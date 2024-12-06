Московское «Динамо» добыло гостевую победу в Санкт-Петербурге, а «Трактор» дома сломил сопротивление «Автомобилиста».

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Шедевр из СССР приговорил СКА, Ротенберг наехал на свою команду. Итоги дня в КХЛ

5 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору» в уральском дерби

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На девятой минуте первого периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Зборовского и Стефана Да Косты открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Михаил Котляревский восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Дилан Сикура с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 3:1.

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Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» в гостях крупно обыграть «Ладу»

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На шестой минуте первого периода Роман Канцеров с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

В начале заключительного игрового отрезка основного времени Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Романа Канцерова удвоил преимущество гостей. Спустя 10 минут Роман Канцеров с передач Робина Пресса и Даниила Вовченко сделал счёт 3:0. В конце игры Роман Канцеров установил окончательный счёт в игре, оформив хет-трик.

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Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На седьмой минуте первого периода Григорий Кузьмин с передач Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Артём Михеев с передачи Игоря Ожиганова вывел бело-голубых вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте периода Максим Джиошвили с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд, став автором победной шайбы. После завершения встречи главный тренер москвичей Алексей Кудашов рассказал, что Джиошвили забил в стиле легенды советского хоккея Александра Мальцева.

В конце игры Джордан Уил установил окончательный счёт во встрече. Таким образом, 32-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо», набрав 160 очков. До этого лучшим показателем были 159 очков Юусо Хиетанена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После поражения от московского «Динамо» главный тренер СКА Роман Ротенберг наехал на игроков своей команды, обвинив их в нарушении игровой дисциплины, что и привело к неудачному исходу встречи.

Матчи 6 декабря:

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