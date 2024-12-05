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Расписание спортивных матчей 6 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Кубок России в биатлоне, Мичков — в НХЛ и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 6 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 6 декабря: Амундсен и Йохауг в лыжных гонках, «Салават Юлаев» — «Сибирь» в КХЛ, а также «Аталанта» — «Милан» в футболе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Тампа» с «Сан-Хосе» без Кучерова?

Никита Кучеров – бесспорно лучший игрок «молний» в этом сезоне (как и в предыдущих) – недавно получил травму и пропустил матч с «Торонто», в котором «Тампа» уступила. Насколько серьёзна травма Никиты, неизвестно, но в последней тренировке команды он участия не принимал, а из АХЛ тем временем вызвали Коннора Шири.

Нечего и говорить, насколько Кучеров важен для «Тампы»:
Хагель — о травме Кучерова: нам не хватает одного из лучших игроков в мире

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обгонит ли «Филадельфия» «Рейнджерс» в турнирной таблице?

«Рейнджерс» никак не могут выбраться из кризиса, в то время как «Филадельфия», наоборот, потихоньку выбирается из ямы. Они выгрызают победы на последних секундах и в овертайме, стабильно набирая очки, и уже находятся в зоне плей-офф. Блистает и Матвей Мичков, в пяти последних играх на его счету три гола (включая два победных) и передача. Если «лётчики» наберут хотя бы одно очко в матче с действующим чемпионом, то обгонят «Рейнджерс» в таблице.

Матвей лидирует в лиге по голам в овертайме:
Мичков — уже лучший в НХЛ! Русский суперновичок снова забил победный гол в овертайме
Видео
Мичков — уже лучший в НХЛ! Русский суперновичок снова забил победный гол в овертайме

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Никола Йокич огорчит лидера Востока?

На данный момент «Кливленд Кавальерс» – лучшая команда не только Восточной конференции, но и всей НБА, если говорить про результаты в регулярке. Клуб демонстрирует великолепную игру, уступив всего в трёх матчах из 22. «Денвер Наггетс» продолжает лихорадить – команда чередует успешные и не очень встречи. Удастся ли действующему MVP лиги Николе Йокичу отнять очки у лидера НБА?

Почему концовки матчей НБА невозможно смотреть?
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» преодолеют кризис?

Буквально две недели назад «Голден Стэйт Уорриорз» всерьёз боролся за первую строчку Западной конференции с «Оклахомой», а теперь команда на шестом месте. Всему виной пять поражений кряду. «Воины» потеряли былую прыть или это временное явление? Проверка для Стефена Карри и компании теперь будет в лице «Хьюстон Рокетс». «Ракеты» взлетели до второй строчки Запада и вряд ли собираются сдавать позиции.

Кто повлиял на НБА больше, чем Карри?
Харден изменил баскетбол больше Стефа? Влияние Бороды глубже, чем кажется
Харден изменил баскетбол больше Стефа? Влияние Бороды глубже, чем кажется

🎯 9:00: Биатлон, Кубок России — 2024/2025, женщины, спринт, 7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Нет данных

Интрига: оформит ли Наталия Шевченко «золотой» дубль в спринтах?

На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске в спринте победу одержала Наталия Шевченко. Правда, лидер нашего биатлона всего на 2,1 секунды опередила Кристину Резцову. На старте второго этапа Кубка России в Хантах вновь пройдёт спринт. Шевченко явно вновь будет бороться за золото, ведь биатлонистка накопила силы из-за пропуска смешанных эстафет.

Без Наталии Свердловская область не смогла попасть в призы:
Россияне и белорусы устроили зарубу в биатлонной эстафете. Всё решилось в финишном створе!
Россияне и белорусы устроили зарубу в биатлонной эстафете. Всё решилось в финишном створе!

🎯 12:00: Биатлон, Кубок России — 2024/2025, мужчины, спринт, 10 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Нет данных

Интрига: продолжит ли Серохвостов свою победную серию?

Даниил Серохвостов на старте сезона выступает феноменально. Уже в пяти личных гонках подряд биатлонист поднимался на пьедестал. Сперва Даниил взял два серебра, а потом одержал три победы подряд. Серохвостов говорит, что не планирует бороться за «Хрустальный глобус», но тем не менее спортсмен явно готов продлить свою «золотую» серию.

Важное заявление Даниила Серохвостова:
Серохвостов рассказал о нежелании бороться за победу на Кубке России и Кубке Содружества

🎿 12:30: Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины, свободный стиль, 10 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Lillehammer, Lillehammer, Norway
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: Амундсен уйдёт в отрыв без Клебо?

Норвежец Йоханнес Клебо досрочно завершил первый этап Кубка мира в Финляндии из-за неважного самочувствия. Он не участвовал в коньковом масс-старте на 20 км, а в классической разделке остался без медалей и первую гонку на домашнем этапе тоже пропустит. Без него главным фаворитом разделки выглядит действующий обладатель Кубка мира Харальд Амундсен. Если норвежец одержит вторую победу подряд, то уйдёт в отрыв в общем зачёте.

Клебо убедительно выиграл первый спринт в сезоне:
Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку
Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку

🎿 14:45: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины, свободный стиль, 10 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Lillehammer, Lillehammer, Norway
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 14:45 МСК
Не началось

Интрига: начнёт ли Йохауг побеждать?

Норвежка Терезе Йохауг вернулась в гонки после длительного перерыва, но пока не выглядит тем непобедимым терминатором, в ранге которого прощалась со спортом. В двух проведённых гонках на Кубке мира она потерпела два болезненных поражения. Возможно, домашняя трасса поможет ей вернуться на победный путь, но пока Терезе на вторых ролях.

Как выступает Йохауг после возвращения в спорт? Так себе:
Йохауг после возвращения уже не та. Соперницы просто не заметили великую норвежку
Йохауг после возвращения уже не та. Соперницы просто не заметили великую норвежку

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли уфимцы восхождение на вершину Востока?

«Салават Юлаев» находится в шикарной форме. В последних четырёх матчах команда Виктора Козлова одержала четыре победы, пропустив в общей сложности всего две шайбы, а три дня назад справилась со своим главным конкурентом на Востоке – «Трактором». Это позволило уфимцам подобраться совсем близко к первому месту в конференции, и они вполне могут продолжить восхождение на вершину в матче с «Сибирью». Новосибирцы в последнее время обыгрывают только аутсайдеров, а с топовыми командами испытывают проблемы.

По потерянным очкам Уфа уже впереди всех на Востоке:
Невероятный «Салават»! Разделался с лидером Востока и сам рвётся к вершине КХЛ
Невероятный «Салават»! Разделался с лидером Востока и сам рвётся к вершине КХЛ

🎯 18:20: Биатлон, Кубок мира — 2024/2025, мужчины, спринт, 10 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Не началось

Интрига: возьмёт ли Бё реванш за неудачу в индивидуальной гонке?

Йоханнес Бё был близок к первой победе в этом сезоне в индивидуальной гонке, но у норвежца не хватило сил обогнать своего партнёра по команде Эндре Стрёмсхейма. В итоге действующий обладатель Кубка мира остался лишь с серебром. Этот факт явно задевает Йоханеса, так что он попытается взять своё в спринте.

От победы в индивидуалке Бё отделили три секунды:
«Вечером мы подерёмся». Йоханнес Бё неожиданно упустил золото в индивидуальной гонке
«Вечером мы подерёмся». Йоханнес Бё неожиданно упустил золото в индивидуальной гонке

🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд по личным встречам?

ЦСКА и «Торпедо» в этом сезоне сыграют шесть раз. Две встречи уже состоялись – в сентябре нижегородцы совершили камбэк с 1:3 в концовке третьего периода и дожали армейцев в овертайме, в октябре ЦСКА этого не позволил и не упустил победу с 2:0. «Торпедо» — команда непредсказуемая, может как засушить «Локомотив», так и уступить «Магнитке» в ярком матче, растеряв преимущество. ЦСКА голы в последнее время даются нелегко, но у них сейчас серия из трёх побед. Кто же выйдет вперёд в личном противостоянии этого сезона?

Просветов — лучший вратарь ноября и одна из главных причин подъёма армейцев:
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КХЛ представила символические команды звёзд и новичков ноября

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Милан», Серия А, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 15-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аталанта» продолжит мощную победную серию?

«Аталанта» побеждает в восьми турах Серии А подряд. Команда Джан Пьеро Гасперини всего на одно очко отстаёт от «Наполи» и выглядит серьёзным претендентом на титул. А вот «Милану» тяжело. За золото клуб уже вряд ли поборется, задача-максимум — попадание в топ-4. Очередная осечка больно ударит по амбициям «Милана» и, возможно, определит судьбу тренера Паулу Фонсеки. Или всё же миланцы прервут крутой ход «Аталанты»?

Через тур «Милан» сыграет в уникальной форме:
Фото
«Милан» представил ретроформу, посвящённую 125-летию клуба

⚽️ 23:00: «Осер» — «ПСЖ», Лига 1, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Осер
Осер
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» снова оступится?

«ПСЖ» буднично идёт за золотом Лиги 1. Главная тема — вратарская. Тренер Луис Энрике тасует Джанлуиджи Доннарумму, Матвея Сафонова, а теперь готов предоставить шанс третьему голкиперу. В прошлом туре Париж потерял очки с «Нантом» (1:1). Не приведут ли эксперименты к осечке и с «Осером»? Запас прочности у «ПСЖ» есть, однако такое непостоянство вряд ли приведёт к успеху. Энрике, доверь место в воротах Сафонову!

Эксперименты Парижа с вратарями не заканчиваются:
Энрике использует третьего вратаря «ПСЖ» вместо Сафонова и Доннаруммы — Le Parisien
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