«Должен буду следовать за ним». НХЛ уже готовится праздновать великий рекорд Овечкина

Комиссионер лиги назвал дедлайн, после которого вместе с Уэйном Гретцки они не пропустят ни одного матча «Вашингтона».

На протяжении последних лет наиболее популярной темой в обсуждении событий Национальной хоккейной лиги являлась вечная полемика на тему того, сумеет ли Александр Овечкин побить легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки. После далеко не самого удачного, по его собственным стандартам, для россиянина предыдущего сезона у многих экспертов возрос скепсис относительно перспектив Александра Великого.

Однако на старте нынешнего регулярного чемпионата 39-летний форвард продемонстрировал настолько впечатляющую скорострельность, что в вопрос «Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки?» добавилось два слова, и теперь это выражение приобрело следующую конструкцию: «Когда именно Овечкин побьёт рекорд Гретцки?».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Российский снайпер начал регулярку с 15 голов в 18 матчах, выдав один из лучших стартов сезона НХЛ за всю свою карьеру. Вследствие этого его отставание от рекорда Гретцки сократилось до 26 точных бросков (868 против 894), и при сохранении подобного снайперского темпа он вполне резонно мог рассчитывать на установление рекорда уже в этом сезоне. В двух последних матчах он забросил пять шайб, однажды оформив хет-трик и ещё раз – дубль. Тем обиднее, что в дело вмешалась такая обидная и такая неприятная травма.

19 ноября в гостевом матче с «Ютой» (6:2), в котором он успел оформить дубль, Александр получил одно из самых серьёзных повреждений в своей профессиональной карьере, выбыв из строя на длительный срок. С того момента он пропустил уже три недели, но несколько дней назад Ови наконец вернулся к тренировкам на льду, а значит, его возвращение в состав «Кэпиталз» должно произойти уже в самое ближайшее время. Следовательно, погоня за рекордом Гретцки в обозримом будущем возобновится с новой силой, поэтому неудивительно, что в руководстве НХЛ уже всерьёз задумались о подготовке торжественной церемонии в честь россиянина.

«Алекс был в ударе, но, к сожалению, получил травму. У него была куча игр, в которых он забивал по несколько голов. Думаю, когда останется пять шайб, точно не меньше четырёх, я должен буду начать следовать за ним, и Великий тоже будет это делать.

Мы решили, что либо пять, либо четыре. Мы не можем рисковать, потому что, когда он будет так близок, я думаю, он будет настолько сосредоточен на этом, что это произойдёт в игре, где он забросит несколько шайб», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в подкасте Monumental Sports Network.

Гэри Беттмэн Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Занимающий пост комиссионера лиги с 1993 года функционер также подчеркнул, что НХЛ готова отметить это событие специальной церемонией.

«Подготовка к этому невероятному достижению, момент, когда он повторит и побьёт рекорд, – это то, чем люди будут очень довольны. Это событие получит внимание и празднование, которых оно заслуживает», – отметил Беттмэн.

Через несколько месяцев исполнится 26 лет с того момента, когда Уэйн Гретцки забросил свою финальную шайбу в НХЛ. Это произошло 29 марта 1999 года, когда великий канадец завершал блестящую карьеру, находясь в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В тот день он поразил ворота другой команды из Нью-Йорка — «Айлендерс». Для знаменитого канадского форварда этот гол стал 894-м в карьере. В активе россиянина сейчас 868 заброшенных шайб. Сумеет ли Александр превзойти достижение Уэйна уже в 2025 году?