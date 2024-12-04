Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Питтсбург — Флорида — 5:4 ОТ — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Малкин установил рекорд овертаймов

Малкин снова бьёт рекорды НХЛ! Помог «Питтсбургу» победить чемпиона и вошёл в элитный клуб
Дмитрий Сторожев
Малкин снова бьёт рекорды НХЛ!
Аудио-версия:
Комментарии
После голевой передачи Джино в овертайме «пингвины» добыли четвёртую победу подряд.

Вчера «Флорида» объявила, что первый номер команды Сергей Бобровский пропустит два ближайших гостевых матча. На выезд в Пенсильванию российский голкипер не отправился по очень уважительной причине — вместе с женой Ольгой они ожидают появления на свет своего второго ребёнка.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пикеринг (Лизотт) – 09:20     2:0 Малкин (Томасино, О'Коннор) – 10:32     2:1 Ткачук (Барков, Куликов) – 17:24     3:1 Летанг (Грызлик, Лизотт) – 26:54     4:1 Петтерссон (Кросби, Ракелль) – 43:45     4:2 Беннетт (Боквист, Ткачук) – 46:55     4:3 Боквист (Ткачук, Боквист) – 48:58     4:4 Ткачук (Экблад) – 51:27 (pp)     5:4 Раст (Малкин) – 61:31    

В его отсутствие ворота «Пантерз» во встрече с «Питтсбургом» вышел защищать 23-летний Спенсер Найт. Молодой вратарь, полтора года назад прошедший через Программу помощи игрокам НХЛ, в этом сезоне периодически смотрелся неплохо и всего три дня назад оформил первый «сухарь» в регулярке, отразив все 20 бросков от одной из сильнейших команд Востока и всей лиги — «Каролины».

Однако для него и «пантер» всё пошло не по плану уже с первого периода — сперва судьи отменили гол гостей после запроса от тренерского штаба «пингвинов», а через две минуты команда Майка Салливана повела с преимуществом сразу в две шайбы, в то время как Найт пропустил с двух бросков подряд.

Винить его в этом, правда, довольно сложно — перед дебютным голом Оуэна Пикеринга в лиге обзор американцу загородил Майкл Бантинг, а от снайперского броска Евгения Малкина с близкого расстояния не спасёт ни один голкипер в мире.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Джино прервал безголевую серию из 10 матчей и впервые в карьере забросил в ворота Спенсера Найта — вратарь «Флориды» стал уже 150-м представителем своего амплуа, пострадавшим от рук Малкина. 38-летний форвард оказался лишь четвёртым хоккеистом в истории НХЛ с таким количеством «жертв» — до него в этом элитном клубе были лишь Яромир Ягр, Александр Овечкин и Сидни Кросби.

Визави Найта Тристан Джерри всё-таки не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности даже до перерыва. «Пантеры», которые владели игровым преимуществом, конвертировали его в заброшенную шайбу Мэттью Ткачука незадолго до ухода в раздевалки.

Американский форвард в дальнейшем едва ли не в одиночку сделал всё, чтобы не дать своей команде проиграть — к четвёртой минуте третьего периода «Питтсбург» вёл уже со счётом 4:1, потратив на это всего лишь 13 бросков в створ, однако Ткачук помог «Флориде» уйти от поражения в основное время. Его две голевые передачи и реализованное им же большинство после удаление Блейка Лизотта восстановили равновесие на табло — основных 60 минут на решение вопроса «чья трёхматчевая победная серия сегодня прервётся» оказалось недостаточно.

Зато через полторы минуты после начала овертайма ответ всё-таки нашёлся. Сработала тройка «пингвинов» — Малкин спровоцировал потерю шайбы Сэмом Беннеттом, а Эрик Карлссон отвлёк на себя внимание, в то время как Брайан Раст из своей зоны протащил шайбу до противоположного конца площадки и с кистей отправил её в верхний угол ворот Найта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В актив Малкина записали голевую передачу — таким образом, Евгений побил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах, коих у него набралось уже 29. А вот к рекорду по очкам — их у россиянина стало 42 — ему мешает приблизиться Сидни Кросби, совершивший 46 результативных действий в дополнительное время.

Впрочем, едва ли это волнует самого Малкина — его команда выиграла четвёртый матч подряд и вплотную приблизилась к зоне плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android