Том Уилсон после попадания шайбой был похож на неопытного пасечника.

Герои не носят плащей! Игроку «Вашингтона» разбили лицо — после он оформил победный дубль

«Вашингтон» в этом сезоне продолжает удивлять и радовать – команда без своего капитана Александра Овечкина во вчерашней встрече с «Торонто» установила рекорд франшизы по серии гостевых побед, их накопилось восемь подряд. Сегодня «столичные» были вправе рассчитывать на продолжение банкета, так как приехали на выездной матч с «Монреалем», который является худшей командой Востока.

Однако в первом периоде хозяева показали, что не собираются прокладывать красную ковровую дорожку лидеру конференции – на 12-й минуте счёт открыл Ньюхук. Одной шайбой «Монреаль» не ограничился – контрпрессинг хозяев увенчался успехом, и Коул Кофилд увеличил преимущество своей команды уже через четыре минуты. Логан Томпсон сыграл неудачным образом. Двумя пропущенными шайбами неудачи «Вашингтона» в первом отрезке не закончились – Тому Уилсону попала шайба в лицо после броска и в кровь разбила лицо.

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Основные события были заложены на третий период, а во втором гости успели отыграть одну шайбу. Счёт сравнял Том Уилсон, которому досталось в первом периоде – американец ловко сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» почувствовали запах крови, Алексей Протас накрыл защитников «Канадиенс» в чужой зоне, а Дюбуа и Уилсон стремительно разыграли двухходовку – дубль пострадавшего Тома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Строум через две минуты убил всю интригу после хлёсткого броска в большинстве, а Том Уилсон в концовке и вовсе мог оформить хет-трик, но попал в защитника, который заблокировал бросок в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:2 – «Вашингтон» одерживает девятую гостевую победу (в основное время) подряд: такое ранее удавалось только двум командам в истории – «Баффало» в сезоне-1983/1984 и «Лос-Анджелесу» в прошлом сезоне.

Главным героем встречи стал, конечно же, Том Уилсон, оформивший дубль после очень неприятного попадания шайбой. Лицо американца напоминало профиль неопытного пасечника, который неудачно провёл работы – настолько одна щека была опухшей. Но, как говорится, герои не носят плащей.