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Результаты матчей КХЛ 6 декабря 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 7 декабря

Мощный камбэк «Ак Барса», разрастающийся кризис «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 6 декабря 2024 года
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Комментарии
«Амур» опять уступил, «Торпедо» и ЦСКА выдали упорную игру.

6 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 03:16 (5x5)     1:1 Пинчук (Волков, Хэмилтон) – 15:22 (5x5)     1:2 Волков (Мелош, Тихомиров) – 19:13 (5x5)     2:2 Барулин (Бродхёрст, Гальченюк) – 26:42 (5x4)     2:3 Лайл (Шипачёв) – 28:42 (5x4)     2:4 Горбунов (Салыго, Шипачёв) – 50:26 (5x5)     2:5 Горбунов (Гросс, Улле) – 58:40 (5x4)    

14-52 — очень говорящая статистика бросков в Хабаровске. 22-летний Дамир Шаймарданов, проводивший лишь четвёртый матч в КХЛ, бился в воротах как мог, однако один неудачный отскок в концовке первого периода фактически стал роковым для «Амура». Усилий «тигров» потом хватило лишь на то, чтобы держать счёт равным две минуты во втором периоде. Месяц, который дали Виктору Костючёнку на исправление ситуации, почти закончился.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бутузов (Мёрфи, Широков) – 37:29 (5x4)     1:1 Тодд – 40:20 (5x5)     2:1 Хмелевски (Панин) – 47:09 (5x5)     3:1 Ремпал (Шаров, Ян) – 59:17 (en)    

Два периода в Уфе «Сибирь» героически отбивалась в меньшинстве и реализовала один из своих редких моментов в своём большинстве: Владимир Бутузов забил в конце второго периода. Однако после перерыва проснулись лидеры уфимского клуба: «Салават» сравнял счёт уже в первой смене третьего периода и довольно быстро вышел вперёд. При счёте 1:2 «Сибирь» почти ничего не создала, и для команды это уже 13-е поражение в последних 16 матчах. Никакого просвета в игре команды Вадима Епанчинцева не наступает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
1:0 Скоренов – 09:10 (4x5)     2:0 Скоренов (Муханов, Абросимов) – 26:37 (5x4)     2:1 Асетов (Николишин) – 38:58 (4x5)     3:1 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 45:29 (5x4)     4:1 Пилипенко (Калдис) – 48:28 (5x5)     4:2 Бурдасов (Николишин, Бекетаев) – 49:04 (5x4)     4:3 Бурдасов (Асетов) – 56:20 (5x5)     5:3 Скоренов – 59:46 (en)    

33:4 по броскам в створ, 17 минут в атаке против двух: статистика матча «Северстали» и «Барыса» после двух периодов говорит об этой игре абсолютно всё. В третьем периоде команда Андрея Козырева довела счёт до 4:1 и после этого как будто немного расслабилась: Антон Бурдасов, который набрал отличную форму в последних играх, оформил дубль. Впрочем, Александр Скоренов забил в пустые ворота и оформил хет-трик, примерив жёлтую шапку-ушанку прямо на скамейке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 О'Реган (Шартье, Звягин) – 04:59 (5x5)     2:0 Сомерби (Локхарт) – 05:54 (4x5)     2:1 Швырёв (Тимашов, Корягин) – 22:59 (5x5)     3:1 Граовац (Локхарт, Юрчо) – 25:49 (5x4)     3:2 Уткин (Кузнецов, Мачулин) – 34:01 (5x5)     3:3 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 38:12 (5x5)     4:3 Фу – 57:54 (5x5)     5:3 Граовац (Юрчо, Сомерби) – 59:14 (en)    

В Мытищах за самопровозглашённым «новым дерби» наблюдали аж 793 зрителя — куда больше, чем можно было бы предположить. Эти смельчаки увидели довольно результативную и весёлую игру. «Куньлунь» очень быстро повёл 2:0, забросив вторую шайбу в меньшинстве, «леопарды» догоняли китайскую команду весь второй период и на перерыв ушли при счёте 3:3. Однако «Сочи» не набрал ни одного очка: за 2:06 до конца Паркер Фу забил победный гол — ассистентов не было, но фактически передачу сделал своим силовым приёмом Ярослав Лихачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5)     1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

Игорь Ларионов после встречи привычно посчитал, что все смотревшие игру получили удовольствие — но сказать так сложно, и не только из-за того, что команды выжали на двоих два гола за 60 минут. «Торпедо» на атакующую команду походило с большим трудом, но и ЦСКА за матч провёл менее 10 минут в чужой зоне, забив лишь после нескольких подряд ошибок хозяев в большинстве. Победу ЦСКА принёс Виталий Абрамов, который забросил шайбу и в основное время, и в серии буллитов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
1:0 Макеев (Бучельников, Барак) – 00:50 (5x5)     2:0 Дарьин (Ежов, Головков) – 05:58 (5x5)     3:0 Чивилёв (Бусыгин) – 07:37 (5x5)     3:1 Яшкин (Галимов, Петан) – 16:36 (5x4)     3:2 Сафонов (Семёнов, Лямкин) – 25:10 (5x5)     3:3 Петан (Галимов, Миллер) – 40:12 (5x4)     3:4 Галимов (Миллер, Яшкин) – 52:14 (5x4)     3:5 Дыняк (Лучевников) – 59:43 (en)    

На матч в Балашихе «Ак Барс», как сначала показалось, не явился: уже на первой минуте хозяева открыли счёт, а к восьмой минуте «Витязь» повёл 3:0 и отправил на лавку Тимура Билялова. А потом начались чудеса: «Витязь» удалялся не так уж и часто, но почти все удаления гости использовали с поразительной эффективностью. «Ак Барс» забросил три шайбы «5 на 4», гол Ильи Сафонова формально забит в равных составах, но лишь через секунду после конца большинства. «Ак Барс» отыгрался с 0:3 и вышел на третье место Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игры 7 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
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