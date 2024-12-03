За чем следить 4 декабря: Малкин и Капризов — в НХЛ, «Барыс» — «Спартак» в КХЛ, а ещё биатлон, баскетбол и футбол. Собрали лучшее для вас!

Топ-события среды: Кубок России в лыжных гонках, «Арсенал» — «МЮ» в АПЛ и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Малкин безголевую серию?

Весь год «Питтсбург» шатает из стороны в сторону: команда не переходит в режим полноценной перестройки, однако и от плей-офф очень далека. Три последних матча команда Майка Салливана выиграла — и это даже с учётом того, что Евгений Малкин не забивает с 8 ноября. Сможет ли наш форвард вернуть форму начала сезона?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как столичная команда сыграет без капитана?

«Вашингтон» без Овечкина выиграл четыре встречи подряд, причем игры получаются весёлыми: 5:4, 5;4, 6:5. Русский суперснайпер недавно возобновил ледовые тренировки, но до возвращения в строй ему ещё далеко. Продолжится ли успешная серия в матче с кусачими в последнее время «Шаркс»?

Высокая оценка от коллег: Тренерский штаб «Вашингтона» признан лучшим в НХЛ в ноябре

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сохранит ли команда Капризова первое место в лиге?

После неудач «Виннипега» команда Кирилла Капризова неожиданно обнаружила себя на первом месте всей НХЛ: у «дикарей» больше матчей в запасе, чем у конкурентов. «Миннесоте» очень помогает прогресс молодых игроков, и даже травмы опытных Юнаса Бродина и Матса Цуккарелло пока команду не останавливают. «Ванкувер» просыпается после шаткого старта сезона, а Элиас Петтерссон вновь обретает привычную форму.

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри поможет «воинам» выйти из небольшого кризиса?

В первых 15 матчах регулярного чемпионата «Голден Стэйт Уорриорз» уступил лишь трижды, но затем команду ждали четыре поражения подряд. При этом лишь в одной встрече команда была близка к сопернику по игре. «Денвер» на протяжении двух последних недель чередует победы с поражениями. Если следовать этой «традиции», в противостоянии с «воинами» команду во главе с Николой Йокичем должен ждать успех. Однако Стефен Карри вряд ли окажется рад такому развитию событий. Удастся ли «Голден Стэйт» наконец-то победить?

🎿 6:00: Лыжные гонки, Кубок России — 2024/2025, женщины, масс-старт, свободный стиль, 20 км

Интрига: справится ли юниорка Пеклецова с более взрослыми соперниками?

Коньковый масс-старт на 20 км должен стать гонкой 18-летней Алины Пеклецовой. Эта лыжница просто рождена бегать коньковые гонки. Правда, рельеф для Алины хорошо бы посложнее. Будет интересно смотреть, кто же заберёт последнюю гонку второго этапа Кубка России в Вершине Тёи — Пеклецова или более старшие и титулованные Екатерина Смирнова и Мария Истомина. Это три главных фаворита.

🎿 8:00: Лыжные гонки, Кубок России — 2024/2025, мужчины, масс-старт, свободный стиль, 20 км

Интрига: сможет ли Коростелёв забрать и коньковую гонку?

Последняя мужская гонка в Вершине Тёи пройдёт без Александра Большунова, который уже улетел в Москву. Лучшего лыжника мира в текущем сезоне преследуют сплошные неудачи, и он отправился на глубокое медицинское обследование, чтобы понять, в чём дело. Но его участие в мало что изменило бы, главные фавориты — Денис Спицов, Савелий Коростелёв, Иван Горбунов, Андрей Мельниченко. Если Коростелёв заберёт и коньковую гонку, то сможет побороться за жёлтую майку лидера, в которой бежал пока только две гонки.

🏒 16:30: «Авангард» — «ХК Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как омичи сыграют со вторым и. о. за неделю?

После назначения Ги Буше «Авангард» совсем отвратно провёл два матча с Сергеем Звягиным. Руководство омичей не стало ждать продолжения агонии и сегодня рассталось с и. о. До декабрьской паузы команду дотащит словак Андрей Подконицки, которому надо будет привести в чувство абсолютно разобранную команду. «Сочи», несмотря на своё место в таблице, в последних встречах больно огрызается, и обыграть «леопардов» будет непросто.

🏒 17:00: «Барыс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли красно-белые из кризиса?

Команду Алексея Жамнова продолжает шатать: после трёх поражений подряд «Спартак» выиграл в Екатеринбурге, но умудрился упустить 4:1 в третьем периоде и был сильнее лишь в серии буллитов. «Барыс» выглядит неплохим соперником, чтобы прервать тренд неудач: команде Галыма Мамбеталиева удалось наладить плотную оборону, но голы даются с гигантским трудом.

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🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, женщины, индивидуальная гонка, 12,5 км

Интрига: кто-нибудь вообще может обыграть француженок?

Первая личная гонка сезона у стреляющих лыжниц может пройти под диктовку Франции. Неоспорим тот факт, что биатлонистки самой сильной женской сборной мира будут бороться за весь подиум. Жулия Симон, Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше могут собраться в нужный момент. Вот только у лидера команды Симон в эстафете случилась неприятность — судорога и жуткие боли на финише. Сумела ли она понять причину болей? Готова ли брать первое золото сезона? Вопросы пока риторические.

Остаётся загадкой и то, сможет ли кто-нибудь им навязать борьбу. Тандреволд, Пройс, Вирер?

В эстафете Жулии Симон пришлось несладко! Жулия Симон рассказала о жуткой боли и судороге во время эстафеты Контиолахти

⚽️ 22:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» продолжит побеждать?

«Ливерпуль» несётся к золоту АПЛ. После 13 туров команда Арне Слота уже на девять очков опережает второе место, а «Манчестер Сити» — вовсе на 11. Помешать взять титул может только собственный провал. Впереди «Ливерпуль» ждёт тяжелейший выезд к «Ньюкаслу». Забрать три очка будет очень непросто. Но в случае победы скаузеры сделают большой шаг к трофею.

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид, Примера, 19-й тур

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Интрига: «Реал» сохранит статус номинального лидера Примеры?

«Реал» проводит неоднозначный сезон. Однако сейчас мадридцы занимают первое место в чемпионате Испании по потерянным очкам. Всё в руках команды Карло Анчелотти. В перенесённом матче 19-го тура «Реал» едет в гости к «Атлетику». В Бильбао никому не бывает просто. К тому же баски не проигрывают шесть встреч подряд. Серьёзная проверка для Мадрида.

⚽️ 23:15: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 14-й тур

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Интрига: первая топ-проверка для Аморима

«Манчестер Юнайтед» вместе с Рубеном Аморимом проведёт первый серьёзный матч. Манкунианцы сыграют в Лондоне с «Арсеналом». Команда Микеля Артеты ещё рассчитывает побороться за титул, а «МЮ» — за топ-4. Каждый клуб решает свои задачи. А вот потерянные очки затруднят положение (для одной или сразу двух команд). Интригующая встреча.