«Авангард» уволил тренеров, не дожидаясь приезда Ги Буше. Другого выхода уже и не было

Чуть менее недели назад «Авангард» объявил, что новым главным тренером клуба станет канадец Ги Буше. Это назначение было логичным продолжением революционной кадровой политики «ястребов» по ходу этого сезона: в Омске агрессивно пересобирали команду, исправляя ошибки межсезонья, и изменения на тренерском мостике, учитывая качество игры и результаты «Авангарда» при Сергее Звягине, были неотвратимы.

О назначении Буше клуб официально объявил, когда команда находилась на выезде, при этом отмечалось, что канадец прибудет в Омск только в начале декабря, а «рулить» до его приезда останется Звягин, разжалованный в исполняющего обязанности главного тренера. И уже в тот момент показалось, что эта беспрецедентная история даст плохой эффект на период «междуцарствия» в «Авангарде».

Два матча после назначения Буше ясно дали понять, что на Звягине это известие сказалось крайне негативно. Конечно, Сергей Евгеньевич уже давно понимал, что ему ищут замену, но осознавать неизбежность события и непосредственно столкнуться с ним – всё же разные вещи. Плюс перевод в «доруливающие» прямо по ходу выезда, да ещё и после трёх побед подряд, явно стал ударом по самолюбию тренера.

Сергей Звягин Фото: hawk.ru

Думаю, Звягин был готов к отставке, но не к тому, что после неё ему ещё придётся управлять командой в весьма странном и достаточно унизительном (учитывая весь бэкграунд) статусе. Возможно, руководство омичей рассматривало вариант, что Звягин войдёт в штаб Буше, передаст ему дела, поможет в коммуникации с коллективом, максимально нивелирует языковой барьер. Но если такие мысли у боссов «Авангарда» и были, то они явно не учли человеческие амбиции Звягина.

По домашнему матчу с «Северсталью» и пресс-конференции после него стало очевидно, что уже экс главный тренер «ястребов» попросту эмоционально потух, что, конечно, сказалось на атмосфере в команде. Да и хоккеисты, очевидно, попали в странную, нездоровую ситуацию, когда им пришлось работать под руководством человека, чей уход – решённое дело ближайших дней. Качество игры «Авангарда» и раньше по сезону оставляло желать много лучшего, но тут сломались и другие компоненты, которые позволяли омичам худо-бедно собирать очки, – желание, характер, борьба. И это явно свидетельствовало об угнетённом состоянии раздевалки. Легко предположить, что всё это шло от состояния Звягина, который и в общении с журналистами чётко намекал на эмоциональный перелом, случившийся именно после объявления Буше.

И в такой ситуации не стало удивлением, что Звягин в роли исполняющего обязанности не доработал до приезда Ги Буше. «Авангарду» сейчас необходимы победы, несмотря ни на что, а в том состоянии, в котором «ястребы» провели прошлые две игры, рассчитывать на них практически невозможно. Канадский специалист, вероятнее всего, приедет только во время паузы, до неё у Омска ещё два домашних матча, а отпускать конкурентов по борьбе за зону плей-офф «Авангарду» никак нельзя. Ведь у Буше точно нет волшебной палочки, чтобы решить все проблемы команды одним взмахом, ему необходим хоть какой-то фундамент. И таким можно будет назвать хотя бы место в кубковой восьмёрке к перерыву в чемпионате.

Вместе со Звягиным покинул «Авангард» и Антон Курьянов. Что тоже объяснимо. Курьянов отвечал за многие тактические аспекты в игре «ястребов», был единомышленником Звягина, так что было понятно, что если уйдёт один, то покинет клуб и другой. Кроме того, очевидно, что за Курьяновым тянулся шлейф провальной селекционной работы – вы ведь не забыли, что именно он был генменеджером «Авангарда» в межсезонье?

Наконец, уже известно, что с Буше в Омск едет помощник Дэйв Барр, чьей зоной ответственности будет постановка игры спецбригад. А это была одна из функций Курьянова в прежнем штабе «ястребов».

Сергей Звягин и Антон Курьянов Фото: hawk.ru

При всём этом многим в Омске по-человечески жаль, что Курьянов уходит. Этот человек на протяжении долгой игровой карьеры честно защищал цвета «Авангарда», а затем, уже будучи тренером и руководителем, искренне переживал за всё, что происходило с командой. Собственно, неравнодушие и привязанность к клубу Курьянова и заставили в своё время Александра Крылова уговорить Антона Алексеевича стать генменеджером «Авангарда», а затем, по сути, назначить его своим преемником, вверив ему «спортивное будущее клуба».

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У Курьянова, который комфортно себя чувствовал в тренерском штабе и не грезил должностями, тогда особо не было выбора. Он взял эту ношу, но время показало, что она оказалась слишком тяжела. Очень слабая селекция «Авангарда» в межсезонье-2024, по сути, привела клуб к той самой революции, что мы видим сейчас, поэтому не стоит удивляться, что и Курьянова вынесла за борт волна перемен.

Что касается Звягина, то и он по большому счёту стал заложником обстоятельств, которые в «Авангарде» в какой-то момент подняли его на вершину, но лишь для того, чтобы вскоре больно сбросить вниз. Заменив Михаила Кравца по ходу плей-офф этой весной, Звягин едва не сотворил чудо в серии с «Локомотивом» и, в общем-то, разными способами показал, что готов стать главным тренером на постоянной основе. И ведь старт регулярки «Авангарду» удался, были и результат, и вполне понятный рисунок игры, однако затем омичей настигла серьёзная серия поражений, разрушившая весь ещё зыбкий фундамент системы, которую только начал выстраивать неопытный специалист. Звягину пришлось уже решать не хоккейные, а ментальные проблемы коллектива, что трудно делать тренеру-новичку, не успевшему обрасти харизмой и авторитетом, да и в штабе не нашлось человека, который помог бы Звягину в этом вопросе. В результате «Авангард» перестал проигрывать всем подряд, однако игровой кризис не прекращался, каждая победа доставалась невероятными усилиями, и ни о какой спокойной, поступательной работе речи не шло. Тем более уже в начале ноября стало понятно, что клуб ищет другого тренера.

Убеждён, что Звягин – прекрасно разбирающийся в хоккее специалист. Может быть, просто должность главного тренера не для него, ведь для успеха в этой роли необходимо и много других качеств. Возможно и то, что Звягину просто нужно набраться опыта, поработать в более спокойной обстановке, чем та, что складывалась во всегда бурлящем хоккейном Омске. Не нужно забывать и про прочие обстоятельства, сопутствовавшие входу «Авангарда» в сезон. Тяжёлая травма лидера команды Ткачёва, пропущенные предсезонка и старт регулярки у другой суперзвезды Буше, в целом слабая летняя селекция, отсутствие опытных помощников в тренерском штабе.

А потом уже случились отъезд первого центра Вея, свистопляска с трансферами, каждодневное обновление команды…

Разумеется, к самому Звягину тоже есть претензии. Но вряд ли омским болельщикам стоит кидать камни в спину ему и Курьянову. Они точно этого не заслужили. Для меня очевидно, что к современному состоянию турбулентности «Авангард» привели не какие-то конкретные люди, а банальная смена эпох, случившаяся в два этапа. Сначала из команды весной 2022-го ушёл Боб Хартли, через год – Александр Крылов. Потеря двух краеугольных камней, разумеется, сказалась на клубе самым серьёзным образом, но сейчас, по сути, создаётся новый «Авангард». Председателем совета директоров Евгением Кожевниковым, который, не жалея средств, производит тотальную перезагрузку «ястребов», действует агрессивно, энергично и без сантиментов. Уже скоро мы увидим, к чему это приведёт в краткосрочной перспективе, ну а летом будут просматриваться стратегические притязания омского клуба.