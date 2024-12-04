Всё самое важное о трансферах «Авангарда». Кто уйдёт, а кто пополнит состав

Накануне «Авангард» официально объявил о расставании с тренерами Сергеем Звягиным и Антоном Курьяновым. С решением сильно затянули, но лучше поздно, чем никогда. Теперь в Омске ждут, когда в Россию приедут новый главный тренер «ястребов» Ги Буше и его помощник Дэйв Барр. Пока же обязанности главного возложены на Андрея Подконицки.

Однако переменами в тренерском штабе дело не ограничивается. Омичи продолжают греметь на трансферном рынке в преддверии запланированного на 27 декабря дедлайна. Новостей из сибирского города пруд пруди. Расскажем о наиболее важных.

Кто же пополнит состав «Авангарда»? В ближайшее время контракт подпишет защитник Даниил Чайка, которого выменяли из ЦСКА.

«Да, мы ведём переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой. Скоро увидим Даниила в омском клубе», – заявил агент игрока Станислав Романов.

Вполне может оказаться в Омске (если позволит регламент лиги) центральный нападающий Михаил Воробьёв, запросивший обмен из СКА. Интересно, что сделка между командой Романа Ротенберга и «Ак Барсом» сорвалась: отдавать Илью Сафонова казанцы в обмен не захотели.

Пошли разговоры и слухи о недовольстве омского руководства условиями контракта ныне травмированного Владимира Ткачёва, но их уже опроверг агент игрока Шуми Бабаев.

Владимир Ткачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«У нас даже близко не было никаких разговоров и никаких контактов с руководством «Авангарда», чтобы что-то срезать Владимиру Ткачёву из его нынешнего контракта. Ни о каком понижении его финансовых условий и пересмотре контракта речи не шло, недовольств тоже не было. Это всё догадки», – отметил представитель Владимира.

Было огромное предложение по нападающему Дмитрию Рашевскому из московского «Динамо» — получен жёсткий отказ. Напомним, официально подписан контракт с центрфорвардом Майклом Маклаудом, но прибытие игрока в Омск по-прежнему ожидают. В общем, на деньги в «Авангарде» не скупятся, что немудрено.

Разумеется, будут трансферы на выход. «Ястребы» хотят расстаться с вратарём Михаилом Бердиным и защитником Сергеем Бойковым, однако сейчас сделать это нельзя согласно регламенту КХЛ: оба хоккеиста находятся в долгосрочном списке травмированных.

Предложено искать новую команду защитнику Павлу Коледову, но сторона Павла планирует дождаться приезда нового главного тренера, после чего выслушать его мнение относительно планов на того или иного хоккеиста.

Кроме того, в планах у нового руководства «Авангарда» расставание с форвардами Станиславом Галиевым и Иваном Игумновым. Про Галиева говорят уже давно, однако сперва у нападающего было повреждение, а теперь нужно найти подходящий вариант для обмена или же договариваться полюбовно и расторгать действующий контракт.

Посмотрим, как всё будет по факту и смогут ли омичи начать показывать тот уровень хоккея, который от них действительно ждут. Сейчас неразбериха с составом, проваленная летняя селекция, а также отсутствие должного тренерского подхода и управления командой дают о себе знать.