Мощный камбэк «Ак Барса», разрастающийся кризис «Сибири». Итоги дня в КХЛ

6 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Подводим их итоги.

14-52 — очень говорящая статистика бросков в Хабаровске. 22-летний Дамир Шаймарданов, проводивший лишь четвёртый матч в КХЛ, бился в воротах как мог, однако один неудачный отскок в концовке первого периода фактически стал роковым для «Амура». Усилий «тигров» потом хватило лишь на то, чтобы держать счёт равным две минуты во втором периоде. Месяц, который дали Виктору Костючёнку на исправление ситуации, почти закончился.

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Два периода в Уфе «Сибирь» героически отбивалась в меньшинстве и реализовала один из своих редких моментов в своём большинстве: Владимир Бутузов забил в конце второго периода. Однако после перерыва проснулись лидеры уфимского клуба: «Салават» сравнял счёт уже в первой смене третьего периода и довольно быстро вышел вперёд. При счёте 1:2 «Сибирь» почти ничего не создала, и для команды это уже 13-е поражение в последних 16 матчах. Никакого просвета в игре команды Вадима Епанчинцева не наступает.

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33:4 по броскам в створ, 17 минут в атаке против двух: статистика матча «Северстали» и «Барыса» после двух периодов говорит об этой игре абсолютно всё. В третьем периоде команда Андрея Козырева довела счёт до 4:1 и после этого как будто немного расслабилась: Антон Бурдасов, который набрал отличную форму в последних играх, оформил дубль. Впрочем, Александр Скоренов забил в пустые ворота и оформил хет-трик, примерив жёлтую шапку-ушанку прямо на скамейке.

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В Мытищах за самопровозглашённым «новым дерби» наблюдали аж 793 зрителя — куда больше, чем можно было бы предположить. Эти смельчаки увидели довольно результативную и весёлую игру. «Куньлунь» очень быстро повёл 2:0, забросив вторую шайбу в меньшинстве, «леопарды» догоняли китайскую команду весь второй период и на перерыв ушли при счёте 3:3. Однако «Сочи» не набрал ни одного очка: за 2:06 до конца Паркер Фу забил победный гол — ассистентов не было, но фактически передачу сделал своим силовым приёмом Ярослав Лихачёв.

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Игорь Ларионов после встречи привычно посчитал, что все смотревшие игру получили удовольствие — но сказать так сложно, и не только из-за того, что команды выжали на двоих два гола за 60 минут. «Торпедо» на атакующую команду походило с большим трудом, но и ЦСКА за матч провёл менее 10 минут в чужой зоне, забив лишь после нескольких подряд ошибок хозяев в большинстве. Победу ЦСКА принёс Виталий Абрамов, который забросил шайбу и в основное время, и в серии буллитов.

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На матч в Балашихе «Ак Барс», как сначала показалось, не явился: уже на первой минуте хозяева открыли счёт, а к восьмой минуте «Витязь» повёл 3:0 и отправил на лавку Тимура Билялова. А потом начались чудеса: «Витязь» удалялся не так уж и часто, но почти все удаления гости использовали с поразительной эффективностью. «Ак Барс» забросил три шайбы «5 на 4», гол Ильи Сафонова формально забит в равных составах, но лишь через секунду после конца большинства. «Ак Барс» отыгрался с 0:3 и вышел на третье место Востока.

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