Канада – не главный фаворит? Составы сборных на Турнир четырёх наций НХЛ

Турнир четырёх наций – это соревнование, которое НХЛ придумала, дабы заменить Кубок мира и организовать подготовку к Олимпиаде-2026 в Италии. Довольно странный турнир, в котором по понятным причинам не нашлось места России (а если бы нашлось, все бы сейчас обсуждали составы на Кубок мира, а не этот междусобойчик) и даже Чехии, что очень огорчило звезду «Бостона» Давида Пастрняка.

Турнир пройдёт в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Первые шесть игроков в каждой команде, по традиции НХЛ, были названы ещё летом, а накануне стали известны полные составы. В заявке по 23 игрока – три вратаря, семь защитников и 13 нападающих.

Состав сборной Финляндии

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Миро Хейсканен («Даллас»), Яни Хаканпяя («Торонто»), Эса Линделль («Даллас»), Нико Миккола («Флорида»), Оли Мяяття («Юта»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»), Юусо Вялимяки («Юта»).

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Монреаль»), Александр Барков («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинц («Даллас»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лундель («Флорида»), Ээту Луостаринен («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»), Патрик Лайне («Монреаль»).

Нельзя сказать, что у Финляндии был богатый выбор – в НХЛ в этом году играет всего 47 представителей этой страны. Но когда финнов это останавливало? Они уже давно приучили всех, что им не нужны громкие имена, чтобы успешно выступать на международном уровне. Впрочем, и большие звёзды в составе тоже присутствуют, взять тех же Баркова, Рантанена или Хейсканена. Даже Гранлунд в 32 года показывает едва ли не лучший хоккей в карьере.

С вратарями у Финляндии был простой выбор – только трое играют в НХЛ много, они и попали в состав. Сарос пусть и не блещет статистикой в этом сезоне, но это скорее говорит об удручающей форме всего «Нэшвилла», а не его самого.

Юусе Сарос Фото: Steph Chambers/Getty Images

Смущает, пожалуй, наличие в составе Хаканпяя, который сначала пропустил старт сезона из-за травмы колена, потом вернулся и, проведя всего два матча, снова угодил в лазарет. Если он будет готов и наберёт форму к турниру, то отлично вписывается в финские схемы со своей жёсткой и надёжной игрой в обороне. А если нет?

То же можно сказать и про Лайне. Ещё трудно сказать, закончился ли для второго номера драфта-2016 сложный период. Почти год назад он угодил в программу помощи игрокам, вернулся, травмировался на предсезонке и только недавно вернулся в состав «Монреаля». Правда, сразу же забил гол, что является хорошим знаком.

Состав сборной Швеции

Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»), Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Питтсбург»).

Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Состав шведов на бумаге выглядит очень прилично – тут и монстры обороны вроде Хедмана, Форслинга и Далина, и талантливая атака в лице Форсберга, Нюландера, Рэймонда и Петтерссона. В воротах нет Хенрика Лундквиста, который давно завершил карьеру, но Густавссон выглядит многообещающе. Он набрал такие обороты, что идёт вместе с «Миннесотой» в лидерах Западной конференции.

Филип Густавссон Фото: David Berding/Getty Images

Главная проблема шведов так же стара, как мир. Во-первых, главный тренер команды Сэм Халлам пока не слишком убеждает. Во-вторых, «Тре Крунур», несмотря на обилие мастеров, может, как всегда, оказаться слишком мягкотелой командой. Об этом, кстати, уже высказался и двукратный олимпийский чемпион Петер Форсберг. «У нас невероятно мастеровитая команда, линия обороны фантастически хороша. Но нападению не хватает характера», — заявил легендарный швед.

Состав сборной Канады

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Алекс Пьетранджело («Вегас»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»).

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Бостон»), Митчелл Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»).

Канада – это всегда Канада, знак качества в хоккее, каким бы ни был состав. А тут ещё и всех лучших собрали впервые за долгое время. Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Маршан, Пойнт, Макар, Пьетранджело… Выглядит впечатляюще, и смотреться, очевидно, будет так же. Канада точно один из фаворитов этого турнира, но тем не менее не главный.

Джордан Биннингтон Фото: Hyoung Chang/Getty Images

Основная слабая сторона «кленовых листьев» — вратари, худшие из всех команд на турнире. Прошли времена, когда канадские голкиперы были лучшими в мире. Сейчас положение дел по этой части иначе как удручающим не назвать. Да, Биннингтон был хорош, когда выигрывал с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли, но когда это было? Он совершенно нестабилен, да и психику его прочной назвать нельзя. Хилл – очевидный выбор, последний канадский вратарь, бравший Кубок Стэнли, но это всё равно не Бродо, или Руа, или даже Прайс в его лучшие времена.

Состав сборной США

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»).

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел (Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Однозначно главные фавориты, по крайней мере, на бумаге. Даже и не припомнить, когда у американцев был настолько шикарная команда.

Хеллебайк – действующий обладатель «Везина Трофи», находящийся на пике своей игры. А за ним Эттингер, который тоже в полнейшем порядке. Оборона и нападение напичканы многосторонними талантами, которые не только здорово катаются и двигают шайбу (братья Хьюзы), но и столбят на пятачке (Крайдер – один из лучших в НХЛ в этом аспекте), а также агрессивны и габаритны (братья Ткачуки). Американцы не стали брать в состав таких снайперов, как Коул Коуфилд, пойдя путём баланса линий и общей мощи, чтобы соперничать на равных с Канадой. И ведь это вполне может у них получиться!