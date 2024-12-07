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Результаты матчей КХЛ за 7 декабря, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей

«Авангард» непобедим после отставки, «Динамо» добилось волевого успеха. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 7 декабря 2024 года
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«Металлург» упустил очки в столице России, а «Автомобилист» не смог совершить камбэк с 0:4.

7 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Представляем обзор всех игр.

«Авангард» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

Днём состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Спунер (Якупов, Меркли) – 02:08 (5x4)     2:0 Игумнов (Воронков, Якупов) – 09:12 (5x5)     3:0 Буше (Спунер, Башкиров) – 17:30 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Галимов) – 22:24 (5x5)     4:1 Кузнецов (Мэйсек, Диц) – 30:01 (5x5)     4:2 Денежкин (Осипов, Кузнецов) – 59:51 (6x4)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Иван Игумнов и Рид Буше (дважды). За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. Примечательно, что после отставки Сергея Звягина «ястребы» выиграли две встречи подряд с общим счётом 10:2. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.

Московское «Динамо» вырвало победу у «Металлурга» во встрече КХЛ

Вечером завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 16:00 (5x5)     1:1 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 17:31 (5x5)     1:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 23:13 (5x4)     2:2 Комтуа (Кудрявцев, Гусев) – 35:26 (5x4)     3:2 Рашевский (Комтуа) – 57:08 (5x5)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (дважды) и Макс Комтуа. За «Металлург» дубль оформил Роман Канцеров. На 29-й минуте Канцеров не реализовал штрафной бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. «Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 36 игр.

Матчи 8 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Барыс
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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