«Тула не дала никому шансов, забрала праздник себе!» Босс МХЛ — о Молодёжной классике

7 декабря 2024 года — исторический день для Молодёжной хоккейной лиги. Впервые матч МХЛ прошёл под открытым небом — на футбольном стадионе «Арсенал» в Туле местная «Академия Михайлова» сразилась с действующими обладателями Кубка Харламова из «СКА-1946».

Незадолго до стартового вбрасывания с корреспондентом «Чемпионата» пообщался вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов. В небольшом интервью функционер рассказал о перспективах развития «Классики» и оценил уровень организации первого подобного события.

— Насколько давно хотели организовать подобный матч и почему не получалось осуществить это раньше?

— Этот вопрос витал в облаках долгое время. В рамках разработки трёхлетней стратегии развития Молодёжной хоккейной лиги внесли эту инициативу и решили взяться за это дело серьёзнее. Что-то новое — путь к развитию, а развиваться необходимо во всех направлениях. Сегодняшнее мероприятие позволит многим командам увидеть, что можно дарить позитивные эмоции от хоккея и таким способом. Сегодня на трибунах будет много детей и молодёжи. Популяризация хоккея среди молодёжи — одна из причин появления таких проектов.

— Была ли конкуренция у Тулы на проведение первого матча под открытым небом?

— «Академия Михайлова» была одним из первых клубов, с которыми мы общались, инициатива исходила от них. Долгих переговоров не было, с Александром Зинуровичем Шамсутдиновым вели их несколько минут. Этот человек, который вкладывает много своих сил и ресурсов в развитие тульского хоккея, сказал — мы готовы делать это мероприятие, будем делать для Тулы праздник. Мы взяли это в работу, и вы видите, что из этого получилось. Сегодня праздник не только для Тулы, но и для молодёжного хоккея во всей России.

«Русская классика» в МХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Правильно ли понимаю, что лига высказала идею, а «Академия Михайлова», в свою очередь, откликнулась в числе первых?

— Были рабочие моменты — общались с клубами устно, при встречах. Официально по клубам ничего не рассылали, это происходит немного в другом формате. Тула не оставила никому шансов и забрала этот праздник себе!

— Закидываете ли удочки на следующий год, ищете ли место проведения в будущем?

— Поскольку это входит в стратегию развития МХЛ, мы, конечно, прорабатываем все варианты. Очень надеюсь, что «Молодёжная классика» станет примером для других и мы будем разговаривать с клубами. Концепция такова, что должны быть заинтересованы несколько сторон — лига, клубы, партнёры. С нашей стороны мы всегда за. Другой вопрос — бюджетирование того или иного мероприятия. Будем разговаривать со всеми сторонами и находить консенсус.

— Есть ли желаемое место, куда хотелось бы привезти «Классику»?

— Думаю, что каждый клуб и регион может достойно встретить «Молодёжную классику». Важно, чтобы и с погодой повезло. Сегодня, 7 декабря, нам повезло с зимней погодой. В Московском регионе снега в это время порой не дождёшься. Может быть, стоит отталкиваться и от этого — смотреть на северные, уральские регионы. В процессе проработки будет ясно, кто станет следующим претендентом.

— Велико ли участие лиги в организации или же бо́льшую часть на себя взяла принимающая сторона?

— Лига была координатором во всех направлениях, это не секрет. Но я хочу с благодарностью обратиться к «Академии Михайлова» — они выполнили регламентные нормы, все обязанности по маркетинговой составляющей. С такими организациями приятно работать и праздновать такие события вместе. Мы делаем это ради развития хоккея.

— В КХЛ стали чаще появляться разного рода дерби. Есть ли идеи по организации таких противостояний в МХЛ?

— В первую очередь лига подсвечивает топ-матчи между командами-лидерами. Разводим такие матчи по разным месяцам — когда они должны идти два дня подряд, то мы делаем это, чтобы ребята успели отдохнуть и подготовиться к новой игре. Думаю, это правильно. Возможно, эти противостояния больше идут от клубов — «зелёное», уральское и московское дерби исходят от клубов. У кого-то история противостояния менее продолжительная, но инициаторами всё равно выступают клубы. Лига, конечно, это всё поддержит.