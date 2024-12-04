В НХЛ сыграли матч, аналогов которому не было 80 (!) лет. Его судьбу решил русский герой

Иван Барбашёв вошёл в историю североамериканской лиги, забив победный гол в одной из самых необычных встреч за всё время её существования.

Минувшей ночью в НХЛ был сыгран один из самых необычных матчей за 107-летнюю историю существования лиги. Игроки «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз» на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе решили особо не утруждать официальных лиц матча долгим и муторным заполнением протокола. За три периода соперники в общей сложности забросили одну шайбу на двоих, при этом так ни разу и не нарушив правила.

Второй звездой встречи был признан российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, забивший единственный гол в этом матче. На 11-й минуте первого периода россиянин выполнил перехват в своей зоне, после чего самостоятельно затащил шайбу в зону атаки. Параллельным курсом катился его партнёр по звену Джек Айкел, на которого и попытался выполнить передачу Барбашёв, однако на пути шайбы оказался бросившийся на лёд защитник «нефтяников» Эван Бушар. Она угодила в канадского хоккеиста «Ойлерз», после чего вернулась под контроль Барбашёва, который следующим движением резко бросил в ближний угол, застав врасплох голкипера гостей Стюарта Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Барбашёва этот гол стал уже 13-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он вышел на третье место в списке лучших снайперов текущего регулярного чемпионата среди россиян. Иван сравнялся с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, а больше шайб среди наших соотечественников забросили только Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (16) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (15). В общем же снайперском зачёте нападающий «Вегаса» делит 11-е место.

В оставшееся время главными действующими лицами были голкиперы соперников. Голкипер «Ойлерз» больше уже не пропускал, но все его дальнейшие старания оказались напрасны, так как канадский вратарь «Голден Найтс» Эдин Хилл в итоге отразил 33 броска, оформив второй шат-аут в нынешнем сезоне.

28-летний голкипер на очень качественном уровне проводит первую часть чемпионата, не давая своему сменщику Илье Самсонову никаких надежд на то, чтобы стать первым номером в «Вегасе». Да и сам россиянин в последнее время абсолютно не пользуется теми отдельными шансами себя проявить, которые ему предоставляет тренерский штаб.

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А в чём же заключается та самая уникальность сегодняшнего матча, о которой было заявлено в начале текста? Как сообщает портал Sportsnet Stats, за всю историю североамериканской лиги было зафиксировано всего пять случаев, когда в официальном матче было заброшено не более одной шайбы при отсутствии удалений. При этом два из этих пяти случаев носят абсолютно формальный характер: в 1918 году команде «Монреаль Уондерерс» было засчитано два технических поражения со счётом 0:1 из-за пожара на их домашней арене.

Потому те два матча можно смело исключить из данной выборки – и в результате в этом списке остаются всего две игры, не считая сегодняшнюю. В феврале 1924 года такой матч провели «Гамильтон Тайгерз» и «Торонто Сэнс Пэтс», а спустя 20 лет — «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс». Таким образом, начиная с 1944 года на протяжении 80 лет НХЛ не знала подобного прецедента. И вот «Вегас» и «Эдмонтон» сегодня сыграли третий матч в истории лиги без удалений и не более чем с одним голом за игру. Арбитры встречи Горд Дуайер и Жан Эбер могут быть довольны – почти на курорте побывали.