«Трактор» растерял своё лидерство на Востоке КХЛ. Повод ли это паниковать?

10 лет назад пресса и болельщики хихикали в кулачок, когда Игорь Захаркин представил концепцию «запланированного спада». Однако весной 2015-го последними смеялись уже тренеры СКА, которые подняли над головой Кубок Гагарина. Больше никто после этого не говорил публично, что проигрыш — это часть плана, однако сама концепция стала более понятной.

После увеличения регулярки до 68 матчей спады стали неизбежными практически для любой команды КХЛ. У чемпионской «Магнитки» после бодрого и весёлого старта был очень тяжёлый октябрь с семью поражениями за 10 игр, ЦСКА в сезоне-2022/2023 тоже порой мог выключаться сразу на несколько встреч, но в нужный момент тумблер щёлкал. «Вегас» в чемпионский год провалил январь, проиграл восемь игр из 10, заковыряв в них лишь 21 шайбу.

В общем, если ты не обладаешь ресурсами и возможностями советского ЦСКА или бюджетом, который в десятки раз превосходит остальных, спад просто неизбежен. В этом году мы уже видели, как проблемно начинало «Динамо», но преодолело спад. Отдельные инсайдеры уже отправляли в отставку и Илью Воробьёва, однако ЦСКА после чудесного спасения игры с «Сочи» набрал отличный ход. Оба клуба правильно ответили на кризис, хотя, возможно, могли бы сделать и панические шаги.

20 лет назад, во времена Суперлиги, такие спады вполне могли бы стать поводом для тотальной распродажи, перетряски состава и быстрой смены тренера. Сейчас серии неудач — это скорее лишний повод задуматься о сильных и слабых сторонах команды, найти новые точки роста и лучше понять, какие вещи можно исправить перед плей-офф. Теперь в такой позиции оказался «Трактор»: два первых месяца для челябинского клуба вышли совсем медовыми, но в ноябре клуб чередует победы и поражения, а отрыв от преследователей на Востоке растаял в момент.

Бенуа Гру Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Ещё перед сезоном приходилось слышать в Челябинске, что всё очень уж хорошо, и проблем у команды почти не возникало. Да, «Трактор» не выиграл домашний предсезонный турнир — однако, как показывает история, это очень плохая примета. В начале сезона Бенуа Гру ещё разбирался с теми игроками, которых получил, и первые матчи сезона у челябинского клуба вышли сыроватыми — это касалось и большинства. Однако же шестерёнки быстро завертелись, а большинству помог Александр Кадейкин, примагничивающий шайбы на чужом пятаке. Команда заиграла в типично североамериканском стиле — вертикальном, с большим объёмом прессинга и движения и с высокой бросковой нагрузкой.

У «Трактора» летом была и интересная селекционная кампания под негласным лозунгом «Тяжесть — это надёжно». Кадейкин и Светлаков со своими габаритами и опытом в состав команды вписались отлично, однако в обороне глубина состава очень хлипкая. Летом клуб потерял Альберта Яруллина, а прошлогодний обмен Роба Хэмилтона в минское «Динамо» наверняка менеджменту икается до сих пор. Конечно, Стивен Кэмпфер набирает много очков в большинстве, Григорий Дронов отрезками блистал — но это игроки чуть другого плана.

Оборонительные огрехи этого «Трактора» в первые месяцы прикрывал Фукале, который долгое время был лучшим вратарём КХЛ по голам, отражённым сверх показателя xG. Одна травма Дронова — и вот в третьей паре челябинцев оказываются Николаев (в прошлом плей-офф бо́льшую часть времени оставался в запасе) и Ибрагимов (в плей-офф за ЦСКА не играл вообще). Кэмпфер в среднем за матч проводит 23:50 и идёт в лиге на втором месте по среднему времени — а это уже совсем не мальчик, все лидеры по игровому времени сильно моложе 36-летнего американца.

Перед стартом сезона возникало ощущение, что «Трактор» решит эту проблему обменом кого-то из форвардов. Никита Тертышный на предсезонке вновь блистал после ужасного прошлого года, а приехавший из Швеции Дилан Сикура штамповал голы один за другим. Однако после старта сезона канадская снайперская удаль резко пошла на спад: пока Дилан — единственный игрок «Трактора» с отрицательным показателем полезности, если вынести за скобки проведшего один матч защитника Другалю.

Алексей Волков в недавнем интервью высказался недвусмысленно: «Мы знали, какого качества этот игрок, какие полезные действия для команды он может делать, но будем откровенны, пока этого не видно. Мы все адекватно оцениваем его игру, и он сам переживает. Пришло время что-то показывать, мы уже практически достигаем отметки в половину чемпионата, остаётся практически месяц до дедлайна. Нам нужно понимать, у кого есть потенциал к росту и с кем нам придётся расстаться». Это был почти прямой намёк Сикуре, который забил в Екатеринбурге — но уже в Уфе канадец схватил «-2».

Однако защитник бы пригодился не только «Трактору». Явного распасовщика под большинство нет у «Салавата», очень молодая линия защиты пока у «Спартака»: эти клубы тоже наверняка будут искать варианты на рынке, который к декабрю совсем пуст. Возможно, челябинцы смогут провести ещё один обмен с минским «Динамо»: у них сразу шесть североамериканских защитников и определённые проблемы в атаке.

Дилан Сикура Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

В нападении у «Трактора» резервов больше — это касается не только форвардов топ-9, но и чекеров, и молодых игроков из «Челмета». Фарм-клуб «Трактора» — одна из самых молодых команд в ВХЛ, однако «Челмет» идёт в зоне плей-офф и входит в число лидеров лиги по результативности. Всё это открывает путь не только к потенциальным обменам, но и к вызовам из ВХЛ тех же Александра Рыкова, Кирилла Кадышева или других местных талантов.

Есть варианты и с перетасовкой звеньев. В этом году Гру разбил связку Шабанов — Ткачёв, которая в прошлом году тащила анархичный «Трактор». Лучший бомбардир челябинцев в этом году постоянно выходит с Кадейкиным и Тертышным: за 229 сыгранных минут микроматчи этого звена закончились с общим счётом 10-7. При этом периодически на лёд выходила тройка Шабанов — Ткачёв — Кравцов, которая показала впечатляющую эффективность: шесть забитых голов за 90 минут игры и лишь два пропущенных. Пока же канадский тренер в основном держится за более привычные сочетания.

Однако настоящее испытание для Гру начинается именно сейчас. Канадец смог быстро растопить весь лёд, который возник после его назначения, обаяв своим стилем общения почти половину лиги. Теперь Бенуа должен внести коррективы в механизм и перезагрузить команду в декабрьскую паузу — испытание, с которым справлялись не все иностранные тренеры. Резервов для усилений у этой команды достаточно, но их надо использовать с умом.