Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Монреаль — Вашингтон — 2:4, обзор матча, Том Уилсон оформил дубль после того, как ему разбили шайбой лицо, видео

Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль
Максим Макаров
Уилсону разбили шайбой лицо, он ответил дублем
Аудио-версия:
Комментарии
Том Уилсон после попадания шайбой был похож на неопытного пасечника.

«Вашингтон» в этом сезоне продолжает удивлять и радовать – команда без своего капитана Александра Овечкина во вчерашней встрече с «Торонто» установила рекорд франшизы по серии гостевых побед, их накопилось восемь подряд. Сегодня «столичные» были вправе рассчитывать на продолжение банкета, так как приехали на выездной матч с «Монреалем», который является худшей командой Востока.

Однако в первом периоде хозяева показали, что не собираются прокладывать красную ковровую дорожку лидеру конференции – на 12-й минуте счёт открыл Ньюхук. Одной шайбой «Монреаль» не ограничился – контрпрессинг хозяев увенчался успехом, и Коул Кофилд увеличил преимущество своей команды уже через четыре минуты. Логан Томпсон сыграл неудачным образом. Двумя пропущенными шайбами неудачи «Вашингтона» в первом отрезке не закончились – Тому Уилсону попала шайба в лицо после броска и в кровь разбила лицо.

ВИДЕО

Основные события были заложены на третий период, а во втором гости успели отыграть одну шайбу. Счёт сравнял Том Уилсон, которому досталось в первом периоде – американец ловко сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» почувствовали запах крови, Алексей Протас накрыл защитников «Канадиенс» в чужой зоне, а Дюбуа и Уилсон стремительно разыграли двухходовку – дубль пострадавшего Тома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Строум через две минуты убил всю интригу после хлёсткого броска в большинстве, а Том Уилсон в концовке и вовсе мог оформить хет-трик, но попал в защитника, который заблокировал бросок в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:2 – «Вашингтон» одерживает девятую гостевую победу (в основное время) подряд: такое ранее удавалось только двум командам в истории – «Баффало» в сезоне-1983/1984 и «Лос-Анджелесу» в прошлом сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09     2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00     2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33     2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10     2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:48     2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)    

Главным героем встречи стал, конечно же, Том Уилсон, оформивший дубль после очень неприятного попадания шайбой. Лицо американца напоминало профиль неопытного пасечника, который неудачно провёл работы – настолько одна щека была опухшей. Но, как говорится, герои не носят плащей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android