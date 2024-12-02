«Автомобилист» начал камбэк с яркой драки, Шипачёв вновь сотворил шедевр. Итоги дня в КХЛ

2 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

Разборки двух аутсайдеров – худших команд Востока и Запада – закончились победой «Амура». Голы в этом матче забивались исключительно в неравных составах – на пятой минуте защитник Кэм Ли реализовал большинство, и этот счёт держался до последних секунд второго периода, когда Александр Хохлачёв передал привет своей бывшей команде, восстановив равенство на табло.

Решающую же шайбу забросил Кирилл Слепец, убежав в меньшинстве вместе с Гиздатуллиным. Но передачу делать не стал, а бросил сам и пробил Сергея Иванова. 22-летний вратарь Дамир Шаймарданов одержал победу в своём первом полноценном матче в КХЛ, отразив 29 бросков.

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После относительно равного первого периода «Локомотив» окончательно прибрал инициативу к своим рукам и во второй двадцатиминутке практически не выпускал «Адмирал» из зоны. Василий Демченко крутился как белка в колесе, но один раз всё же пропустил.

Третий период лидер КХЛ начал с ещё одной заброшенной шайбы, вновь сработала связка Бут – Алексеев. После этого железнодорожники уверенно довели дело до победы, а Александр Радулов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота в концовке. Даниил Исаев оформил шестой «сухарь» в сезоне, отразив 19 бросков.

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Минское «Динамо» пожаловало в Новосибирск с трёхматчевой серией поражений, но смогло её прервать. Ещё в самом начале встречи подопечные Квартальнова сами создали себе проблемы, схватив удаление, которое «Сибирь» не преминула реализовать. Однако гости смогли не только быстро отыграться, но и закончили период, ведя в счёте.

Весёлый второй период вместил в себя пять заброшенных шайб. Сначала Андреофф сравнял счёт в большинстве, но минчане ответили на это двумя своими голами. Отметим очередной шедевр Вадима Шипачёва, который выдал пас-конфетку на Вадима Мороза. На этом матч для Дениса Костина был окончен, но и вышедший ему на смену Красоткин «сухим» не остался. Едва Тревор Мёрфи сумел сократить отставание в счёте, как последовала шайба Пинчука. В третьем периоде «зубры» стали играть по счёту, сами больше не забивали и пропустили лишь раз, в самой концовке встречи от Андреоффа, который в последнее время стал стрелять исключительно дублями.

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Невероятный по интриге матч состоялся в Екатеринбурге. «Спартак», разозлённый трёхматчевой серией поражений, забил уже на пятой минуте, да ещё и в меньшинстве! А вскоре присовокупил к этому и шайбу в формате «пять на три», когда удалились сначала Да Коста, а следом – Воробьёв.

Француз затем за удаление исправился, и вообще был лучшим игроком своей команды, набрав три очка. Он отыграл одну шайбу в большинстве, но во втором периоде хозяева пропустили ещё дважды.

В третьем периоде екатеринбуржцы бросили все силы в атаку. Камбэк начался, по признанию Николая Заварухина, с яркой драки Евгения Кашникова, который схлестнулся с Вениамином Королёвым ещё при счёте 1:3. После основного времени игра чуть успокоилась, и дело дошло до буллитной серии, в которой гости всё же дожали соперника.

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«Салават Юлаев» находится в великолепной форме. Он выиграл предыдущие три встречи, пропустив в них всего одну шайбу, и уже совсем близко подобрался к лучшей команде Восточной конференции «Трактору».

Уже в середине первого периода вратарь челябинцев Сергей Мыльников отправился на скамейку, пропустив две шайбы после пяти бросков. Никита Тертышный перед перерывом смог размочить счёт, но больше «Трактор» пробить Самонова не сумел. На последних секундах второго периода Джош Ливо реализовал большинство, а в середине третьего отрезка Ремпалл установил окончательный счёт. «Салават» выиграл четвёртый матч подряд и сократил отставание от «Трактора» до двух очков, имея два матча в запасе.

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«Витязь» и «Нефтехимик» выдали яркую разудалую игру с обилием моментов, в которой победу мог вырвать любой. Нижнекамцам пришлось трижды отыгрываться, последний раз – в концовке третьего периода. В овертайме весёлый хоккей на встречных курсах продолжился, но голов уже не принёс. В буллитной серии верх одержал «Витязь».

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