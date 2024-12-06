Кадейкин лидирует в списке снайперов КХЛ! В прошлом сезоне у него было два гола

Нападающий Александр Кадейкин – одно из главных открытий нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. 31-летний форвард, с которым по итогам прошлого сезона попрощались в СКА, нашёл себя в «Тракторе». В Санкт-Петербурге, как это часто бывает, хоккеист успел побывать капитаном команды, но вслед за этим оказался игроком ротации и всё реже проходил в состав. Было заметно, что Кадейкин чувствует себя не в своей тарелке, ему перестали доверять, а затем появилась вполне ожидаемая информация об уходе Александра из клуба.

Справедливости ради, стоит отметить, что СКА, как и всегда в таких случаях, выполнил все свои обязательства. Компенсацию хоккеисту за досрочное расторжение договора выплатили, поэтому ни о каких претензиях в этом плане речи идти не может. Армейцы всё сделали строго в соответствии с регламентом КХЛ. Александр же вышел на рынок неограниченно свободных агентов. При этом далеко не сразу нашёл себе новую команду, что, признаюсь честно, сильно удивило. Казалось, такого мастера должны были моментально оторвать с руками.

Сам же спортсмен, выступающий на востребованной позиции центрального нападающего, спокойно изучал варианты продолжения карьеры. По моей информации, Александр был не прочь поработать в ЦСКА с Ильёй Воробьёвым, однако у руководства московского клуба своя позиция по комплектованию состава, в котором Кадейкину места не нашлось (а как бы он сейчас пригодился москвичам). Был вариант с «Металлургом», однако работать под руководством Андрея Разина не самое приятное удовольствие. Вернуться в Уфу? Этот этап карьеры остался в прошлом.

В результате получилось договориться с «Трактором»: челябинцы серьёзно укрепили свою центральную ось, пригласив Кадейкина и покинувшего ЦСКА Андрея Светлакова. Александр сразу же стал своим в челябинском коллективе, а новый главный тренер уральцев Бенуа Гру моментально нашёл форварду грамотное применение.

Александр Кадейкин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Кадейкин стал настоящим королём пятака в КХЛ: его игра перед воротами вызывает восхищение. Свою далеко не самую спринтерскую скорость на льду центральный нападающий компенсирует другими качествами: сильной игрой на вбрасываниях, хорошей работой рук, умением грамотно закрыть голкипера соперника.

«Я бы хотел похвалить Александра за то, как он отрабатывает игру на пятаке на тренировках. С того момента, как мы решили, что он будет играть на точке, он очень много внимания уделяет именно этому компоненту. Хочу отметить ещё его игру на вбрасываниях. У нас есть монстр, который заслоняет вратаря соперника. Я абсолютно точно могу сказать, что рад, как получается у Александра исполнять эту роль. Вижу его каждодневный труд», – так охарактеризовал Кадейкина Бенуа Гру.

Накануне нападающий заработал 1+1 в игре с «Автомобилистом», в очередной раз став одним из главных героев матча. На сегодняшний день в активе у форварда 26 (16+10) очков за результативность при показателе полезности «+7». И это в 34 играх! Никогда Кадейкин не забрасывал в КХЛ больше 13 шайб (рекорд по очкам: сезон-2022/2023 в «Салавате Юлаеве», 39 (13+26) в 68 встречах регулярного чемпионата).

Теперь же Кадейкин раскрыл в себе новый потенциал: он стал не только много ассистировать, но и активно забивать сам. Александр находится на ведущих позициях в снайперской гонке лиги: помимо него, по 16 голов у Павла Порядина из «Спартака» и Дерека Барака из «Витязя».

А ведь в прошлой регулярке Александр Кадейкин забросил всего две шайбы. Солидный рывок, не правда ли? Вот что значит грамотное использование хоккеиста.