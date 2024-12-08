Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ

Матвей стал первым игроком «Флайерз» за 31 год, набравшим более одного очка в трёх играх подряд. Но «Филадельфия» проиграла важный матч.

«Бостон» и «Филадельфия» — прямые конкуренты за место в плей-офф. У «мишек» перед матчем было четырёхочковое преимущество относительно оппонентов – замена главного тренера положительно сказалась на команде.

Матвей Мичков после двух невыразительных матчей с «Нэшвиллом» и «Рейнджерс» провёл крутые игры с «Сент-Луисом» и «Флоридой», в которых в сумме набрал пять очков.

Первый период выдался боевым: соперники создавали много моментов у ворот друг друга, но голевое чутьё Матвея Мичкова перевесило. Уже на восьмой минуте россиянин реализовал численное преимущество броском в касание – скидка Кутюрье получилась донельзя своевременной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце периода Матвей грамотно подключился к дальней штанге, где его нашёл Санхайм, отправивший в место назначения идеальную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде темп был таким же высоким, но грубости начало становиться больше. Особенно постарался Макэвой, который три раза подряд ударил клюшкой Мичкова, но Типпетт постарался объяснить защитнику «Бостона», что так делать не стоит. Но были и голы: на шайбу Трента Фредерика ответил Кэм Йорк.

Преимущество в две шайбы «лётчики» в заключительном отрезке удержать не смогли: «Бостон» добавил и смог перевести встречу в овертайм. Особенно заслужил это убежавший «один в ноль» Маршан, который ещё в первой двадцатиминутке имел несколько возможностей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм получился для «Филадельфии» драматичным: Фараби не реализовал верный шанс, а Павел Заха вскоре принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Филадельфия» проигрывает принципиальный матч, но Матвей Мичков вновь отметился уникальным достижением: российский форвард повторил рекорд по результативной серии с несколькими очками. До этого в истории «Флайерз» молодым хоккеистам до 20 лет такое удавалось только Линдросу и Зезелю. А было это более 30 лет назад.