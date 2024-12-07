Неудержимый Панарин! Оформил дубль, забив в окружении трёх соперников

Сегодня у «Рейнджерс» был совершенно безумный денёк. Команду уже давно окружает негативный фон – это неудивительно, ведь «синерубашечники» резко засбоили и проиграли шесть из последних семи матчей. Эти проблемы не мог исправить даже великолепный Игорь Шестёркин, один из лучших вратарей мира и обладатель «Везины». Который ещё и отказывался подписывать новый контракт, не удовлетворённый его условиями. Заодно ползли слухи о возможной распродаже ключевых игроков.

Сегодня в Нью-Йорке бахнуло по всем фронтам.

Во-первых, Шестёркин, ранее отклонивший предложение на $ 88 млн, пришёл к соглашению о рекордном восьмилетнем контракте на $ 92 млн, то есть $ 11,5 млн в год. Столько ещё вратарям в НХЛ никто не платил, предыдущий рекорд принадлежал Кэри Прайсу, который уже давно не играет, но до сих пор получает зарплату $ 10,5 млн в год. О подписании ещё не объявлено официально, сам Шестёркин отказался комментировать эту информацию.

Во-вторых, «Рейнджерс» обменяли своего капитана Джейкоба Трубу в «Анахайм». Ему уже давно пытались найти другой клуб, в последнее время защитник, получающий $ 8 млн в год, скатился до третьей пары обороны. У него действовал частичный запрет на обмен, но, как сообщает NY Post, Трубе просто предоставили пару вариантов, пригрозив, что если он не согласится, то отправится на драфт отказов. Ещё утром Трубу вывели из состава в преддверии сделки, а ближе к матчу состоялся обмен, взамен «Рейнджерс» получили защитника Урхо Вааканайнена и условный выбор в четвёртом раунде драфта-2025.

Согласитесь, довольно сложно собраться в такой день, успокоить эмоции и выдать качественную игру. Но у «Рейнджерс» это получилось, а главную роль в победе над «Питтсбургом» сыграл Артемий Панарин.

Хозяева пропустили первыми в середине второго периода, но Артемий сразу же ответил мощным щелчком с передачи Алекси Лафреньера, сравняв счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Артемий был просто неудержим и летал по площадке. За семь секунд до конца периода «Рейнджерс» начали атаку из своей зоны, Панарин прорвался по центру, подхватив шайбу, оставленную ему Трочеком, и, в окружении трёх соперников, оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине третьего периода «Питтсбург» смог отыграться, но «Рейнджерс» потребовалось всего полторы минуты, чтобы вновь выйти вперёд – забил Райлли Смит. А в концовке ведущее звено хозяев соорудило ещё одну шайбу, окончательно похоронив надежды «пингвинов» на камбэк. Панарин заработал передачу и был признан первой звездой матча, а также вернулся в топ-15 бомбардиров сезона. На его счету 33 (15+18) очка в 25 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Очень важная победа для нас. Это был очень тяжёлый день. Нам надо продолжать строить свою игру, держаться вместе и играть каждый матч, шаг за шагом», — сказал Шестёркин.

«Такой день, но нам в любом случае надо было это сделать. Когда дела идут не как ты хочешь, надо держаться вместе. Играть друг за друга. Иногда другого выхода и нет. Сегодня, на мой взгляд, мы сделали хороший шаг. Это один шаг, нам надо делать их ещё и ещё», — заявил Питер Лавиолетт.