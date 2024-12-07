«Металлург» упустил очки в столице России, а «Автомобилист» не смог совершить камбэк с 0:4.

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«Авангард» непобедим после отставки, «Динамо» добилось волевого успеха. Итоги дня в КХЛ

7 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Представляем обзор всех игр.

«Авангард» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

Днём состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Иван Игумнов и Рид Буше (дважды). За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. Примечательно, что после отставки Сергея Звягина «ястребы» выиграли две встречи подряд с общим счётом 10:2. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.

Московское «Динамо» вырвало победу у «Металлурга» во встрече КХЛ

Вечером завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (дважды) и Макс Комтуа. За «Металлург» дубль оформил Роман Канцеров. На 29-й минуте Канцеров не реализовал штрафной бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. «Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 36 игр.

Матчи 8 декабря

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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