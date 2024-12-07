Китайца выберут в первом раунде драфта НХЛ? Габаритному защитнику помог тренер из России

Как поживает китайский хоккейный проект? Поживает, мягко говоря, странно. «Куньлунь» уже прочно прописался в Мытищах: если сначала это было объяснимо из-за ковидных мер, то на пятый год подмосковного существования понятно, что дело уже не в этом. Китайская сборная в прошлом году в последний момент снялась с Кубка Первого канала, а на чемпионат мира в низшем дивизионе и на олимпийскую квалификацию поехала команда, которая вообще никакого отношения к «Куньлуню» не имеет.

Цели современного китайского хоккея были описаны в прошлогоднем интервью главного тренера сборной Спироса Анастасиадиса (да-да, это этнический грек). «В местном хоккее происходят перемены: на Олимпиаду они привлекли игроков китайского происхождения, а теперь снова привлекают местных уроженцев», — говорил Анастасиадис официальному сайту АХЛ, после чего последовали ритуальные слова про «вызов» и про то, что начинать приходится почти с нуля (в оригинале «ground level»).

Ключевое слово, которое все эти годы характеризует китайский хоккей и попытки его оживить — «потенциал». Любые события становились поводом для большой радости: в 2015-м «Айлендерс» в шестом раунде задрафтовали защитника Андонг Сонга, ставшего первым китайским хоккеистом в истории драфта НХЛ. После этого случилась долгая пауза, и на драфте-2024 «Виннипег» в четвёртом раунде выбрал Кевина Хе. Теперь в глубинах китайского хоккея появился игрок, который должен обогнать их обоих.

Саймон Ван Фото: nhl.com

Преддрафтовый рейтинг эксперта Sportsnet Сэма Косентино прямо сейчас ставит на 32-е место защитника Хао Си (или Саймона) Вана. Ещё перед сезоном центральное скаутинговое бюро НХЛ отправляло защитника во второй или третий раунд, что тоже было бы рекордом для игрока из Китая. Однако Ван впечатлил всех своей игрой во второй по уровню юниорской лиге Онтарио (OJHL). У него уже есть договорённость об игре за университет Бостона в следующем сезоне, а недавно он сменил OJHL на главную лигу Онтарио, перейдя в «Ошаву».

«Ван заставил нескольких скаутов ездить за ним по Онтарио. Пока он сыроват, но набор его навыков невероятно интригует», — пишет Косентино. Ван сочетает габариты (198/96) с хорошим катанием — готовый рецепт для попадания в первый раунд драфта современной НХЛ. «Он самый жёсткий защитник нашей команды. Он не боится вмешаться в заварушку и дать сдачи, когда оппоненты позволяют себе вольности. Его прогресс за последний год сводит многих скаутов с ума», — говорил сайту НХЛ Марк Жослен, главный тренер «Кинг Ребеллон», уже бывшей команды китайского хоккеиста.

«Мои самые сильные стороны — рост, отличное катание и хоккейный IQ. Чувствую, что в этом году я стал более физически развитым игроком, за лето стал сильнее, и я более уверен в своём умении генерировать опасные моменты. В зоне защиты стараюсь играть как можно проще», — рассказывает Ван. Габариты и стали одной из причин того, что он выходит в обороне: один из первых тренеров Вана решил, что такие размеры нужно использовать в защите.

Защитник начал заниматься хоккеем в четыре года по совету друга из детского сада: уже после первой тренировки он заявил родителям, что больше не хочет это бросать. Тогда, по оценкам игрока, на весь Пекин приходилось в лучшем случае два катка. Однако вскоре Пекин выиграл право на проведение Олимпиады, местное правительство начало вкладывать большие деньги в инфраструктуру. Вилла, мать Вана, работавшая до этого в государственной компании, получила грант от городских властей и сама открыла несколько новых катков. Более того: именно Ван, сколотившая на хоккее капитал, стала владелицей команды, в которой начал юниорскую карьеру её сын.

Сам Ван в 12 лет продолжил карьеру в Канаде — в Китае на момент его отъезда хоккейная школа находилась в зачаточном состоянии. И вот внезапный сюжетный поворот: в этом году одним из его тренеров был… Николай Борщевский. Бывший игрок «Торонто» после завершения карьеры долгое время работал в Канаде, где у него была успешная хоккейная школа. Борщевский в этом году закончил тренерскую карьеру в КХЛ и ушёл из «Локомотива», но сделал исключение ради команды OJHL, где работал его старый друг. В команде Вана Борщевский отвечал за большинство и проводил долгие видеоразборы игр, указывая на уязвимости соперников. «У Николая огромный опыт, и благодаря его работе с видео во время игры я ощущаю себя более непринуждённо», — говорит защитник.

Николай Борщевский Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Иногда он старается делать слишком много на льду, но ему лишь 17 лет, он только начинает. У Саймона отличная рабочая этика, иногда он даже слишком сильно готовится к матчам, слишком много думает. Я пытаюсь отвлечь его от этого, он не должен переживать из-за каждой мелкой ошибки, и работа продолжается. Не просто так на каждой нашей игре присутствует 20-25 скаутов — он особенный игрок», — говорил Жослен.

Теперь, правда, Ван играет за «Ошаву», лидера своего дивизиона в лиге Онтарио. Трансфер случился после недавнего разрешения NCAA на переход игроков из Канадской юниорской лиги. Если раньше будущие студенты, как и китаец, выбирали молодёжные лиги второго эшелона, то теперь им доступна троица OHL – WHL — QMJHL. Переход в хорошую команду может помочь Саймону, который уже договорился с одной из лучших программ NCAA, укрепить свои позиции перед драфтом. Интересно, увидим ли мы его когда-нибудь в «Куньлуне»?