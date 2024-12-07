«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ

После успешного старта регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» угодил в затяжной кризис, апогеем которого стала безобразная встреча с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5). Команда Питера Лавиолетта потерпела крупное поражение, лишившись шансов на набор очков ещё к середине второго периода. После этой неудачи руководству американского клуба стало окончательно ясно, что продолжать так жить больше нельзя. Шесть поражений в последних семи матчах заставили генерального менеджера «синерубашечников» Криса Друри перейти от слов к действиям, начав экстренно форсировать события.

Уже в межсезонье было понятно, что контракт капитана команды Джейкоба Трубы начинает оказывать всё более негативное влияние на платёжную ведомость клуба. Соглашение с 30-летним защитником с кэпхитом $ 8 млн должно было действовать до конца сезона-2025/2026, но ещё летом Друри предпринял первые попытки избавиться от контракта Джейкоба. Однако американский защитник воспользовался пунктом в своём соглашении, согласно которому он мог заблокировать обмен в 15 клубов НХЛ, что он и сделал. В итоге «Рейнджерс» нашли возможность расстаться с канадским нападающим Баркли Гудроу, но этого было мало для решения будущих проблем.

Главной задачей для Друри являлось сохранение на Бродвее российского голкипера Игоря Шестёркина, и как раз с этим возникли большие проблемы. За несколько дней до начала чемпионата «Рейнджерс» предложили Игорю восьмилетнее соглашение на общую сумму в $ 88 млн. Если бы россиянин согласился на те условия, то уже тогда официально стал бы самым дорогим голкипером в истории мирового хоккея, но Игорь отказался. В результате «синерубашечники» вошли в сезон в крайне неприятном положении в плане морали. Основной голкипер имеет за спиной неудачные переговоры по новому многолетнему контракту, а капитан команды думает о том, как сильно собственное руководство не хочет видеть его в раздевалке, раз так усиленно пытается его обменять.

Удобный календарь на старте регулярки позволил «Рейнджерс» отложить решение проблем на некоторое время, но после выезда по Западной Канаде всё взорвалось. Североамериканские журналисты вкидывали инсайдерскую информацию, что обстановка в раздевалке команды с каждым поражением становилась всё напряжённее, а вокруг всё активнее циркулировали различные слухи, связанные с будущим лидеров клуба. В прессе сообщалось, что «синерубашечники» готовы расстаться не только с Трубой, но также и с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом. Естественным образом под угрозой оказалось и кресло главного тренера. Ещё несколько месяцев назад Лавиолетт довёл команду до полуфинала Кубка Стэнли, но к началу декабря «синерубашечники» оказались развалены изнутри.

Крис Крайдер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Складывалось впечатление, что в один момент разучились играть почти все хоккеисты команды. В ходе неудачного отрезка резко сбавил Артемий Панарин, перестал постоянно выручать Шестёркин, а Крайдер, Зибанеджад и Винсент Трочек и вовсе в основном выдавали один провальный матч за другим. В конечном счёте после громкого поражения по всем статьям от «Дэвилз» в американском клубе перешли к плану А и приняли окончательное и безапелляционное решение избавиться от Трубы. Причём Друри в этом вопросе стал действовать в очень агрессивной манере, фактически перейдя к языку ультиматумов. Джейкоб по-прежнему мог блокировать попытки своих обменов, но Крис просто не оставил ему такой возможности, начав его шантажировать.

«В четверг утром мне сказали: «Соглашайся на обмен или останешься в запасе». Я сказал: «Хорошо». Потом было: «Соглашайся на обмен или мы отправим тебя на драфт отказов», и тогда я сказал: «Хорошо», — после обмена в «Анахайм» рассказал подробности своего расставания с «Рейнджерс» его бывший капитан.

Джейкоб Труба Фото: Luke Hales/Getty Images

Примечательно, что Джейкоб стал третьим капитаном «синерубашечников», который покинул команду в результате обмена в ходе сезона. В 2014-м клуб обменял Райана Кэллахана в «Тампу», а спустя четыре года аналогичный путь проделал и Райан Макдона. Любопытно, что до Кэллахана капитаном «Рейнджерс» был Крис Друри (с 2008 по 2011 год), завершивший карьеру игрока в этом статусе. Таким образом, сплавив Трубу в «Дакс», Крис восстановил своё имя как последний капитан «Рейнджерс», которого клуб не обменял.

Обмен Трубы в «Дакс» выглядит как одна из лучших сделок в карьере Друри как генерального менеджера. В последние два сезона 30-летний защитник резко сдал и стал слишком много ошибаться. Показательный момент: в нынешнем регулярном чемпионате «Парни с Бродвея» пропустили 48 шайб в формате «5 на 5» в тех матчах, когда Труба был в их составе, и в 23 случаях (48%) Джейкоб присутствовал на льду. В качестве компенсации за сдавшего защитника Друри получил финского защитника Урхо Вааканайнена, но это не так важно, как другое обстоятельство – «Анахайм» занялся благотворительностью и забрал на себя весь контракт Джейкоба. Таким образом, «Рейнджерс» не удержали в своей платёжке ни цента, после чего моментально перешли ко второму шагу в этом эффекте домино.

Уже через несколько часов ведущий североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что американский клуб пришёл к долгожданному компромиссу с Шестёркиным. Стороны заключили восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11,5 млн. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн. В сравнении с предыдущим предложением общая сумма соглашения возросла на $ 4 млн. Таким образом, россиянин всё-таки стал самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Ранее рекорд был у вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса — $ 10,5 млн за сезон.

Игорь Шестёркин Фото: Sarah Stier/Getty Images

А ещё через несколько часов «синерубашечники» выдали один из самых качественных матчей во всём сезоне, очень прилично сыграв с «Питтсбургом». Практически не совершив вольностей в зоне защиты и допустив всего 22 броска в створ ворот Шестёркина, подопечные Лавиолетта абсолютно по делу прервали четырёхматчевую победную серию «Пингвинз», одержав победу со счётом 4:2. Главным героем встречи стал резко расцветший после заметного спада соотечественник Игоря нападающий Артемий Панарин, набравший минувшей ночью 3 (2+1) очка.

Жизнь налаживается? По одной игре было бы слишком рано и опрометчиво делать столь далеко идущие выводы, но медицинский факт заключается в том, что обстановка внутри команды должна стать куда более расслабленной. В первую очередь сам Игорь может выдохнуть и больше не загружать свою голову мыслями о будущем. Да и другие лидеры «синерубашечников» могут задышать полной грудью, так как разговоры об их возможных обменах теперь уже не так актуальны. Что касается Трубы, то таков закон бизнеса. Расставание с ним получилось максимально некрасивым, но другого выбора у Друри не было.