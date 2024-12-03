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Расписание спортивных матчей 4 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Кубок России в лыжных гонках, «Арсенал» — «МЮ» в АПЛ и хоккей
Михаил Георгиев
Спортивные события 4 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 4 декабря: Малкин и Капризов — в НХЛ, «Барыс» — «Спартак» в КХЛ, а ещё биатлон, баскетбол и футбол. Собрали лучшее для вас!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 декабря в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Малкин безголевую серию?

Весь год «Питтсбург» шатает из стороны в сторону: команда не переходит в режим полноценной перестройки, однако и от плей-офф очень далека. Три последних матча команда Майка Салливана выиграла — и это даже с учётом того, что Евгений Малкин не забивает с 8 ноября. Сможет ли наш форвард вернуть форму начала сезона?

Большой скандал в недавнем матче:
Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил
Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как столичная команда сыграет без капитана?

«Вашингтон» без Овечкина выиграл четыре встречи подряд, причем игры получаются весёлыми: 5:4, 5;4, 6:5. Русский суперснайпер недавно возобновил ледовые тренировки, но до возвращения в строй ему ещё далеко. Продолжится ли успешная серия в матче с кусачими в последнее время «Шаркс»?

Высокая оценка от коллег:
Тренерский штаб «Вашингтона» признан лучшим в НХЛ в ноябре

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли команда Капризова первое место в лиге?

После неудач «Виннипега» команда Кирилла Капризова неожиданно обнаружила себя на первом месте всей НХЛ: у «дикарей» больше матчей в запасе, чем у конкурентов. «Миннесоте» очень помогает прогресс молодых игроков, и даже травмы опытных Юнаса Бродина и Матса Цуккарелло пока команду не останавливают. «Ванкувер» просыпается после шаткого старта сезона, а Элиас Петтерссон вновь обретает привычную форму.

Кто помогает Кириллу?
Капризов, но не только. В чём секрет прорыва всегда серой «Миннесоты»?
Капризов, но не только. В чём секрет прорыва всегда серой «Миннесоты»?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри поможет «воинам» выйти из небольшого кризиса?

В первых 15 матчах регулярного чемпионата «Голден Стэйт Уорриорз» уступил лишь трижды, но затем команду ждали четыре поражения подряд. При этом лишь в одной встрече команда была близка к сопернику по игре. «Денвер» на протяжении двух последних недель чередует победы с поражениями. Если следовать этой «традиции», в противостоянии с «воинами» команду во главе с Николой Йокичем должен ждать успех. Однако Стефен Карри вряд ли окажется рад такому развитию событий. Удастся ли «Голден Стэйт» наконец-то победить?

Сразу три исторических достижения!
Легендарный день в НБА! Леброн, Харден и Йокич стали ещё ближе к потрясающим рекордам
Легендарный день в НБА! Леброн, Харден и Йокич стали ещё ближе к потрясающим рекордам

🎿 6:00: Лыжные гонки, Кубок России — 2024/2025, женщины, масс-старт, свободный стиль, 20 км

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Не началось

Интрига: справится ли юниорка Пеклецова с более взрослыми соперниками?

Коньковый масс-старт на 20 км должен стать гонкой 18-летней Алины Пеклецовой. Эта лыжница просто рождена бегать коньковые гонки. Правда, рельеф для Алины хорошо бы посложнее. Будет интересно смотреть, кто же заберёт последнюю гонку второго этапа Кубка России в Вершине Тёи — Пеклецова или более старшие и титулованные Екатерина Смирнова и Мария Истомина. Это три главных фаворита.

В спор взрослых вмешалась 17-летняя лыжница. Кто она такая?
17-летняя российская лыжница удивила результатами. Она блистала на Спартакиаде в Сочи
17-летняя российская лыжница удивила результатами. Она блистала на Спартакиаде в Сочи

🎿 8:00: Лыжные гонки, Кубок России — 2024/2025, мужчины, масс-старт, свободный стиль, 20 км

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 20 км
04 декабря 2024, среда. 08:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Коростелёв забрать и коньковую гонку?

Последняя мужская гонка в Вершине Тёи пройдёт без Александра Большунова, который уже улетел в Москву. Лучшего лыжника мира в текущем сезоне преследуют сплошные неудачи, и он отправился на глубокое медицинское обследование, чтобы понять, в чём дело. Но его участие в мало что изменило бы, главные фавориты — Денис Спицов, Савелий Коростелёв, Иван Горбунов, Андрей Мельниченко. Если Коростелёв заберёт и коньковую гонку, то сможет побороться за жёлтую майку лидера, в которой бежал пока только две гонки.

А что происходит с Большуновым?
«Есть проблемы». Состояние Большунова – загадка, в наших лыжах феерят другие
«Есть проблемы». Состояние Большунова – загадка, в наших лыжах феерят другие

🏒 16:30: «Авангард» — «ХК Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как омичи сыграют со вторым и. о. за неделю?

После назначения Ги Буше «Авангард» совсем отвратно провёл два матча с Сергеем Звягиным. Руководство омичей не стало ждать продолжения агонии и сегодня рассталось с и. о. До декабрьской паузы команду дотащит словак Андрей Подконицки, которому надо будет привести в чувство абсолютно разобранную команду. «Сочи», несмотря на своё место в таблице, в последних встречах больно огрызается, и обыграть «леопардов» будет непросто.

Что происходит в «Авангарде»?
«Авангард» уволил тренеров, не дожидаясь приезда Ги Буше. Другого выхода уже и не было
«Авангард» уволил тренеров, не дожидаясь приезда Ги Буше. Другого выхода уже и не было

🏒 17:00: «Барыс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдут ли красно-белые из кризиса?

Команду Алексея Жамнова продолжает шатать: после трёх поражений подряд «Спартак» выиграл в Екатеринбурге, но умудрился упустить 4:1 в третьем периоде и был сильнее лишь в серии буллитов. «Барыс» выглядит неплохим соперником, чтобы прервать тренд неудач: команде Галыма Мамбеталиева удалось наладить плотную оборону, но голы даются с гигантским трудом.

Что говорят эксперты о лидере москвичей:
Двукратный обладатель КГ отреагировал на слухи о возможном уходе Голдобина из «Спартака»

🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, женщины, индивидуальная гонка, 12,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Не началось

Интрига: кто-нибудь вообще может обыграть француженок?

Первая личная гонка сезона у стреляющих лыжниц может пройти под диктовку Франции. Неоспорим тот факт, что биатлонистки самой сильной женской сборной мира будут бороться за весь подиум. Жулия Симон, Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше могут собраться в нужный момент. Вот только у лидера команды Симон в эстафете случилась неприятность — судорога и жуткие боли на финише. Сумела ли она понять причину болей? Готова ли брать первое золото сезона? Вопросы пока риторические.

Остаётся загадкой и то, сможет ли кто-нибудь им навязать борьбу. Тандреволд, Пройс, Вирер?

В эстафете Жулии Симон пришлось несладко!
Жулия Симон рассказала о жуткой боли и судороге во время эстафеты Контиолахти

⚽️ 22:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» продолжит побеждать?

«Ливерпуль» несётся к золоту АПЛ. После 13 туров команда Арне Слота уже на девять очков опережает второе место, а «Манчестер Сити» — вовсе на 11. Помешать взять титул может только собственный провал. Впереди «Ливерпуль» ждёт тяжелейший выезд к «Ньюкаслу». Забрать три очка будет очень непросто. Но в случае победы скаузеры сделают большой шаг к трофею.

Как «Ливерпуль» разобрался с «Сити»:
У «Ливерпуля» — уже +9! «Сити» в этой игре просто не существовало
У «Ливерпуля» — уже +9! «Сити» в этой игре просто не существовало

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид, Примера, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» сохранит статус номинального лидера Примеры?

«Реал» проводит неоднозначный сезон. Однако сейчас мадридцы занимают первое место в чемпионате Испании по потерянным очкам. Всё в руках команды Карло Анчелотти. В перенесённом матче 19-го тура «Реал» едет в гости к «Атлетику». В Бильбао никому не бывает просто. К тому же баски не проигрывают шесть встреч подряд. Серьёзная проверка для Мадрида.

«Реал» — теперь фаворит чемпионской гонки в Испании:
Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо
Всем бы такой кризис, как у «Реала»! Но как Мбаппе не забил в пустые — непостижимо

⚽️ 23:15: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая топ-проверка для Аморима

«Манчестер Юнайтед» вместе с Рубеном Аморимом проведёт первый серьёзный матч. Манкунианцы сыграют в Лондоне с «Арсеналом». Команда Микеля Артеты ещё рассчитывает побороться за титул, а «МЮ» — за топ-4. Каждый клуб решает свои задачи. А вот потерянные очки затруднят положение (для одной или сразу двух команд). Интригующая встреча.

Легендарный игрок и экс-тренер «МЮ» возглавил клуб АПЛ:
Ван Нистелрой снова в АПЛ после ухода из «МЮ». Он заменил тренера, которого сам и «уволил»
Ван Нистелрой снова в АПЛ после ухода из «МЮ». Он заменил тренера, которого сам и «уволил»
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