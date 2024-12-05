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Турнир четырёх наций НХЛ, кого из звёзд лиги не включили в составы сборных Швеции, Финляндии, США и Канады

Нет Овечкина и нет его друзей. Кого из звёзд НХЛ прокатили мимо Турнира четырёх наций?
Сергей Емельянов
Каких звёзд прокатили мимо Турнира четырёх наций
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Промежуточный лидер Восточной конференции НХЛ не будет представлен ни одним игроком.

Минувшей ночью были опубликованы полные составы национальных команд, которые в феврале 2025 года примут участие в Турнире четырёх наций. К сожалению, в силу известных политических причин в аналоге Кубка мира не будет сборной России. Наши лучшие хоккеисты продолжают находиться в ожидании того момента, когда им наконец будет предоставлена возможность принять участие в международном турнире в формате «лучшие против лучших».

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Из-за недопуска россиян на турнир напрямую пострадала ещё и сборная Чехия. Руководство НХЛ, которое и проводит турнир, не смогло или не захотело придумывать подходящий формат на пять команд-участниц, а собирать сборную Европы в этот раз организаторы соревнования не стали. Таким образом, представители действующих чемпионов мира будут наблюдать за хоккейным праздником со стороны.

В самом же Турнире четырёх наций примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнование пройдёт в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Первые шесть игроков в каждой команде, по традиции НХЛ, были названы ещё летом, а накануне стали известны полные составы. В заявке по 23 игрока – три вратаря, семь защитников и 13 нападающих.

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По условию формирования национальных команд, все игроки должны представлять клубы НХЛ. Конкуренция за места в составах, особенно в двух североамериканских сборных, была огромной, и без тех, кому не повезло, здесь обойтись никак не могло. Изучаем список звёзд первой величины, кто будет смотреть за первым за девять лет международным турниром с участием лучших игроков НХЛ, в статусе болельщиков.

н. Дилан Строум (Канада), з. Джон Карлсон (США), оба – «Вашингтон»

Примечательно, что на Турнир четырёх наций, словно из солидарности с чувствами Александра Овечкина, не пригласили ни одного игрока его «Вашингтона». И это несмотря на то обстоятельство, что на данный момент именно столичная команда сенсационно лидирует в Восточной конференции НХЛ.

27-летний канадец Дилан Строум выдал невероятную первую четверть регулярного чемпионата, забравшись в топ-10 бомбардиров во всей лиге. В 25 матчах Дилан забросил восемь шайб и сделал 26 результативных передач, но даже такой статистики ему не хватило, чтобы пробиться в состав сборной Канады. Центральную ось «кленовых» цементируют такие зубры, как Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Брейден Пойнт, а для игры в четвёртом звене куда лучше сгодится тот же Сэм Беннетт.

Дилан Строум

Дилан Строум

Фото: Patrick Smith/Getty Images

В американский же состав не смог пробиться переживающий вторую молодость Джон Карлсон. 34-летний лидер обороны «Кэпиталз» воспрял после очень посредственных сезонов, но главные навыки Джона всё-таки связаны с его атакующими умениями и игрой на чужой синей линии. А там у «звёздно-полосатых» и без него полный порядок: тому же проводящему лучший сезон в своей карьере Заку Веренски пока что североамериканские аналитики прочат позицию лишь запасного игрока, так как в команде будут находиться Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Адам Фокс и Брок Фэйбер, которые и разыграют между собой места в двух бригадах большинства.

«Ни один игрок «Кэпиталз» не был выбран для участия в Турнире четырёх наций, что я нахожу удивительным, учитывая отличный старт команды и сильные индивидуальные выступления хоккеистов столичной команды. Я думал, один или два игрока имели хорошие шансы. Например, Томпсон, Уилсон и Карлсон. Конечно, есть плюс в том, что они смогут отдохнуть», — написал журналист «Кэпиталз» Тарик Эль-Башир в соцсетях.

н. Мэтт Дюшейн, н. Джейми Бенн, н. Мэйсон Марчмент (все – Канада), все – «Даллас»

В 2016 году Мэтт Дюшейн стал пятым бомбардиром сборной Канады на победном для неё Кубке мира. Двумя годами ранее вместе с Джейми Бенном он выиграл олимпийское золото в Сочи, но всё это происходило ещё в середине прошлого десятилетия. Сейчас Дюшейн ещё удерживает высокий уровень и даже является лучшим бомбардиром своего «Далласа» в нынешнем сезоне НХЛ, однако для вызова в сборную Канады этого оказалось мало.

Пожалуй, даже чуть более высокие шансы на включение в заявку имел его одноклубник Мэйсон Марчмент, но в итоге «Старз» отправляют на турнир только американского голкипера Джейка Эттингера и трёх финнов – защитников Миро Хейсканена и Эсу Линделля, а также нападающего Роопе Хинца.

н. Джон Таварес (Канада), «Торонто»

Не будет на турнире и 34-летнего Джона Тавареса. Ещё один олимпийский чемпион Сочи и победитель Кубка мира – 2016 в прошлом сезоне впервые с 2012 года выступил за канадскую сборную на чемпионате мира. В Чехии Джон набрал 11 (2+9) очков в девяти матчах, но представители страны кленового листа покинули мировой форум, оставшись без медалей.

Джон Таварес

Джон Таварес

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Поражение в матче за третье место ЧМ-2024, вероятно, стало последней гастролью Тавареса на международном уровне. На Турнир четырёх наций Джон не едет, в отличие от куда более молодого соотечественника Митчелла Марнера, которому даже прочат место в первой тройке канадского нападения.

н. Патрик Кейн (США), «Детройт»

По всей видимости, уже сыграл свой последний официальный матч на международном уровне и 36-летний американец Патрик Кейн. Ветерана НХЛ продолжает подводить здоровье, уже не позволяя одному из самых крутых игроков лиги XXI века играть на прежнем уровне. В нынешнем сезоне Патрик сыграл 20 матчей, в которых набрал скромные 10 (3+7) очков. Его время в сборной США неумолимо подошло к концу – сейчас наступает время новых героев. Так что всё абсолютно закономерно и справедливо.

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н. Алекси Лафреньер (Канада), «Рейнджерс»

Первый номер драфта НХЛ 2020 года не смог произвести фурор на старте своей карьеры в лиге. Первые сезоны Алекси на взрослом уровне получились совсем грустными для игрока, которому многие прочили невероятное будущее. Постепенно Лафреньер добивается небольшого прогресса, но во многом улучшение его результативности в прошлом сезоне было связано с постоянной игрой в одной тройке с российским нападающим Артемием Панариным. Как только россиянин чуть уходит в тень, это напрямую отражается и на действиях его партнёра — без Артемия Лафреньер почти не блещет. Изредка канадец взрывается и забивает какой-то шедевральный гол, но стабильного вау-эффекта от игры Алекси нет.

Алекси Лафреньер

Алекси Лафреньер

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

При этом немного забавно, что одноклубник Алекси финский нападающий Каапо Какко на Турнир четырёх наций сыграет. И это при том, что второй номер драфта НХЛ – 2019 развивается куда медленнее своего партнёра по «Рейнджерс» и играет откровенно посредственно. Вот только пробиться в финский состав значительно легче, нежели в канадский, так как в НХЛ в этом году играет всего 47 представителей этой страны. Поэтому на стороне Какко сыграла чистая математика.

н. Коннор Бедард (Канада), «Чикаго»

Канадцы вообще отнеслись к формированию своей команды предельно серьёзно. Никаких красивых историй и никакого включения в состав ради пиара или дополнительной раскрутки молодых звёзд. Никто не сомневается, что нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда ждёт огромное будущее в НХЛ. 19-летний форвард уже успел набрать 80 очков за карьеру в лиге, не сыграв и первой сотни матчей. Но на данный момент пробиться в топ-6 сборной Канады он не в состоянии, а для игры в боттоме ему не хватает соответствующих навыков.

н. Марк Шайфли (Канада), «Виннипег»

Список канадских звёзд, которые могли бы претендовать на поездку в Бостон и Монреаль, можно продолжать ещё долго. 31-летний Марк Шайфли идёт по графику «1+ очко за матч», являясь одним из главных лидеров «Виннипега». Но и он не выдержал конкуренции с другими форвардами.

Если бы формат турнира предполагал подобный вариант развития событий, то канадцы и американцы вполне бы могли выставить и по две качественные сборные, но даже и в этом случае всё равно нашлись бы обиженные. Пожалуй, у канадцев возникла бы проблема только с набором вратарей на вторую команду, потому что эта линия является проблемной и у их первой сборной.

P.S. Так получилось, что фактически весь рассказ оказался посвящён двум североамериканским сборным, так как составы финнов и шведов оказались предсказуемы едва ли не на 100%. У «Тре Крунур» могут быть отдельные вопросы по невключению в заявку молодого Вильяма Эклунда, но в остальном всё было понятно и очевидно.

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