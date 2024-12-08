Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Бостон — Филадельфия — 4:3 ОТ, обзор матча, Мичков сделал дубль и повторил рекорд Линдроса, видео

Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ
Максим Макаров
Мичков сделал дубль в матче с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии
Матвей стал первым игроком «Флайерз» за 31 год, набравшим более одного очка в трёх играх подряд. Но «Филадельфия» проиграла важный матч.

«Бостон» и «Филадельфия» — прямые конкуренты за место в плей-офф. У «мишек» перед матчем было четырёхочковое преимущество относительно оппонентов – замена главного тренера положительно сказалась на команде.

Матвей Мичков после двух невыразительных матчей с «Нэшвиллом» и «Рейнджерс» провёл крутые игры с «Сент-Луисом» и «Флоридой», в которых в сумме набрал пять очков.

Первый период выдался боевым: соперники создавали много моментов у ворот друг друга, но голевое чутьё Матвея Мичкова перевесило. Уже на восьмой минуте россиянин реализовал численное преимущество броском в касание – скидка Кутюрье получилась донельзя своевременной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце периода Матвей грамотно подключился к дальней штанге, где его нашёл Санхайм, отправивший в место назначения идеальную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде темп был таким же высоким, но грубости начало становиться больше. Особенно постарался Макэвой, который три раза подряд ударил клюшкой Мичкова, но Типпетт постарался объяснить защитнику «Бостона», что так делать не стоит. Но были и голы: на шайбу Трента Фредерика ответил Кэм Йорк.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:24 (pp)     0:2 Мичков (Санхайм) – 18:24     1:2 Фредерик (Лорей, Гики) – 25:26 (pp)     1:3 Йорк (Санхайм, Конечны) – 35:29     2:3 Фредерик (Койл, Кастелиц) – 45:18     3:3 Маршан (Бразо) – 54:38     4:3 Заха (Пастрняк) – 62:49    

Преимущество в две шайбы «лётчики» в заключительном отрезке удержать не смогли: «Бостон» добавил и смог перевести встречу в овертайм. Особенно заслужил это убежавший «один в ноль» Маршан, который ещё в первой двадцатиминутке имел несколько возможностей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм получился для «Филадельфии» драматичным: Фараби не реализовал верный шанс, а Павел Заха вскоре принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Филадельфия» проигрывает принципиальный матч, но Матвей Мичков вновь отметился уникальным достижением: российский форвард повторил рекорд по результативной серии с несколькими очками. До этого в истории «Флайерз» молодым хоккеистам до 20 лет такое удавалось только Линдросу и Зезелю. А было это более 30 лет назад.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android