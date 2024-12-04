Малкин снова бьёт рекорды НХЛ! Помог «Питтсбургу» победить чемпиона и вошёл в элитный клуб

Вчера «Флорида» объявила, что первый номер команды Сергей Бобровский пропустит два ближайших гостевых матча. На выезд в Пенсильванию российский голкипер не отправился по очень уважительной причине — вместе с женой Ольгой они ожидают появления на свет своего второго ребёнка.

В его отсутствие ворота «Пантерз» во встрече с «Питтсбургом» вышел защищать 23-летний Спенсер Найт. Молодой вратарь, полтора года назад прошедший через Программу помощи игрокам НХЛ, в этом сезоне периодически смотрелся неплохо и всего три дня назад оформил первый «сухарь» в регулярке, отразив все 20 бросков от одной из сильнейших команд Востока и всей лиги — «Каролины».

Однако для него и «пантер» всё пошло не по плану уже с первого периода — сперва судьи отменили гол гостей после запроса от тренерского штаба «пингвинов», а через две минуты команда Майка Салливана повела с преимуществом сразу в две шайбы, в то время как Найт пропустил с двух бросков подряд.

Винить его в этом, правда, довольно сложно — перед дебютным голом Оуэна Пикеринга в лиге обзор американцу загородил Майкл Бантинг, а от снайперского броска Евгения Малкина с близкого расстояния не спасёт ни один голкипер в мире.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Джино прервал безголевую серию из 10 матчей и впервые в карьере забросил в ворота Спенсера Найта — вратарь «Флориды» стал уже 150-м представителем своего амплуа, пострадавшим от рук Малкина. 38-летний форвард оказался лишь четвёртым хоккеистом в истории НХЛ с таким количеством «жертв» — до него в этом элитном клубе были лишь Яромир Ягр, Александр Овечкин и Сидни Кросби.

Визави Найта Тристан Джерри всё-таки не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности даже до перерыва. «Пантеры», которые владели игровым преимуществом, конвертировали его в заброшенную шайбу Мэттью Ткачука незадолго до ухода в раздевалки.

Американский форвард в дальнейшем едва ли не в одиночку сделал всё, чтобы не дать своей команде проиграть — к четвёртой минуте третьего периода «Питтсбург» вёл уже со счётом 4:1, потратив на это всего лишь 13 бросков в створ, однако Ткачук помог «Флориде» уйти от поражения в основное время. Его две голевые передачи и реализованное им же большинство после удаление Блейка Лизотта восстановили равновесие на табло — основных 60 минут на решение вопроса «чья трёхматчевая победная серия сегодня прервётся» оказалось недостаточно.

Зато через полторы минуты после начала овертайма ответ всё-таки нашёлся. Сработала тройка «пингвинов» — Малкин спровоцировал потерю шайбы Сэмом Беннеттом, а Эрик Карлссон отвлёк на себя внимание, в то время как Брайан Раст из своей зоны протащил шайбу до противоположного конца площадки и с кистей отправил её в верхний угол ворот Найта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В актив Малкина записали голевую передачу — таким образом, Евгений побил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах, коих у него набралось уже 29. А вот к рекорду по очкам — их у россиянина стало 42 — ему мешает приблизиться Сидни Кросби, совершивший 46 результативных действий в дополнительное время.

Впрочем, едва ли это волнует самого Малкина — его команда выиграла четвёртый матч подряд и вплотную приблизилась к зоне плей-офф.