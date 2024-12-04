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Баффало — Колорадо — 4:5, обзор матча, камбэк с 0:4, Георгиев вновь был заменён по ходу матча, видео

Безумный камбэк в НХЛ! «Колорадо» заменил русского вратаря и вытащил матч с 0:4
Максим Макаров
«Колорадо» отыгрался с 0:4 у «Баффало»
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«Баффало» выдал невероятный первый период, но остался без очков.

«Колорадо» проводит нынешний сезон достаточно неровно: та мощь, которая у «лавин» есть в нападении, никуда не делась, но оборона и голкиперы подводят. Что говорить, если больше подопечных Беднара на Западе пропускает только «Сан-Хосе».

«Баффало» хорошо идёт по сезону – ещё недавно команда находилась в зоне плей-офф, однако три поражения кряду сместили оттуда подопечных Раффа.

Встречу начали хозяева как нельзя лучше – уже на седьмой минуте повели 3:0, даже не думая сбавлять напор. «Колорадо» мучился, мог пропустить ещё несколько шайб, но ограничился одной – Бек Маленстин реализовал выход «один в ноль».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четыре безответные пропущенные шайбы побудили Беднара заменить Георгиева, но только ли в этом крылась проблема? Нет, россиянина порой оставляли на произвол судьбы, а оборона «лавин», скорее, представляла группу неумельцев, у которых всё валится из рук.

На второй период вышла другая команда: более нацеленная и заряженная. Первые плоды это дало уже на третьей минуте – Маккиннон воспользовался неуверенным выходом из зоны и не оставил шансов Луукконену.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Томпсон (Клифтон, Так) – 03:22     2:0 Томпсон (Цукер, Байрэм) – 06:39     3:0 Петерка (Бенсон, Козенс) – 06:50     4:0 Маленстин (Обе-Кюбель) – 11:49     4:1 Маккиннон – 22:24     4:2 Кивиранта (де Хаан, О'Коннор) – 41:19     4:3 О'Коннор (Жирар) – 44:30     4:4 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 47:39     4:5 Лехконен (де Хаан, Маккиннон) – 55:38    

Но настоящий кошмар начался для «клинков» в третьем периоде, можно даже сказать, что период получился зеркальным относительно первого. Гости начали хозяйничать в чужой зоне и за восемь минут забросили три шайбы, а Маккиннон оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Психологическое преимущество было полностью на стороне «лавин», «Баффало» начало трясти, и за четыре минуты до конца основного времени Лехконен нашёл шайбу под воротами и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Колорадо» оформляет безумный камбэк, отыгравшись с 0:4. А Скотт Уэджвуд, выйдя во втором периоде, не пропустил ни разу.

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