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Новости дня в хоккее за 5 декабря 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

Шедевр из СССР приговорил СКА, Ротенберг наехал на свою команду. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 5 декабря 2024 года
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Московское «Динамо» добыло гостевую победу в Санкт-Петербурге, а «Трактор» дома сломил сопротивление «Автомобилиста».

5 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору» в уральском дерби

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5)     1:1 Котляревский – 19:19 (5x5)     2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4)     3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)    

На девятой минуте первого периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Зборовского и Стефана Да Косты открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Михаил Котляревский восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Дилан Сикура с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» в гостях крупно обыграть «Ладу»

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Зернов, Силантьев) – 05:55 (5x5)     0:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 41:06 (5x4)     0:3 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 50:17 (5x4)     0:4 Канцеров – 58:35    

На шестой минуте первого периода Роман Канцеров с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

В начале заключительного игрового отрезка основного времени Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Романа Канцерова удвоил преимущество гостей. Спустя 10 минут Роман Канцеров с передач Робина Пресса и Даниила Вовченко сделал счёт 3:0. В конце игры Роман Канцеров установил окончательный счёт в игре, оформив хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

На седьмой минуте первого периода Григорий Кузьмин с передач Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Артём Михеев с передачи Игоря Ожиганова вывел бело-голубых вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте периода Максим Джиошвили с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд, став автором победной шайбы. После завершения встречи главный тренер москвичей Алексей Кудашов рассказал, что Джиошвили забил в стиле легенды советского хоккея Александра Мальцева.

В конце игры Джордан Уил установил окончательный счёт во встрече. Таким образом, 32-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо», набрав 160 очков. До этого лучшим показателем были 159 очков Юусо Хиетанена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После поражения от московского «Динамо» главный тренер СКА Роман Ротенберг наехал на игроков своей команды, обвинив их в нарушении игровой дисциплины, что и привело к неудачному исходу встречи.

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Матчи 6 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
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Пекин
Не начался
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Сочи
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Ак Барс
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Кто победит в основное время?
П1
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