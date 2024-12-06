«Он чёртова суперзвезда». Мичков против чемпиона показал свой лучший матч в карьере НХЛ!

«Филадельфия» к концу осени начала раскачиваться и выиграла четыре из последних пяти матчей, зачастую выгрызая победы в концовке на характере. Матвей Мичков, которого Джон Торторелла в начале ноября на пару матчей усаживал в запас, с тех пор больше двух матчей без очков не проводил. Более того, именно он зачастую решает исходы матчей для «лётчиков», лидируя в НХЛ по голам в овертайме и по очкам – среди новичков лиги.

«Хорошие атакующие игроки именно такие, они хотят быть на льду. Он не просто так забивает в таких ситуациях, просто понаблюдайте за ним на тренировках. Он не разминает вратарей, а старается довести до совершенства исполнение в таких ситуациях. Поэтому когда он оказывается в таких ситуациях в игре, его уровень исполнения выше, чем у тех, кто не концентрируется на таких вещах на тренировках. А он это тренирует и потом в игре исполняет на подсознании», — так недавно говорил помощник Тортореллы Роки Томпсон.

Сегодня Мичков не забил, но всё равно провёл пока что лучший матч в карьере, впервые оформив ассистентский хет-трик! «Филадельфия», которая уже идёт в зоне плей-офф, вышла с небольшой паузы в календаре и проверяла свои силы на действующем чемпионе.

Уже на третьей минуте Эван Родригес обогнал Тайсона Фёрстера в борьбе за шайбу и протолкнул её мимо Ивана Федотова. Вскоре Нико Миккола издалека пальнул через трафик и попал под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

0:2 – привычная ситуация для «Флайерз», из которой они уже не раз выбирались, но Торторелла после перерыва решил расшевелить команду, заменив Федотова на Алексея Колосова. Однако второй период начался с удаления у «Филадельфии», которое блестящим образом реализовал Александр Барков.

Только после этого хозяева начали камбэк. Матвей Мичков в большинстве послал шайбу на пятачок, где она отскочила от конька Фараби на клюшку Фёрстеру, который отправил её в сетку. Шикарная передача, особенно если Мичков сознательно пытался сыграть в бильярд коньком партнёра!

Российский нападающий стал первым дебютантом в этом сезоне, который добрался до отметки в 20 набранных очков. В истории «Флайерз» только Эрик Линдрос и Питер Зезель набрали свои первые 20 очков в НХЛ быстрее, чем Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пару минут Ник Силер отобрал шайбу в чужой зоне и молниеносно провёл атаку, сократив отставание до минимального, но за этим последовал гол Картера Вераге. Тем не менее «лётчики» смогли сравнять счёт ещё до второго перерыва благодаря дублю Оуэна Типпетта за 23 секунды!

Самое непосредственное участие в этом принял Мичков, ассистировав в обеих шайбах. Этот матч стал для него восьмым в карьере (из 24), в которых он набирал не менее двух очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Абсолютное безумие. Матвей Мичков – чёртова суперзвезда», — написал в соцсетях журналист из Филадельфии Джейми Басков.

«Чумовое видение и исполнение от Мичкова», — отметил журналист Дилан Робиллард.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Гарнет Хэтэуэй вывел «Филадельфию» вперёд, но напора «Флориды» хозяева в итоге не выдержали, к тому же их подвели удаления. Форслинг сравнял счёт, Райнхарт забил победный гол в большинстве, а следом в пустые добавил Мэтт Ткачук, набравший за матч сразу пять очков. И у Мичкова будут такие матчи, не всё сразу. Ассистентский хет-трик и 22 очка в 24 матчах в 19 лет — это тоже очень круто.