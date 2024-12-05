Царство вечной перестройки. Три команды НХЛ годами не могут дойти до зоны плей-офф

Легко представить, как в 2034-м газеты будут писать примерно следующее: «Эксперты ожидают, что на 17-й год перестройки перспективные «Баффало», «Оттава» и «Детройт» наконец-таки смогут опередить «Бостон», который всё ещё тащит за собой 38-летний Давид Пастрняк».

«Детройт» в последний раз играл в плей-офф весной 2016-го: на тот момент команда попадала в кубковую весну 25 раз подряд. Через год «Оттава» Ги Буше дошла до овертайма седьмого матча финала конференции, где проиграла будущим чемпионам из «Питтсбурга», после чего больше за Кубок Стэнли не боролась. «Баффало» без плей-офф кукует аж с 2011-го: кажется, сейчас у команды уже третий заход на перестройку. Все последние годы создаётся ощущение, что ещё немного, ещё чуть-чуть — и плей-офф будет, однако пока этого не случилось.

Прямо сейчас сладкая троица снова располагается на дне таблицы Востока, ниже – только «Монреаль», а сверхвозрастные «Питтсбург» и «Айлендерс» – даже выше. Каждая несчастливая команда здесь несчастлива по своему.

«Оттава» (10-12-2, 22 очка в 24 играх)

Как и ожидалось перед сезоном, «Оттава» чудовищно зависит от своей топ-6. Среди форвардов нижних звеньев выделяется Адам Годетт, который умудрился забить 12 голов, играя за матч чуть больше 10 минут. Однако Адам вряд ли сможет и дальше реализовать броски с точностью в 36%, а ни один из компаньонов Годетта по боттом-6 за четверть сезона не смог забить больше двух голов. Наверняка менеджмент «сенаторов» рассчитывал на помощь от Дэвида Перрона, но ветеран из-за травм и личных причин пропустил больше матчей, чем сыграл, при этом за девять матчей набрал 0 очков.

Несмотря на то что Тим Штюцле, Брэди Ткачук, Клод Жиру и компания свои очки стабильно набирают, в Канаде уже начали поговаривать, что команде пора менять кого-то из своих лидеров. Одна из причин — предыдущие менеджерские провалы. Команда удивительно небрежно распоряжалась активами: можно вспомнить, как «сенаторы» отдали седьмой общий номер драфта за Алекса Дебринкэта, который не хотел играть в Канаде, и уже через год его пришлось менять с большой скидкой. При этом экономия уже покойного экс-владельца команды Юджина Мельника на скаутах привела к нескольким промашкам на драфте. Например, 11-й номер набора-2021 Тайлер Буше никем не котировался так высоко и сейчас за 15 матчей в АХЛ не может набрать ни одного очка.

Джош Норрис Фото: Chris Young/AP/ТАСС

Так кого может обменять «Оттава»? Инсайдер и президент американской Ассоциации хоккейных журналистов Фрэнк Серавалли назвал имя Джоша Норриса. Норрис — второй центр команды, один из ведущих оборонительных игроков команды с солидными показателями на точке вбрасывания. При этом Джош за два прошлых сезона совокупно провёл лишь 58 матчей из-за травм. «Если хочешь что-то поменять, то нельзя бояться менять лидеров — особенно если твой костяк за годы, проведённые вместе, так ничего и не добился», — говорит Серавалли.

Кроме того, всё ещё непонятно, почему клуб летом решил назначить главным тренером Трэвиса Грина, которого после работы в «Ванкувере» ненавидели почти все фанаты клуба. Однако тренер, только-только назначенный, вряд ли куда-то денется — да и его штаб по крайней мере сумел настроить большинство, которое у «Оттавы» идёт на третьем месте в лиге. Однако у Грина очень мало времени, чтобы исправить ситуацию: местные инсайдеры дают буквально три недели, пока не наступило Рождество. Если результатов не появится, обмены будут неизбежны.

«Детройт» (10-11-4, 24 очка в 25 играх)

В «Детройте» после старта сезона ничего не изменилось: это по-прежнему одна из самых скучных команд НХЛ. За матч «крылья» генерируют лишь 2,09 xG – и это последнее место в лиге. «Детройт» создаёт 8,39 явного голевого момента за матч — и это тоже последнее место в лиге, которое команда делит с «Чикаго». Если год назад «Ред Уингз» играли слишком уж весело, постоянно пробивая «тотал больше», то теперь тактика команды напоминает методички из КХЛ 10-летней давности.

Конечно, этот состав «Детройта» выстроен довольно криво. Контракты, которые выписывал Стив Айзерман на рынке свободных агентов, с каждым годом выглядят всё хуже. Кроме того, летний обмен Джейка Уолмана с добавочным пиком теперь выглядит ещё нелепее для «Детройта». Защитник набрал в «Сан-Хосе» уже 19 очков и был бы четвёртым бомбардиром «Ред Уингз» с такими показателями. Тем не менее даже критики Айзермана соглашаются с тем, что легендарный менеджер собрал посредственную команду — посредственную, а не ужасную. При этом ужасного в игре команды слишком много, и не работает почти ничего, кроме бригады большинства.

Дерек Лалонд Фото: Jeff Chiu/AP/ТАСС

Дела не клеятся не только в атаке. Например, прямо сейчас у «Детройта» худшее меньшинство в истории сбора такой статистики — 63,7% нейтрализации, хотя у команды предостаточно крепких бойцов для меньшинства и в защите, и в атаке. Кстати, меньшинство «акул», где Уолман играет важную роль, входит в топ-10 НХЛ. Капитан команды Дилан Ларкин связывает это с ментальными проблемами и говорит, что слишком много голов команда пропускает за последние 10 секунд игры «4 на 5».

И здесь непонятно, почему Айзерман до сих пор держится за своего назначенца Дерека Лалонда и за его штаб в целом. За меньшинство и оборону отвечает его помощник Боб Бугнер, к которому очень большие вопросы накопились ещё с прошлого сезона. Лалонда давно отправляют в отставку, уже всплывало имени Джоэля Кенневиля — однако отставка тренера по ходу сезона не в стиле ни генменеджера, ни нынешних владельцев команды. В последний раз «Детройт» увольнял тренера по ходу сезона аж в 1985-м. Может, пора прервать традицию?

«Баффало» (11-12-2, 24 очка в 25 играх)

«Клинки» ещё две недели назад шли в зоне плей-офф, но проиграли четыре матча подряд — а во встрече с «Колорадо» впервые в истории отдали игру, ведя «+4» дома. Лучший бомбардир «Баффало» Алекс Так взорвался после матча: «Это полное дерьмо, если честно. Простите за мой французский, но как есть, так есть. Мы оставили вратаря на растерзание, оставили друг друга на растерзание. Мы думали, что и дальше всё пойдёт легко, думали, что соперник не выберется. Но это бывшие обладатели Кубка Стэнли… Нельзя давать им такие возможности. Это полный отстой».

Про мучения современных «клинков» можно писать книгу. Прямо сейчас создаётся ощущение, что почти успешный сезон-2022/2023 сильно сбил всех с толку. Если год назад команда почти никак не усилилась, то сейчас летом набрала только качественных ролевиков. Эта тактика казалась интересной, но в реальности теневой MVP «Ванкувера» прошлого сезона Сэм Лафферти играет по 10 минут за матч и за четверть сезона набрал одно очко. Да и не все молодые игроки «Баффало» прогрессируют так, как ожидалось: пару лет назад Дилан Козенс казался готовым вторым центром, но после подписания контракта на $ 7 млн в год его продуктивность рухнула.

Если у «Детройта» барахлит меньшинство, то у «Баффало» сбоит большинство (14,7%), и непонятно, почему после возвращения Линди Раффа команда не поменяла неопытных ассистентов, отвечающих за спецбригады. Мэтт Эллис, который ставит «5 на 4» в «клинках», ещё сам успел поиграть в команде Раффа, и для него это лишь четвёртый сезон в НХЛ. И здесь критика летит в сторону генменеджера Кевина Адамса, которого критикуют за неготовность тратить по максимуму и готовность поддакивать владельцам клуба.

«Баффало» пропускает гол Фото: Adrian Kraus/AP/ТАСС

«Вторничная катастрофа может стать точкой невозврата для этой команды. Они мягкотелые, как подушка. После шайбы Арттури Лехконена, которая сделала счёт 5:4, тысячи фанов покинули арену: в игре оставалось ещё четыре минуты, но они уже видели достаточно. Кто стал лучше за последние пару сезонов? Вратарь Луукконен, конечно. А кто-то ещё? Нет, игроки сбавили, тренер был уволен, и генменеджер будет следующим», — пишет автор Buffalo News Майк Харрингтон. На отставку Адамса намекает то, что его общение с прессой было отложено на неопределённый срок.

Журналист заканчивает статью так: «Единственной надеждой будет новый владелец». Совпадение это или нет, но печальная серия «клинков» началась после покупки команды миллиардером Терри Пегулой, отцом известной теннисистки. Интересно, что у другой команды Пегулы, «Биллс» в НФЛ, всё в порядке — там клуб регулярно выигрывает свой дивизион и выходит в плей-офф. «Сэйбрз» же выглядят нелюбимым приёмным сыном в этой спортивной семье.