливой молодежью.

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– Воспринимаете себя как нижнекамца или как казанца? Где есть чувство дома?

– В Казани, безусловно. Давно живу в этом городе, моя семья в Казани. В Нижнекамске почти не осталось родственников, с которыми я бы общался близко. Так что Казань, на данный момент так. Но и в Нижнекамск всегда рад приехать, много знакомых, ребят, с которыми когда-то вместе играл. Есть с кем пообщаться, кого увидеть. В плане хоккея: часто думаю об этом, но так и не могу для себя самого ответить чей я воспитанник на 100% – Казани или Нижнекамска. Поделю 50 на 50. В обеих школах мне дали многое, обоим клубам я благодарен.

– «Воспитанник татарстанского хоккея» – лучшее описание?

– Именно так, ко мне такая формулировка идеально подходит.

«Нет сомнений, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»

– Ваш кумир Вадим Шипачёв недавно стал лучшим бомбардиром лиги. Как вы восприняли эту новость? Возможно, поздравили лично?

– Кумир – громкое слово. Тот игрок, за которым хочется следить. Некая ролевая модель, на которую ориентируюсь. Мне нравится его манера игры, долгие годы слежу за ним, и сейчас, несмотря на возраст, он всё ещё хорош. Делает такие вещи на льду, которые хочется взять себе на вооружение. Но это не всем дано – отдавать такие передачи. Лично не знакомы, однако для меня всегда особое событие — выходить против таких игроков, как Шипачёв, Данис Зарипов, Павел Дацюк. Всё детство ходил, смотрел с открытым ртом на них с трибуны, а теперь у меня есть шанс выйти и сыграть против них. Это как воплощение детской мечты.

– Сможет ли Шипачёв стать лучшим снайпером в истории КХЛ?

– Ему ещё достаточно много до Мозякина, будет очень тяжело. Он скорее упрочит своё лидерство по очкам, голы или передачи – всё в комплексе. Добраться до снайперского рекорда Сергея практически нереально, но свой бомбардирский он точно серьёзно улучшит.

– Следите за гонкой Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? Наверное, весь хоккейный мир сейчас следит.

– Хочешь не хочешь, а с утра у тебя первая новость об этом. Овечкин набрал отличный ход в этом сезоне, к сожалению, теперь травма. Но я думаю, что ни у кого не осталось уже сомнений, побьёт он рекорд Гретцки или нет. Перепишет рекорд — 100%, вопрос только, когда это случится.