Топ-события пятницы: Кубок России в биатлоне, Мичков — в НХЛ и баскетбол

Лучший спорт 6 декабря: Амундсен и Йохауг в лыжных гонках, «Салават Юлаев» — «Сибирь» в КХЛ, а также «Аталанта» — «Милан» в футболе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: справится ли «Тампа» с «Сан-Хосе» без Кучерова?

Никита Кучеров – бесспорно лучший игрок «молний» в этом сезоне (как и в предыдущих) – недавно получил травму и пропустил матч с «Торонто», в котором «Тампа» уступила. Насколько серьёзна травма Никиты, неизвестно, но в последней тренировке команды он участия не принимал, а из АХЛ тем временем вызвали Коннора Шири.

Нечего и говорить, насколько Кучеров важен для «Тампы»: Хагель — о травме Кучерова: нам не хватает одного из лучших игроков в мире

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обгонит ли «Филадельфия» «Рейнджерс» в турнирной таблице?

«Рейнджерс» никак не могут выбраться из кризиса, в то время как «Филадельфия», наоборот, потихоньку выбирается из ямы. Они выгрызают победы на последних секундах и в овертайме, стабильно набирая очки, и уже находятся в зоне плей-офф. Блистает и Матвей Мичков, в пяти последних играх на его счету три гола (включая два победных) и передача. Если «лётчики» наберут хотя бы одно очко в матче с действующим чемпионом, то обгонят «Рейнджерс» в таблице.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Никола Йокич огорчит лидера Востока?

На данный момент «Кливленд Кавальерс» – лучшая команда не только Восточной конференции, но и всей НБА, если говорить про результаты в регулярке. Клуб демонстрирует великолепную игру, уступив всего в трёх матчах из 22. «Денвер Наггетс» продолжает лихорадить – команда чередует успешные и не очень встречи. Удастся ли действующему MVP лиги Николе Йокичу отнять очки у лидера НБА?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 06 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» преодолеют кризис?

Буквально две недели назад «Голден Стэйт Уорриорз» всерьёз боролся за первую строчку Западной конференции с «Оклахомой», а теперь команда на шестом месте. Всему виной пять поражений кряду. «Воины» потеряли былую прыть или это временное явление? Проверка для Стефена Карри и компании теперь будет в лице «Хьюстон Рокетс». «Ракеты» взлетели до второй строчки Запада и вряд ли собираются сдавать позиции.

🎯 9:00: Биатлон, Кубок России — 2024/2025, женщины, спринт, 7,5 км

Интрига: оформит ли Наталия Шевченко «золотой» дубль в спринтах?

На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске в спринте победу одержала Наталия Шевченко. Правда, лидер нашего биатлона всего на 2,1 секунды опередила Кристину Резцову. На старте второго этапа Кубка России в Хантах вновь пройдёт спринт. Шевченко явно вновь будет бороться за золото, ведь биатлонистка накопила силы из-за пропуска смешанных эстафет.

🎯 12:00: Биатлон, Кубок России — 2024/2025, мужчины, спринт, 10 км

Интрига: продолжит ли Серохвостов свою победную серию?

Даниил Серохвостов на старте сезона выступает феноменально. Уже в пяти личных гонках подряд биатлонист поднимался на пьедестал. Сперва Даниил взял два серебра, а потом одержал три победы подряд. Серохвостов говорит, что не планирует бороться за «Хрустальный глобус», но тем не менее спортсмен явно готов продлить свою «золотую» серию.

Важное заявление Даниила Серохвостова: Серохвостов рассказал о нежелании бороться за победу на Кубке России и Кубке Содружества

🎿 12:30: Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины, свободный стиль, 10 км

Интрига: Амундсен уйдёт в отрыв без Клебо?

Норвежец Йоханнес Клебо досрочно завершил первый этап Кубка мира в Финляндии из-за неважного самочувствия. Он не участвовал в коньковом масс-старте на 20 км, а в классической разделке остался без медалей и первую гонку на домашнем этапе тоже пропустит. Без него главным фаворитом разделки выглядит действующий обладатель Кубка мира Харальд Амундсен. Если норвежец одержит вторую победу подряд, то уйдёт в отрыв в общем зачёте.

🎿 14:45: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины, свободный стиль, 10 км

Интрига: начнёт ли Йохауг побеждать?

Норвежка Терезе Йохауг вернулась в гонки после длительного перерыва, но пока не выглядит тем непобедимым терминатором, в ранге которого прощалась со спортом. В двух проведённых гонках на Кубке мира она потерпела два болезненных поражения. Возможно, домашняя трасса поможет ей вернуться на победный путь, но пока Терезе на вторых ролях.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли уфимцы восхождение на вершину Востока?

«Салават Юлаев» находится в шикарной форме. В последних четырёх матчах команда Виктора Козлова одержала четыре победы, пропустив в общей сложности всего две шайбы, а три дня назад справилась со своим главным конкурентом на Востоке – «Трактором». Это позволило уфимцам подобраться совсем близко к первому месту в конференции, и они вполне могут продолжить восхождение на вершину в матче с «Сибирью». Новосибирцы в последнее время обыгрывают только аутсайдеров, а с топовыми командами испытывают проблемы.

🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, мужчины, спринт, 10 км

Интрига: возьмёт ли Бё реванш за неудачу в индивидуальной гонке?

Йоханнес Бё был близок к первой победе в этом сезоне в индивидуальной гонке, но у норвежца не хватило сил обогнать своего партнёра по команде Эндре Стрёмсхейма. В итоге действующий обладатель Кубка мира остался лишь с серебром. Этот факт явно задевает Йоханеса, так что он попытается взять своё в спринте.

🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет вперёд по личным встречам?

ЦСКА и «Торпедо» в этом сезоне сыграют шесть раз. Две встречи уже состоялись – в сентябре нижегородцы совершили камбэк с 1:3 в концовке третьего периода и дожали армейцев в овертайме, в октябре ЦСКА этого не позволил и не упустил победу с 2:0. «Торпедо» — команда непредсказуемая, может как засушить «Локомотив», так и уступить «Магнитке» в ярком матче, растеряв преимущество. ЦСКА голы в последнее время даются нелегко, но у них сейчас серия из трёх побед. Кто же выйдет вперёд в личном противостоянии этого сезона?

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⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Милан», Серия А, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Аталанта» продолжит мощную победную серию?

«Аталанта» побеждает в восьми турах Серии А подряд. Команда Джан Пьеро Гасперини всего на одно очко отстаёт от «Наполи» и выглядит серьёзным претендентом на титул. А вот «Милану» тяжело. За золото клуб уже вряд ли поборется, задача-максимум — попадание в топ-4. Очередная осечка больно ударит по амбициям «Милана» и, возможно, определит судьбу тренера Паулу Фонсеки. Или всё же миланцы прервут крутой ход «Аталанты»?

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⚽️ 23:00: «Осер» — «ПСЖ», Лига 1, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» снова оступится?

«ПСЖ» буднично идёт за золотом Лиги 1. Главная тема — вратарская. Тренер Луис Энрике тасует Джанлуиджи Доннарумму, Матвея Сафонова, а теперь готов предоставить шанс третьему голкиперу. В прошлом туре Париж потерял очки с «Нантом» (1:1). Не приведут ли эксперименты к осечке и с «Осером»? Запас прочности у «ПСЖ» есть, однако такое непостоянство вряд ли приведёт к успеху. Энрике, доверь место в воротах Сафонову!