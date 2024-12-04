«Он может потерять место в НХЛ». Российский форвард с зарплатой $ 5,5 млн попал в запас

«Калгари» совершенно неожиданно для всех и в первую очередь для самих себя идёт в зоне плей-офф. Попадание в кубковую восьмёрку к американскому Дню благодарения — обычно хорошая примета для команд. 75% добившихся этого клубов к концу сезона остаются на своих тёплых местечках. При этом предсезонная математическая модель The Athletic оценивала шансы клуба на попадание в плей-офф лишь в 6%.

Однако качество игры «огоньков» не особенно впечатляет: по проценту ожидаемых голов клуб идёт лишь 27-м в лиге. Почти единолично клуб тащит вратарь Дастин Вольф: обмен Якуба Маркстрёма расчистил дорогу в основу 23-летнему голкиперу, который уже успел выиграть два приза лучшему вратарю АХЛ. Прямо сейчас американец идёт пятым в НХЛ по проценту сейвов, отражая 91,8% бросков. Его сменщик Даниэль Владарж отражает лишь 90,4% бросков, однако в целом тандем «огоньков» уступает лишь «Миннесоте».

Летом ожидалось совсем другое — клуб наконец сможет претендовать на высокий пик драфта и заполучить звезду, вокруг которой можно строить команду, а на дедлайне сумеет обменять своих неограниченно свободных агентов. Чуть ли не самым интересным активом здесь виделся Андрей Кузьменко, который не подошёл под стиль Рика Токкета в «Ванкувере», но после прошлогоднего обмена в «Калгари» набрал 25 очков в 29 играх. Этот сезон Андрей начинал в статусе третьего по кэпхиту форварда команды ($ 5,5 млн)— впереди лишь очень дорогие ветераны Юбердо и Кадри.

Однако первые два месяца сезона Кузьменко наверняка хочет просто забыть. За 25 игр форвард набрал лишь девять очков и забил один гол — в ворота «Чикаго» ещё 15 октября! В результате матч с «Коламбусом» не забивавший 20 встреч нападающий смотрел из ложи прессы, очутившись в запасе. «Иногда игроку нужно чуть перевести дух, сделать шаг назад. Андрей сейчас в такой же ситуации. Нужно посмотреть игру со стороны, с другой точки зрения, лучше понять, что происходит на льду», — сказал прессе главный тренер «Калгари» Райан Хаска.

Вообще, «Калгари» не так много забивает. Ещё недавно в топе бомбардиров команды шли защитники первой пары Расмус Андерссон и Маккензи Уигар. Сейчас лучший в «Калгари» — Назем Кадри с 16 очками в 26 играх: в пересчёте на полный сезон он наберёт лишь 50 очков, и это в нынешнюю эру дикой результативности. Такая ситуация вполне ожидаема: половина форвардов команды играет либо на сделках новичков, либо на контрактах чуть выше минималки. Это лишь усугубляет ситуацию высокооплачиваемого Кузьменко.

Андрей Кузьменко Фото: Rich Lam/AP/ТАСС

После перехода в «Калгари» Андрей в основном выходил в двух звеньях: либо с Юбердо и Егором Шаранговичем, либо с Кадри и Мартином Поспишилом. Обе тройки показывали хорошую продвинутую статистику и процентовку ожидаемых голов, однако реальных голов больше забивала канадско-словацко-русская тройка. Кроме того. Андрей классно вписался в бригаду большинства: из 25 очков в неравных составах он набрал 12 (5+7). «Думаю, что чувствуешь себя моложе, когда приходишь в новую команду и пытаешься доказать сомневающимся. Злость может мотивировать некоторых игроков. Кузьменко определённо любит пообщаться и придумать какую-нибудь комбинацию», — говорил тогда Кадри.

При этом старт сезона для Андрея вышел роскошным: уже во второй игре с «Филадельфией» он оформил ассистентский хет-трик, затем набрал 0+2 в матче с непобедимым на старте «Виннипегом». После восьми игр у форварда было семь очков — а потом что-то случилось. Тренеры перепробовали много сочетаний, далее постоянно выпускали Кузьменко с привычными партнёрами, однако ничего не помогало. В один момент игра русского форварда развалилась, и даже в большинстве больше не получалось.

«С каждым днём чувствую себя лучше. Понимаю, что немного неудачно начал этот сезон. Допускаю ошибки, я должен играть лучше и помогать команде. Всё просто — нужно каждый день усердно работать; на льду или в зале — не имеет значения. Я должен забивать за эту команду», — говорил Кузьменко в начале ноября. После этих слов форвард набрал лишь два очка за 13 матчей. Прошлогоднее звено Кузьменко — Кадри — Поспишил — худшее в команде по ожидаемым голам.

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Сайт Flames Nation поставил Кузьменко кол за игру в ноябре — единственному в команде, где никто ниже тройки не опускался. «Кузьменко достаточно талантлив, чтобы набирать в НХЛ очко за игру, однако не набирает очков, хотя получает достаточно шансов. Его единственный гол в сезоне даже не был броском, он подправил шайбу на пятаке после броска Юбердо. У Андрея есть время переломить ситуацию, он достаточно хорош для этого — однако если что-то не изменится в ближайшее время, в следующем сезоне Кузьменко может потерять место в НХЛ», — комментирует сайт.

Возможно, дело в скорости. Кузьменко — один из самых медленных форвардов этого сезона НХЛ по всем показателям. Его лучшая скорость в сезоне — 20,2 мили в час (32,2 км/ч): хуже в лиге только 36-летний Марун и 37-летний Цуккарелло. Продвинутая статистика НХЛ считает и количество скоростных рывков за матч: у Кузьменко за игру лишь 0,5 ускорения со скоростью более 20 миль в час, это пятое место с конца. Для сравнения: у 39-летнего Александра Овечкина, который не утруждает себя диетами, их 0,8.

Однако, как уже сказано выше, проблемы в атаке есть у всей команды, а не у одного лишь Кузьменко. «Калгари» пока не может найти нужной «химии» в большинстве и в атаке, несмотря на постоянное перемешивание звеньев от Хаски. Стоит отметить, что эта команда не сдаётся и нередко отыгрывается в третьем периоде — однако ей надо чаще забивать, чтобы остаться в гонке за плей-офф», — пишет автор Sportsnet Эрик Фрэнсис.