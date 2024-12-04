Топ-события четверга: «Лацио» — «Наполи» в Кубке Италии, АПЛ и НХЛ

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Посмотреть все события 5 декабря в Матч-центре
- 🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 23:00: «Лацио» — «Наполи», Кубок Италии, 1/8 финала
- ⚽️ 23:15: «Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 14-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Нэшвилл» потерпит пятое поражение подряд?
«Хищники» в этом сезоне пока что играют совсем не по-хищнически — пересобранная летом команда, от которой ожидали убедительного попадания в плей-офф, набрала всего 20 очков за 25 матчей и расположилась на предпоследнем месте Западной конференции. «Предаторз» проиграли четыре последних встречи, при этом три подряд — в овертаймах. Получится ли у «Нэшвилла» исправить неприятную тенденцию во время выезда в Торонто?
🏒 3:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сможет ли Никита Задоров забить во втором матче подряд?
После увольнения Джима Монтгомери «Бостон» понемногу приходит в себя — команда выиграла пять из семи встреч под руководством и. о. Джо Сакко и вернулась в зону плей-офф на Востоке. Российский защитник «мишек» Никита Задоров на этом отрезке смог впервые отметиться заброшенными шайбами в составе новой команды, сделав это два раза, включая последнюю игру с «Детройтом». Получится ли у него забить во втором матче подряд?
🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сможет ли «Автомобилист» взять реванш за поражение в конце ноября?
В личной серии противостояния соперников по дерби в этом сезоне счёт 2-1 в пользу «Автомобилиста», однако последняя встреча осталась за челябинцами, которые 30 ноября увезли победу из Екатеринбурга со счётом 5:3 и не позволили команде Николая Заварухина приблизиться к вершине таблицы Востока. Смогут ли проигравшие два матча подряд екатеринбуржцы прервать неудачную серию в Челябинске?
🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сможет ли СКА обойти «Динамо» в таблице?
В этой встрече в Санкт-Петербурге сойдутся соседи по табели о рангах Западной конференции — бело-голубые с 43 очками расположились на третьем месте, а вот у армейцев ровно на одно очко меньше. При этом подопечные Романа Ротенберга имеют на один проведённый матч меньше — смогут ли они забрать два очка в основное время и создать небольшой задел для отрыва от столичной команды?
⚽️ 23:00: «Лацио» — «Наполи», Кубок Италии, 1/8 финала
Интрига: кубковая разборка итальянских топов
Неаполитанцы лидируют в Серии А, римляне идут в топ-5. И вот судьба свела их в Кубке. Обе команды проведут ротацию, так что можно будет оценить в деле тех, кто не всегда выходит в чемпионате. А уж они-то постараются доказать, что заслуживают играть чаще. За «Наполи» в предыдущем раунде забивали Нерес и Нгонж. Бельгиец так вообще дубль оформил. Тогда вперёд ногами вынесли «Палермо» (5:0). Теперь соперник куда серьёзнее.
⚽️ 23:15: «Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 14-й тур
Интрига: команды снова порадуют большим количеством голов?
«Борнмут» и «Тоттенхэм» умеют делать красиво. С тех пор как «вишенки» вернулись в АПЛ, команды встречались четыре раза. И общими усилиями забили 16 раз! Четыре гола в среднем на матч – практически гарантированное веселье. Как пропустить такое? Особенно когда встреча пройдёт в середине недели. Лондонцы не так давно разделались с «Ман Сити» (4:0), «Борнмут» тоже побеждал чемпионов Англии (2:1) в ноябре. Теперь обидчики Пепа Гвардиолы разберутся лично, кто из них круче.