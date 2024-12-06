В ожидании скрытой битвы СКА и «Спартака»? Разбор состава сборной легионеров КХЛ

Кубку Первого канала в его нынешнем формате явно не хватало перчинки — и вот мы её получили. Турнир начнётся с игры сборной России (или «России 25») против Сборной мира КХЛ. Здесь есть не только спортивное, но и административное соперничество: ссора СКА и «Спартака» (точнее, их руководителей) становится всё очевиднее. СКА отправляет в сборную России 17 игроков и весь тренерский штаб, «Спартак» — всех легионеров, даже угодивших в запас Рыбара и Биттена. Однако Сборная мира зависит от красно-белых куда меньше, это очень пёстрая солянка, которую мы попытаемся разобрать.

Состав Сборной мира КХЛ

Вратари: Хантер Миска («Динамо» Мск), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);

Защитники: Джошуа Брук, Николас Мелош (оба – «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба – «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски (оба – «Салават Юлаев»).

Главный тренер – Майк Кинэн

Тренеры – Майк Пелино, Михаил Кравец, Леонид Тамбиев.

Это лучше, чем мы могли бы предположить

Понятно, что «состава мечты» с Буше, Комтуа, Деанджело, Мёрфи и другими заметными персонажами мы бы не дождались. У клубов вряд ли есть желание расставаться с людьми, которые являются системообразующими игроками. Вспомните, как половину прошлого сезона мучилась «Сибирь», когда Мёрфи выбыл из-за тяжелейшей травмы. Некоторые анонимные телеграм-каналы писали, что состав набирался чуть ли не под административным давлением — проверить это было сложно, но ожидания были сразу же занижены.

В результате мы получаем нечто среднее между лучшими и худшими ожиданиями. Здесь достаточно имён, ради которых можно включить турнир, который два последних года проводится просто для того, чтобы сборная хоть где-то играла. Если бы сюда доехали хорват Рендулич, немец из канадской Манитобы Мэйсек и француз Да Коста, то в этой команде вообще могло быть представлено 10 национальностей — однако и так лига может гордо говорить, что собрала Сборную мира от Словении (Дрозг) до Китая (Смит). Местных игроков, как ожидали некоторые каналы, привлекать не пришлось.

В атаке — ставка на клубные связки

В Сборной мира мы увидим две потенциально лучшие связки КХЛ этого сезона. Легионерам, возможно, мог помочь ещё и Джош Ливо, но он вряд ли бы поехал играть за сборную после травмы. Тодд и Хмелевски и вдвоём должны справиться неплохо: Тодд в случае чего может даже выходить на синей линии в большинстве, такой опыт в «Салавате» он получил. Петан и Яшкин в «Ак Барсе» сейчас сбавили результативность — возможно, это связано с переводом Барабанова в другое звено. В сборной, впрочем, они могут получить другого партнёра такого же плана.

Связка из «СЮ» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Пару Родуолд — Фьоре из «Адмирала» сложно назвать полноценной связкой: периодически Леонид Тамбиев их разводит, однако в любом случае у них есть большой опыт игры вместе. Вот вам три готовых заготовки для звеньев — и пусть дальневосточная пара здесь выглядит не так звонко, но зато за их спиной будет стоять знакомый тренер. Логичное решение в условиях, когда тренировок либо не будет, либо будет очень мало.

У многих игроков появляется шанс на перезагрузку сезона

Год назад в петербургском турнире играл загадочный кадавр под названием «Звёзды и ВХЛ»: Китай в последний момент отказался участвовать, и четвёртую команду собирали вообще на ходу. Главной звездой той команды был Арсений Грицюк, который на пекинской Олимпиаде был чуть ли не самым креативным игроком сборной России, но после скандального перехода в СКА кардинально стух и стал часто греть скамейку. Однако на КПК Арсений набрал пять очков после трёх матчей. Непонятно, совпадение это или нет, но после паузы Грицюк стал самым опасным форвардом СКА.

Здесь мы тоже увидим предостаточно людей, которые в этом сезоне закисли. Биттен показал себя как цепкий и работоспособный ролевик, но с набором очков у него пока беда. Меркли и до перехода в «Автомобилист» был известен как серийный игрок, но пока чёрная полоса у него длится чуть ли не половину сезона с редкими яркими моментами. Дюрандо ехал в Хабаровск в статусе недавней надежды «Айлендерс», но тотально провалился и в последних матчах очутился в запасе. До дедлайна КХЛ остаётся немного времени, и у некоторых игроков этой сборной есть шанс доказать свою нужность нынешним клубам и забыть осенние проблемы.

Мотивация этой команды будет не ниже оппонентов

Когда лига только объявила идею этой команды, к концепции появились справедливые вопросы. Главный из них: а зачем легионерам КХЛ рвать пятую точку и другие части тела за команду с непонятным статусом на турнире с непонятным статусом? Это не сборная Европы на Кубке мира, которая тоже была Франкенштейном, но всё-таки играла на Кубке мира. Тем более у многих иностранцев лиги давно есть репутация людей, которые деньги любят больше, чем клубные цвета.

Игроки сборной Европы на КМ-2016 Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Однако, если призадуматься, реальная мотивация выкладываться на все 100% на этом турнире есть только у Казахстана. У них чемпионат мира из повестки никуда не делся, при этом «Барыс» в этом году выступает кошмарно: после нескольких матчей, выигранных на спинах вратарей, снова наступил спад. Белорусы от возвращения в мировую хоккейную семью пока далеки, как и мы — хотя у той части «России 25», что представляет СКА, мотивация всё-таки будет по понятным причинам, стоящим на скамейке.

«Некоторые агенты сами выразили заинтересованность в участии своих клиентов, кого-то продвинули клубы», — пишет в телеграм-канале комментатор Роман Скворцов. Он же называет ещё один мотивационный фактор: «Вполне рабочий состав набирается у сборной мира. Причём не за бешеные деньги, сильно меньше миллиона каждому». В общем, скучно не будет!

Потенциальные сочетания Сборной легионеров КХЛ

Смит (Рыбар)

Чайковски — Пресс

Шулак — Уильямс

Стюарт — Мелош

Брук — Миллер

Тодд — Хмелевски — Андреофф

Ружичка — Петан — Яшкин

Спунер — Барак — Гальченюк

Готье — Родуолд — Фьоре