Провал Квартальнова во Владивостоке, победа «Авангарда» без Звягина. Итоги дня в КХЛ

4 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Подводим их итоги.

Ярославцы без особых проблем расправились с «Адмиралом», отправив в ворота «моряков» три безответные шайбы, а вот с «Амуром», который на днях добыл всего лишь вторую победу за последние 18 матчей, едва не потерял очки.

«Тигры» вышли вперёд незадолго до первого перерыва, однако Алексей Береглазов восстановил равновесие ещё до ухода в раздевалки. Во второй двадцатиминутке уже железнодорожники дважды захватывали преимущество в счёте, но хабаровчане оба раза находили ответ. В одном из случаев это сделал раззабивавшийся Алекс Гальченюк, в активе которого стало девять шайб в девяти последних встречах.

Но решающее слово осталось за лидерами лиги — спустя 35 секунд после начала овертайма Артур Каюмов принёс победу «Локомотиву», который без потерь прошёл дальневосточный выезд.

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Подопечные Леонида Тамбиева, как уже было отмечено, в прошлом матче всухую уступили «Локомотиву» и сполна отыгрались на гостях из Беларуси, которые всего пару дней назад смогли прервать серию из трёх поражений.

«Адмирал» вновь провёл «сухую» встречу, но есть нюанс — теперь уже дальневосточный клуб сохранил свои ворота в неприкосновенности, не позволив команде Дмитрия Квартальнова забросить ни одной шайбы за 27 попыток.

А вот из своих 20 «моряки» реализовали аж четыре — начал голевой парад Вячеслав Основин, во втором периоде к нему присоединились Никита Сошников и Даниил Гутик, а завершил всё Александр Шевченко, который поразил уже пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Омичи в первом матче после ухода Сергея Звягина из клуба принимали аутсайдеров Западной конференции. К исходу второго периода «леопарды», которые до выезда в Сибирь и так проиграли три встречи подряд, лишились всяких шансов на победу.

Разгром «Сочи» начал новичок «ястребов» Данил Башкиров, который забросил первую шайбу после обмена из «Металлурга». А пик голевой активности пришёлся на вторую двадцатиминутку, когда Игумнов, Спунер и Буше по разу пробили Сергея Иванова.

Вышедший на третий период вместо Иванова Евгений Волохин пропустил последние две шайбы в матче – сперва Касселс сделал счёт разгромным, а уж до совсем неприличного вида его довёл Эмиль Галимов, отличившийся во второй игре подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

После нервной победы в Екатеринбурге «Спартак» прибыл в столицу Казахстана к «Барысу», которого в борьбе за звание худшей команды КХЛ опережает только «Амур».

Впрочем, до начала второго периода хозяева успешно сдерживали более статусного соперника – на первый перерыв команды ушли без голов. Зато во второй двадцатиминутке «Спартак» прорвало – Ружичка, Галимов и Беляев позволили красно-белым создать весьма комфортное преимущество к исходу 40 минут.

Подопечные Алексея Жамнова едва не устроили себе ещё одну нервную концовку – два удаления москвичей с интервалом в полминуты в начале заключительной трети позволили «Барысу» сократить отставание до минимума, однако отыграться они так и не смогли. Все вопросы о победителе снял Даниил Орлов, на последних секундах встречи поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Если вы включили этот матч в середине третьего периода, то абсолютно ничего не пропустили — к этому моменту команды так и не смогли найти путей к воротам соперников.

«Витязь» в итоге сделал это первым – Дерек Барак реализовал численное преимущество, поставив ЦСКА на грань поражения. Однако за полторы минуты до конца армейцы усилиями Максима Соркина реализовали своё большинство, переведя игру в овертайм.

А там сильнее оказались гости – спустя 15 секунд после вбрасывания Павел Карнаухов принёс команде Ильи Воробьёва третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Нижнекамцы, которые в последнее время чередуют победы с поражениями, приехали в гости к «Куньлуню», чья четырёхматчевая победная серия была прервана сразу двумя неудачными играми.

Игра с «Нефтехимиком» для подопечных Михаила Кравца также завершилась неудачей, даже несмотря на то, что первый период закончился в их пользу.

Клуб из Татарстана смог дважды отыграться по ходу матча, а в третьем периоде совершил рывок, который позволил забрать два очка – три гола команды Олега Леонтьева в последние 20 минут основного времени решили исход встречи в пользу нижнекамцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

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