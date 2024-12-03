«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным

Последние пару лет для Василия Подколзина в НХЛ складывались непросто — российский нападающий не смог завоевать место в основе «Ванкувера», который когда-то драфтовал его под высоким 10-м номером, и летом 2024-го был обменян в «Эдмонтон». Начало карьеры в «Ойлерз» тоже было далеко не самым ярким, но сейчас дела пошли на лад — в последних пяти матчах Василий набрал пять очков, включая три гола в трёх играх подряд.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Подколзин рассказал об эмоциях от прерванной голевой «засухи» в НХЛ, которая составляла 43 матча, поделился впечатлениями от игры с Макдэвидом и Драйзайтлем, а также высказал отношение к прозвищу «Русский Макдэвид».

«Шестёркин сказал: «Ты, похоже, только «Рейнджерс» забиваешь»

— У тебя сейчас уже три шайбы за «Эдмонтон», но давай вернёмся к первой, когда ты прервал голевую «засуху» в НХЛ, длившуюся с весны 2023 года.

— Да, пишут про 43 игры без заброшенных шайб, однако не учитывают, что на этом отрезке у меня и в АХЛ были голы, и в предсезонных матчах. Не прямо давило, но немножко обидно было: вроде всё делаешь, работаешь, а голов нет. Вот жизнь опять и показала, что надо быть терпеливым, продолжать гнуть свою линию, что за труд воздаётся. В очередной раз получил подтверждение: всё не зря и никогда нельзя останавливаться. Этот факт и успокаивает, и сил придаёт.

— По видео заметно, как ты выдохнул после того гола «Рейнджерс». Очень трогательная картина.

— Причём даже не видел, что забил. Обычно игровые моменты не очень хорошо запоминаешь, чтобы прямо посекундно, а этот прямо врезался. Бросаю и слышу звук штанги. Успел подумать: «Да блин, опять не туда». Шайбу вообще не вижу, потом смотрю: судья показывает, что там. А реакция на гол? Смотрел потом на видео и сам не понял, как так отреагировал. Непроизвольно. День ещё такой был.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

— Особенный?

— У меня родители гостили с начала сезона и должны были уезжать через два дня. Ходили-ходили на матчи, а так могли мой гол и не увидеть. Мы, понятно, дома не обсуждали эту серию без голов, вообще о хоккее стараемся не говорить, но перед «Рейнджерс» вспоминал, что в первой же игре в Подольске после перехода из «Витязя» в СКА забил. Тогда на трибуне тоже были родители, тренеры мои по школе. Поэтому, да, матч был нерядовой. Там же ещё он был приурочен к борьбе с раком. Игроки, многие видели же, держат таблички с именами тех, кто пострадал или страдает от болезни. А у меня в прошлом марте моя тётя Светлана скончалась от онкологии, она была нам с сестрой и братом как вторая мама. И Родион Амиров… Я не могу назвать себя сентиментальным, пытаюсь жить позитивно, но важно помнить.

— Ещё же и в ворота «Рейнджерс» — ты же им часто забиваешь, твои, получается, клиенты?

— Шестёркин после матча так же примерно и сказал: «Ты, похоже, только нам забиваешь». «Рейнджерс» я, по-моему, три в пяти матчах забил. Чуть ли не половина из моих грошей, сколько всего в НХЛ наковырял.

— Да уж. Теперь, если посмотреть ещё раз эту шайбу, вся эта череда странностей, которая предшествовала броску, уже видится по-другому.

— Вот-вот. Панара падает в нашей зоне, под меня подкатывается Браун, но я отдаю ему в конёк, она отскакивает ко мне, а в итоге ему за это передачу записали. Короче, нелогичная, сумбурная немного шайба, не вытекала она.

— Журналисты из Эдмонтона отмечали, как тепло партнёры тебя поздравляли.

— Всегда старался быть хорошим партнёром по команде. Считаю, что, где бы ни играл, могу найти общий язык со всеми. Ребята были за меня рады, поздравляли. Конечно, приятно, что игроки мирового уровня, лучшие в своём деле, так реагируют, и видно, что они искренне рады. Постоянно слышал от них слова поддержки.

«Скажи кто-нибудь в Подольске, что буду играть с Макдэвидом и Драйзайтлем…»

— Про лучших игроков мира: после игры ты поблагодарил тренера Криса Ноблоха, что поставил тебя в тройку к Леону Драйзайтлю. А как так случилось? Ведь ты начинал в третьих-четвёртых звеньях, да и вообще после обмена все считали, что тебе уготована максимум участь ролевика?

— Мне тренер сразу сказал: начнёшь в четвёртом звене, но вижу, что ты можешь играть с топ-игроками. Может быть, ситуация так подвернулась: меня на одну игру поставили с Леоном. Не могу сказать, что у нас прямо пошло, но, может быть, ему подошёл такой игрок, как я, который шайбы выгрызает, момент ему может создать за счёт этого или время ему немножко в чужой зоне выиграть. Наверное, дело в этом. Пока получается, но у меня нет такого, что вот, мол, я теперь с Драйзайтлем играю. Все знают, как в НХЛ всё быстро меняется.

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— Но в моменте-то всё равно звучит.

— Да-да. Скажи кто-нибудь в Подольске Васе Подколзину, что он будет играть в одном звене с Макдэвидом и Драйзайтлем и набирать очки, я бы не то что у виска пальцем покрутил, а сказал бы: «Ага, давай, пока».

— А сейчас что говорят в Подольске?

— Больше подкалывают мои друзья хоккейные — Саня Алексеев, Миша Мальцев. Когда Макдэвид забил с моей передачи, Алексеев пишет в наш чат: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Не отпускают они меня по той теме (смеётся).

— Тебя самого не напрягало, что та цитата Романа Ротенберга стала хитовой и постоянно вспоминается в медиа по поводу и без?

— Повесил Роман Борисыч, конечно, на меня этот груз (смеётся). Но сам всегда с юмором относился к той истории. Просто сравнение же действительно громкое, а я не люблю, когда наперёд какие-то выдаются авансы. Сперва надо сделать. Даже вчера вот мы заходим здесь в Вегасе в раздевалку, и на листе с запросами от медиа вижу 92-й номер. Думаю: «Блин, что вот я скажу?»

— И что спрашивали?

— Вот как раз про три шайбы подряд. А я категорически не люблю, когда меня хвалят. Чувствую себя неловко. Вот так же и было после слов Романа Борисовича. Ну что поделать?

— Ждать новых Макдэвидов в СКА.

— Хах. Надеюсь, они там подрастают.

— А самому Коннору ты не рассказывал, что в России к тебе приклеился ярлык «Русский Макдэвид»?

— Нет, конечно. Куда? Он бы и не понял, наверное, о чём речь идет (смеётся).

— Столько восторгов от всех в НХЛ по поводу связки Макдэвид — Драйзайтль, ты же видел их игру даже не из первого ряда, а выходил на одну сцену. Космос?

— У нас с Владом Гавриковым между собой есть такое определение: «Другие ребята». Когда говорим про очень сильных игроков. Так вот Макдэвид и Драйзайтль — это совсем другие ребята. Смотришь: вроде такие же люди. А на льду на голову выше всех. И это при том, что все команды на них выходят с особым заданием. У нас в «Ванкувере» постоянно на собраниях [о них] говорили. И с таким давлением они продолжают разрывать. Мне такие партнёры, понятно, в новинку. Поэтому смотрю и кайфую. Пытаюсь чего-нибудь подметить, какие-то мелочи. Хотя бы как Драйзайтль бросает с неудобной. От Макдэвида же мне вряд ли что-то по мастерству перепадёт.

— В тройках же принято обсуждать игру, ты участвовал?

— Не. Я сижу молчу. Если что-то говорят, то киваю: да-да, конечно, давай. А между собой они постоянно общаются. Бывает, даже подкрикивают, на повышенных спорят. Был пример такой, когда в большинстве не всё получалось.

— А ты в большинстве не выходил с ними?

— Не-не. Дорасти до большинства ещё надо.

— А в равных, когда с ними выходишь, тренер даёт какую-то установку особенную, в чём твоя роль на площадке?

— Нет. Ты же сам понимаешь, что с тобой такие игроки, учитываешь всё. Например, в какие-то моменты побыстрее им шайбу отдать, они же сразу открываются под тебя. Понятно же, что в основном с шайбой они, а ты выискиваешь место, чтобы либо с ними отыграться, либо бросить, может, где-то защитников увезти или отвлечь. Но на самом деле соперники тоже не дураки. Они же понимают, что, скорее всего, ты будешь искать пас. Это надо учитывать и использовать.

— Как в моменте с твоим голом «Юте», когда выкатились с Драйзайтлем «два в один»?

— Именно по этой логике и взял на себя. Таких моментов хватало и до, когда решаешь подержать шайбу или выкатиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«После драки «ферзём» себя чувствуешь пару минут, потом понимаешь, что глупость»

— Зная твою любовь к самокопанию, могу предположить, что провальный старт «Эдмонтона» ты связывал со своим появлением в команде.

— Если честно, то поначалу так и было. После первых трёх поражений думал: «Я приехал, а мы проигрываем. Почему так?» Но успокаивал себя тем, что в последние годы «Эдмонтон» часто начинал не очень и на полные обороты выходил к январю. Вот сейчас мы три игры подряд выиграли, дай бог, всё нормализуется и пойдёт ровно дальше. Всё-таки команда была в финале прошлого сезона, костяк почти сохранился. Вижу, как здесь всё устроено внутри, какие отношения внутри раздевалки. Поэтому хочется забраться максимально высоко.

— Смотрел ставшую легендарной документалку про путь «Эдмонтона» к седьмому матчу финала?

— Ужас, если честно.

— В смысле?

— Просто больно за ребят. Если бы я их не знал, то так не воспринял бы, а сейчас мы в одной раздевалке, вместе общаемся, ходим на ужины, узнаёшь всех как людей, а потом смотришь эту документалку. Эмоции сильнейшие. Страшно представить, что бы я чувствовал на их месте после седьмой игры.

— В этом сезоне вас снимают?

— Приезжают на некоторые игры, и, как понимаю, ещё будут.

— Как тебе игралось в Ванкувере в составе новой команды?

— Говорю же, я несентиментальный. Прикольно играть в городе, где ты всё знаешь, на арене с тобой все здороваются, болельщики узнают, с ребятами пообщаться, но не более.

Василий Подколзин в матче с «Ванкувером» Фото: Derek Cain/Getty Images

— Насколько помогла в плане уверенности, авторитета в команде победа в драке с Жереми Лозоном?

— Первое, что хочется сказать: драться я не люблю и особо не умею. Дрался два раза в КХЛ и полтора раза в Северной Америке. Да, бывают моменты, когда нужно за партнёра заступиться, а бывает так, что едет человек и начинает: «Давай подерёмся, давай подерёмся» — вот такого я не понимаю. И в той игре с «Нэшвиллом» мы ведём в третьем периоде, делаю хит обычный, а он начал предлагать. Ну и пошло.

— Варианта отказаться уже не было?

— Нет. Уже не соскочить. Наверное, всё не зря. Чтобы полностью войти в команду, надо либо начать забивать, как Макдэвид, либо подраться. С голами тогда были проблемы, ну вот подрался. Но как-то всё равно меня не вставляют такие моменты.

— Но ты же не будешь отрицать, что этот нокаут, в который ты отправил оппонента с двух ударов, вызвал бурю восторга на трибунах?

— Первые две минуты, конечно, чувствуешь себя ферзем. Однако потом сидишь на скамейке штрафников и всё равно думаешь: зачем? Понятно, можно подумать, что это какая-то рисовка с моей стороны, но продолжу считать, что драки нужны для пользы команде, а не просто так.

— При этом ты же сам признаёшь, что в раздевалке тебе помогло?

— Там прикол был в том, что через два дня на нашей арене проходил турнир UFC. Естественно, меня начали на эту тему поддушивать: «Давай-давай, завтра на взвешивание». Наверное, никто не ожидал, что я в такой замес попаду, так как в команде себя очень спокойно веду, в раздевалке точно меньше всего моих слов. А тут такой яркий момент, поэтому понеслось — «молодец-молодец». Эвандер Кейн, который сейчас в списке травмированных, когда в раздевалку зашёл и меня увидел, с порога начал говорить: «Не связывайтесь с русскими».

— Они, наверное, в шоке, потому что предыдущий россиянин в «Эдмонтоне», твой старый друг Клим Костин, тоже любил поработать кулаками.

— Ну, скажем так, Клим не только кулаками здесь работал. Он и играл хорошо. Его здесь все с теплом вспоминают. Вот со шведом Янмарком как раз недавно говорили о Климе, его слова: «Красавец!» У него здесь была репутация No pain — no gain.

— Без боли нет успеха — так же?

— Ну да. Он был готов на всё для команды. Это уважают и помнят. Клим, кстати, мне писал после моего обмена. Что мне повезло, что немножко мне завидует. Теперь понимаю, почему он скучает. Его здесь ценили.

«Про 1000-е очко Макдэвида буду рассказывать внукам»

— Ещё один памятный момент сезона для «Ойлерз» — 1000-е очко в карьере Макдэвида.

— Ты можешь представить масштаб события, когда человек за 600 с чем-то матчей набирает 1000 очков? Просто невероятно. Самая тема в том, что он набрал его, забросив шайбу с паса Драйзайтля, а овертайме добавил ещё победную передачу на Дарнелла Нурса. То есть вот это все три парня, которые росли в команде, переживали с ней очень непростые периоды в начале карьеры. Очень символичный момент.

— Ты себя хоть немножко причастным к истории «Эдмонтона» начал чувствовать?

— До этого ещё далеко. Но я смотрю на такие моменты и реально рад за парней по-человечески. Просто невероятные профессионалы. А Макдэвид — лучший игрок всех времён. Когда выбежали на лёд его поздравлять, подумал в тот момент: когда-нибудь буду внукам рассказывать, что играл с таким выдающимся мастером — как сейчас кто-то вспоминает, что играл с Гретцки, Буре или Овечкиным.

— А с кем из команды ты больше всего общаешься вне льда?

— В последнее время как раз с Драйзайтлем. С тех пор как стали играть вместе, ходим пообедать иногда. У него, кстати, отец рос в Чехии, и Леон знает немного русских слов. И я учу его. Сам, может, немецкий чуть подучу, а то у меня родители знают, а я только «айн, цвай, драй» и группу Rammstein.

— Скучно без русских в команде или успеваешь с кем-то пересекаться, когда матчи выпадают против них?

— Стараюсь по возможности. Канадский День благодарения проходит в середине октября, у нас была «Филадельфия», поэтому позвал в гости Мичкова, Замулу и Федотова. Сидим-разговариваем, Мич переживает: «Забить не могу». Я вспоминаю свою историю, как на меня давило, делюсь опытом, что надо попроще относиться, а в конце добавляю: «Завтра нам забьешь». В первом периоде две кладёт, смотрю — едет довольный. Всё это проходил, знаю. С «Колорадо» вот сейчас играли. Коля Коваленко там бегает во всех втыкается, нам вот забил, а потом на мне удалился, и наши реализовали. Ну и жду матча с «Бостоном», там Задоров, с ним у нас всегда весёлое общение. А так, как всегда, удачи всем нашим парням!