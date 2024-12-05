Несбыточная мечта. Каким бы мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций НХЛ

Уже в феврале будет проведён международный турнир с участием главных звёзд хоккея, в котором, к сожалению, не нашлось места для сборной России. По причине того, что подобные соревнования, в которых бы участвовали все сильнейшие, не проводились с 2016 года, мероприятие должно приковать большое внимание. Оно будет проведено вместо Матча звёзд, начавшего порядком всем надоедать из-за своей однообразности, и это идеальное решение проблемы.

Что ж, нам остаётся только фантазировать, каким бы мог быть состав нашей сборной. Команды, которую мы так и не увидим.

Вратари

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)

Да, с поиском вратарей для сборной России проблем бы точно не возникло – канадцы бы позавидовали. Тут проблема другая – а кто бы больше заслужил поехать? Тренер вратарей мог бы сломать голову, думая над этим вопросом.

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Первым вратарём определённо стал бы Игорь Шестёркин, который на протяжении последних лет является лучшим российским голкипером в НХЛ, выиграл «Везину» и каждый год изо всех сил тащит «Рейнджерс». В последний месяц Игорь немного сбавил статистически, но на эту ситуацию надо смотреть чуть шире – нью-йоркская команда угодила в пике и почти не помогает своему стражу ворот.

Второй безальтернативно — недавний обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский. Голкипер «Пантерз» не молодеет, но его отношение к делу восхищает. Россиянин в этом сезоне одержал 400-ю победу в НХЛ и сделал это быстрее всех в истории. Да и в целом Сергей не проседает по игре, позволяя «Флориде» уверенно идти в зоне плей-офф.

С третьим вратарём сложнее – и Сорокин, и Василевский заслуживали бы там оказаться, но на данный момент по поводу форму Ильи вопросов возникает меньше. Андрей – великий голкипер, однако в хоккей играют не регалии.

Защитники

Илья Любушкин («Даллас Старз») – Михаил Сергачёв («Юта»)

Да, с защитниками мирового уровня у нас есть проблемы, но это не означает, что выбора вообще нет. В первую пару определённо нужен лучший защитник страны по игре на чужой половине площадки. На сегодняшний день это Сергачёв. Однако при этом рядом нужен помощник, который бы подчищал все огрехи в обороне – на эту роль идеально подходит Любушкин, являющийся одним из лучших домоседов в лиге.

Михаил Сергачёв и Дмитрий Орлов на чемпионате мира в 2019 году Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Артём Зуб («Оттава Сенаторз») – Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз»)

Логика при составлении второй пары защитников абсолютно та же – нужны подмога в атаке и надёжность. К тому же удобнее будет, если в паре у одного будет левый хват, а у второго — правый. Это некритично, но так будет банально разумнее. Дмитрий Орлов в этом сезоне выдал лучшую результативную серию за всю карьеру, набрав очки в шести встречах подряд, а Артём Зуб, который пока находится в списке травмированных, наверное, самый недооценённый российский защитник.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз») – Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»)

Отличная третья пара защитников для нашей сборной. Да, игроков чёткого назначения тут нет, но, когда эта пара бы выходила на лёд, ты бы точно знал, что глупого «привоза» не будет, а в атаке могут блеснуть оба. Гавриков входит в топ-16 НХЛ по блокам, а Проворов очень скоро может стать ценным лотом на дедлайне, так как защитник такой формации поможет любой команде лиги.

Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»)

Выбрать седьмого защитника было самой сложной задачей, но кандидатура Александра Романова выглядит идеальной. Есть ещё Никита Задоров, который в прошлом сезоне выдал отличный плей-офф и подписал контракт жизни, однако в «Бостоне» произошёл планируемый откат к базовым настройкам.

Нападающие

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») – Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») – Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Можно спорить над чем угодно, но не над тем, что Панарин и Кучеров играли бы в одном звене. За их связкой (центром тогда был Кузнецов) на чемпионате мира в 2017 году все смотрели с широко открытым ртом, так как Артемий и Никита немыслимо кружили голову соперникам. Но продиктована такая связка в первом звене не только сладкой ностальгией – за последние девять лет оба входят в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ.

Никита Кучеров, Артемий Панарин и Владислав Наместников на чемпионате мира в 2017 году Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Центральный здесь нужен понадёжнее, так как креатива и так с избытком. Лучший вариант – Иван Барбашёв, который сейчас проводит лучший сезон в карьере и идёт по графику «больше очка за игру».

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») – Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») – Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»)

Звено выглядит довольно-таки экспериментальным, но представители трёх разных поколений должны найти «химию». Капризов сегодня является форвардом с одним из самых широких арсеналов в НХЛ – он может взять на себя любую роль.

Малкин даже в свои 38 остаётся лучшим российским центральным нападающим, а игра в звене с Капризовым и Мичковым могла бы вновь раскрыть способности Евгения по максимуму.

Молодой Мичков мог бы взять на себя роль завершителя в этом звене, так как голевая чуйка у Матвея такая, что позавидовал бы каждый. А вообще, это такое сочетание, где от каждого нужно ждать угрозу, что усложняло бы для соперника задачу в разы.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») – Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз») – Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

В этом сезоне Спенсер Карбери наглядно продемонстрировал всему миру, что Овечкину необязательно рядом с собой иметь звёзд мирового уровня – достаточно просто качественных игроков, которые будут забирать на себя черновую работу и понимать, когда вложить шайбу в крюк.

Александр Овечкин и Михаил Сергачёв на чемпионате мира в 2019 году Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Бучневич и Ничушкин могли бы стать Строумом и Протасом на минималках (а то и на максималках), так как эти ребята являются отличными двусторонними форвардами, способными надёжно сыграть в своей зоне и стать отличной подмогой впереди. Не зря же Ничушкин одно время играл в звене с Маккинноном и Рантаненом – причём отрезанным ломтём там не выглядел.

Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») – Владислав Наместников («Виннипег Джетс») – Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)

Есть твёрдая убеждённость, что такое звено не затерялось бы на подобном турнире. Да, пришлось бы ради него сдвинуть Марченко с привычной позиции, но со своим правым хватом он бы не растворился на позиции левого вингера.

Марченко – лидер «Коламбуса», игрок первого звена, имеющий показатель полезности «+15» в команде, которая пропускает почти больше всех на Востоке. Наместников – твёрдый центр второго звена открытия нынешнего сезона «Виннипега». К тому же про универсальность Владислава все знают не понаслышке – именно он заменил Шипачёва после первого матча на Кубке мира — 2016. То же можно сказать и про Андрея Свечникова, который в системе Рода Бриндамора познал все тонкости хоккея, но при этом не растерял свой атакующий потенциал.

Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»)

Претендентов на место 13-го нападающего полно – тут и опытные Дадонов и Тарасенко, и проводящие хороший сезон Дорофеев и Чинахов. Но выбор в пользу Воронков логичен вот почему: брать опытного игрока для атмосферы незачем, так как команда и так немолодая, с этим проблем не возникнет. А Дорофеев и Чинахов более узкопрофильные форварды, нежели Воронков, и в случае необходимости именно уроженец Ангарска будет максимально полезен – им можно заткнуть любую дыру в составе.