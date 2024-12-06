Свечников вынес «Колорадо»! Забил сам и оформил ассистентский хет-трик

В начале игры Андрей чувствовал себя не лучшим образом, но потом разыгрался и стал первой звездой матча.

Сегодня прямо-таки русский день в НХЛ. В матче с «Флоридой» Матвей Мичков впервые в карьере оформил ассистентский хет-трик, а Андрей Свечников (также впервые в карьере) набрал четыре очка за матч во встрече с «Колорадо».

«Каролина» подошла к этому матчу с серией из трёх поражений, более того, куда-то делась энергия команды, которая давно приучила всех, что играет в бешеное давление с обилием бросков с любой позиции.

«Наши лидеры должны проявить себя, это касается каждого. Многие лидеры не были хороши, а если мы собираемся победить, нам нужно, чтобы эти парни были лидерами. Они должны соответствовать своему статусу», — говорил Род Бриндамор после поражения от «Сиэтла».

Сегодня «ураганы» сполна отыгрались на обескровленном травмами «Колорадо», а лидеры команды соответствовали статусу. Больше всего – Андрей Свечников.

«Каролина» уже в первом периоде обрушила на «лавин» 15 бросков, однако упустила Арттури Лехконена, который после длинного паса Макара убежал один на один с Петром Кочетковым и открыл счёт в матче.

Давление «Каролины» довольно быстро принесло плоды, и Эрик Робинсон сравнял счёт, подставив клюшку под бросок Брента Бёрнса. Во втором периоде Сет Джарвис при участии Ахо и Свечникова реализовал большинство, а потом россиянин вывел на бросок Рословича.

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Цифры 3:1 на табло держались до концовки третьего периода, хотя «Каролине» пришлось отбиться «три на пять», но Кочетков был хорош и, несмотря на в целом небольшой объём работы, несколько раз спасал свою команду.

«Вратарь – самая важная позиция, мы постоянно об этом говорим. У соперника были хорошие моменты, но Кочетков сделал два-три феноменальных сейва в самые важные моменты», — отметил Бриндамор после игры.

За пять минут до сирены Валерий Ничушкин взвалил «Колорадо» на свои плечи и сделал всё, чтобы спасти матч. Свой первый гол в этой встрече он забил, промчавшись пулей через полплощадки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй – на последних минутах, со снятым вратарём, в очередной раз показав себя непревзойдённым мастером игры на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Между его дублем уместился гол Нечаса в большинстве, которому ассистировал Свечников. Андрей же и поставил точку в игре, забив в пустые ворота. Его признали первой звездой встречи.

«Если честно, я сегодня не очень хорошо себя чувствовал, но включился во втором периоде. Не знаю почему, видимо, ноги поначалу были тяжёлыми. Конечно, приятно набирать очки, это придаёт тебе уверенности. Буду продолжать», — сказал Андрей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Несколько раз шайба сходила у него с крюка. У него не всё получается, но, надеюсь, это придаст ему уверенности, потому что сегодня он делал и другие хорошие вещи. Особенно в последнем и предпоследнем голах. Он выполняет маленькие вещи, которые необходимы. Так что, надеемся, это хороший шаг вперёд. Свечу самому была нужна такая игра. Но, думаю, есть ещё следующий уровень, на который он может выйти», — сказал Бриндамор.