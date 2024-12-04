Очередной курьёз от Миски, «Металлург» испортил праздник Ларионову. Итоги дня в КХЛ

3 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

После шести поражений подряд тольяттинцы шли на серии из двух побед и встретились на своём льду с «Северсталью», с которой эта серия и началась ещё в Череповце. В той игре настоящим кошмаром подопечных Андрея Козырева стал экс-голкипер команды из Вологодской области Владислав Подъяпольский, отразивший все 44 броска в створ.

Сегодня он вновь оказался настоящей головной болью для полевых игроков гостей, которые безуспешно искали путь к его воротам. Действующие одноклубники Подъяпольского пробить его визави Константина Шостака не могли на протяжении 20 минут и 15 секунд — в самом начале второго периода капитан «Лады» Михаил Фисенко подкорректировал бросок Магомеда Шараканова и застал вратаря череповчан врасплох.

В середине второго периода тольяттинцы, казалось бы, удвоили преимущество, однако взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры». Впрочем, даже одного гола хватило им для победы — «Северсталь» так и не смогла найти оружия против Подъяпольского, который с 31 спасением во второй раз подряд «засушил» бывшую команду и помог нынешней одержать третью победу подряд и закрепиться в зоне плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Обе команды сейчас находятся на хорошем ходу, что делало их встречу главной в рамках очередного игрового дня. И она не подвела, подарив болельщикам довольно-таки интересный хоккей. Домашние зрители, однако, после первого периода были не в лучшем настроении — «Динамо» не без доли везения — броски Максима Джиошвили и Дмитрия Рашевского стали точными явно с его помощью — ушло на первый перерыв с преимуществом в две шайбы.

Луч надежды для казанцев появился на восьмой минуте второго периода, когда Александр Барабанов отыграл одну шайбу, но уже через пару минут Никита Буруянов этот луч погасил.

Новый луч подарил Хантер Миска — голкипер подумал, что удалён будет игрок «Ак Барса», и укатил на скамейку. Однако выяснилось, что штраф будет выписан хоккеисту «Динамо» — Илья Сафонов такую ошибку не простил.

Ещё до второго перерыва Артём Галимов восстановил равновесие в счёте, а третья двадцатиминутка началась с двойного удара в исполнении хозяев — Миллер и Барабанов поставили бело-голубых в очень неудобное положение, из которого те выбраться уже не успели. Гол Никиты Гусева «Динамо» не помог — 5:4 в пользу «Ак Барса» в самом ярком матче дня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Первая половина встречи складывалась для команды Игоря Ларионова, 3 декабря отмечавшего 64-летие, практически идеально — «Торпедо» вело со счётом 2:0, хоть у «Металлурга» и было много моментов, чтобы как минимум не отставать. В общем-то, к исходу второго периода они уже и не отставали — Пресс и Зернов сделали так, что на перерыв команды отправились при равенстве на табло.

Гости прервали выдающуюся «сухую» серию Ивана Бочарова на отметке 220:31 — голкипер «Торпедо» установил личный и клубный рекорды, а также продемонстрировал 11-й по продолжительности отрезок без пропущенных шайб в истории КХЛ.

В заключительной трети Михаил Абрамов вновь вернул преимущество нижегородцам, но ненадолго — уже через две минуты Петунин снова сравнял счёт, а Юров и Ерёменко принесли победу команде Андрея Разина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 4 декабря

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