«Баффало» выдал невероятный первый период, но остался без очков.

Безумный камбэк в НХЛ! «Колорадо» заменил русского вратаря и вытащил матч с 0:4

«Колорадо» проводит нынешний сезон достаточно неровно: та мощь, которая у «лавин» есть в нападении, никуда не делась, но оборона и голкиперы подводят. Что говорить, если больше подопечных Беднара на Западе пропускает только «Сан-Хосе».

«Баффало» хорошо идёт по сезону – ещё недавно команда находилась в зоне плей-офф, однако три поражения кряду сместили оттуда подопечных Раффа.

Встречу начали хозяева как нельзя лучше – уже на седьмой минуте повели 3:0, даже не думая сбавлять напор. «Колорадо» мучился, мог пропустить ещё несколько шайб, но ограничился одной – Бек Маленстин реализовал выход «один в ноль».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четыре безответные пропущенные шайбы побудили Беднара заменить Георгиева, но только ли в этом крылась проблема? Нет, россиянина порой оставляли на произвол судьбы, а оборона «лавин», скорее, представляла группу неумельцев, у которых всё валится из рук.

На второй период вышла другая команда: более нацеленная и заряженная. Первые плоды это дало уже на третьей минуте – Маккиннон воспользовался неуверенным выходом из зоны и не оставил шансов Луукконену.

Но настоящий кошмар начался для «клинков» в третьем периоде, можно даже сказать, что период получился зеркальным относительно первого. Гости начали хозяйничать в чужой зоне и за восемь минут забросили три шайбы, а Маккиннон оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Психологическое преимущество было полностью на стороне «лавин», «Баффало» начало трясти, и за четыре минуты до конца основного времени Лехконен нашёл шайбу под воротами и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Колорадо» оформляет безумный камбэк, отыгравшись с 0:4. А Скотт Уэджвуд, выйдя во втором периоде, не пропустил ни разу.