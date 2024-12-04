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Расписание спортивных матчей 5 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: «Лацио» — «Наполи» в Кубке Италии, АПЛ и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 5 декабря: «Тоттенхэм» против «Борнмута» в чемпионате Англии, СКА — «Динамо» Москва и «Трактор» — «Автомобилист» в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Нэшвилл» потерпит пятое поражение подряд?

«Хищники» в этом сезоне пока что играют совсем не по-хищнически — пересобранная летом команда, от которой ожидали убедительного попадания в плей-офф, набрала всего 20 очков за 25 матчей и расположилась на предпоследнем месте Западной конференции. «Предаторз» проиграли четыре последних встречи, при этом три подряд — в овертаймах. Получится ли у «Нэшвилла» исправить неприятную тенденцию во время выезда в Торонто?

Недавно в составе «Нэшвилла» отличился русский новичок:
Видео
21-летний Фёдор Свечков забил дебютный гол в НХЛ

🏒 3:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Никита Задоров забить во втором матче подряд?

После увольнения Джима Монтгомери «Бостон» понемногу приходит в себя — команда выиграла пять из семи встреч под руководством и. о. Джо Сакко и вернулась в зону плей-офф на Востоке. Российский защитник «мишек» Никита Задоров на этом отрезке смог впервые отметиться заброшенными шайбами в составе новой команды, сделав это два раза, включая последнюю игру с «Детройтом». Получится ли у него забить во втором матче подряд?

Задоров продолжает выделяться и не с лучшей стороны:
Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил
Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил

🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» взять реванш за поражение в конце ноября?

В личной серии противостояния соперников по дерби в этом сезоне счёт 2-1 в пользу «Автомобилиста», однако последняя встреча осталась за челябинцами, которые 30 ноября увезли победу из Екатеринбурга со счётом 5:3 и не позволили команде Николая Заварухина приблизиться к вершине таблицы Востока. Смогут ли проигравшие два матча подряд екатеринбуржцы прервать неудачную серию в Челябинске?

У «Трактора» есть проблемы. Насколько всё серьёзно?
«Трактор» растерял своё лидерство на Востоке КХЛ. Повод ли это паниковать?
«Трактор» растерял своё лидерство на Востоке КХЛ. Повод ли это паниковать?

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СКА обойти «Динамо» в таблице?

В этой встрече в Санкт-Петербурге сойдутся соседи по табели о рангах Западной конференции — бело-голубые с 43 очками расположились на третьем месте, а вот у армейцев ровно на одно очко меньше. При этом подопечные Романа Ротенберга имеют на один проведённый матч меньше — смогут ли они забрать два очка в основное время и создать небольшой задел для отрыва от столичной команды?

На Кубок Первого канала отправится солидный десант из армейцев:
В составе сборной России на Кубок Первого канала — 17 представителей СКА

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Наполи», Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии . 1/8 финала
05 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кубковая разборка итальянских топов

Неаполитанцы лидируют в Серии А, римляне идут в топ-5. И вот судьба свела их в Кубке. Обе команды проведут ротацию, так что можно будет оценить в деле тех, кто не всегда выходит в чемпионате. А уж они-то постараются доказать, что заслуживают играть чаще. За «Наполи» в предыдущем раунде забивали Нерес и Нгонж. Бельгиец так вообще дубль оформил. Тогда вперёд ногами вынесли «Палермо» (5:0). Теперь соперник куда серьёзнее.

Как Антонио Конте поднимает неаполитанцев:
Вы не узнаете новый «Наполи» Конте. Итальянец меняется ради экс-звезды «МЮ»
Вы не узнаете новый «Наполи» Конте. Итальянец меняется ради экс-звезды «МЮ»

⚽️ 23:15: «Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 14-й тур

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды снова порадуют большим количеством голов?

«Борнмут» и «Тоттенхэм» умеют делать красиво. С тех пор как «вишенки» вернулись в АПЛ, команды встречались четыре раза. И общими усилиями забили 16 раз! Четыре гола в среднем на матч – практически гарантированное веселье. Как пропустить такое? Особенно когда встреча пройдёт в середине недели. Лондонцы не так давно разделались с «Ман Сити» (4:0), «Борнмут» тоже побеждал чемпионов Англии (2:1) в ноябре. Теперь обидчики Пепа Гвардиолы разберутся лично, кто из них круче.

Как лондонцы унизили чемпионов страны:
«Сити» буквально распотрошили. Такого унижения на своём поле при Гвардиоле ещё не было
«Сити» буквально распотрошили. Такого унижения на своём поле при Гвардиоле ещё не было
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