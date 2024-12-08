Новогодняя распродажа. С кем могут расстаться аутсайдеры КХЛ в дедлайн?

Россию уже охватили предпраздничные хлопоты. Пока одни ругаются из-за выросших цен на оливье, ёлки и гирлянды, менеджеры КХЛ готовятся к дедлайну обменов, который наступает уже совсем скоро — 27 декабря, через три недели. В наших условиях дедлайн получается не таким весёлым, как в НХЛ, из-за пары условий: банально меньше клубов-продавцов, да и те, кто остаются вне плей-офф, не всегда отдают хоккеистов. У «Сочи» вообще хоккеисты фактически не его, а «маркиза, маркиза, маркиза Карабаса», и вытащить оттуда игрока непросто.

Из клубов, которые сейчас находятся вне зоны плей-офф, распродажей очевидно не будут заниматься «Витязь» и «Сибирь». Первые совсем недавно получили опытного Алексея Макеева, который занимает место травмированного Ивана Чеховича. У вторых с каждым матчем всё сильнее горит место под Вадимом Епанчинцевым, да и условием продления контрактов с новым менеджментом является попадание в плей-офф. А вот ситуацию в других клубах рассмотрим.

«Лада»

В самарском спорте после прихода Вячеслава Федорищева стало очень весело. В футболе новый губернатор уже успел вскрыть «чёрную кассу», предложил влиятельному агенту Павлу Андрееву поговорить публично, а буквально вчера вызвал недовольство игроков «Крыльев» своими поздравлениями в адрес «Акрона». Местный баскетбольный клуб, играющий в Лиге ВТБ, на этой неделе расстался со всеми легионерами, которые были самыми дорогими игроками команды.

Тотального закрытия «Лады» по баскетбольному сценарию (где уже объявлено, что на новый год будет создана новая команда) ждать не приходится. Однако клуб наверняка будет резать расходы. Тольяттинцы уже расстались с Энтони Греко, который получал 31 млн в год (здесь и далее данные по зарплатам «СЭ»), но при этом давал весьма малый выхлоп. Претендентов на него не оказалось, Греко пришлось расторгнуть, но в «Ладе» есть игроки, которые могут представлять больший интерес.

Владислав Подъяпольский Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

В первую очередь это Владислав Подъяпольский, во вторую — Трой Джозефс. Голкипер «Лады» уже заставил забыть свой неудачный отрезок в СКА и полностью перезагрузился в Тольятти, и вокруг него давно ходят глухие, но пока неопределённые слухи. Особенно интересным выглядит вызов на Кубок Первого канала, где представлены в основном либо игроки СКА, либо те игроки, которыми СКА интересуется. Канадский центр уже не так горяч, как в начале своей карьеры в КХЛ, но может быть достойным вариантом в нижние звенья для команд, которые не придавлены лимитом.

«ХК Сочи»

Степень автономности «леопардов», как уже указано в начале, весьма ограничена. Однако в прошлом году, например, южный клуб организовал обмен Николая Чебыкина, отдав в обмен Дмитрия Завгороднего и Кирилла Петькова. Однако большинство лидеров клуба явно относятся к категории неприкасаемых.

«Барыс»

Короткий всплеск на вратарских спинах, кажется, закончился, и «Барыс» вернулся примерно к тому, что и ожидали после начала резкой «коренизации». У команды Галыма Мамбеталиева семь поражений подряд в трёх играх без голов вообще. Так как вылет команде не грозит, можно уже наигрывать звенья к чемпионату мира и подключать больше людей из «Номада» и «Снежных Барсов». Игроки из России здесь явно лишние.

Антон Бурдасов Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

В последних играх расцвёл Антон Бурдасов, который забросил четыре шайбы за три матча. Форвард теперь получает в два раза меньше, чем в «Тракторе» (40 млн против 80 млн), плюс почти половина этой суммы, как и у других претендентов на обмен, уже выплачена «Барысом». Интересный вариант для третьей пары клуба-претендента — защитник Никита Камалов, который лидирует в команде по блок-шотам, играя за довольно умеренные 14 млн в год.

«Куньлунь»

Китайский клуб никогда не устраивал тотальных распродаж. Если в прошлые годы из драконьего логова людей было вообще нереально вытащить, то теперь «Ред Стар» отдаёт игроков за очень солидные компенсации, которые тратит на новые приобретения. Недавно трансфер Райана Меркли в Омск был компенсирован переходом Джозефа Душака. Примерно такого сценария можно ожидать и сейчас. Год назад «Трактор» якобы отдал за Джека Родевальда 30 млн рублей, и ценник вряд ли упадёт.

Однако сложно представить, что кто-то из легионеров может занять лидерские позиции в российских клубах КХЛ. А вот Родевальд-2 (в прошлом плей-офф он центрил важное звено с Котляревским и Робинсоном) случиться может. На эту роль неплохо подходит Тайлер Граовац — крупный, с неплохим процентом на точке и с опытом игры в нижних звеньях НХЛ. Кроме того, интерес может вызвать опытный защитник Юрий Паутов — один из немногих обладателей положительной полезности в клубе, один из главных бойцов меньшинства, играющий лишь за 14 млн.

«Амур»

В последних матчах команда Виктора Костючёнка всё равно проигрывает, но хотя бы делает это весело — 4:6, 5:7. Содержание игры при этом не слишком изменилось в лучшую сторону, так что можно подозревать, что лидеры хабаровского клуба набивают себе статистику перед дедлайном. Судя по всему, в следующем сезоне бюджета у «Амура» на Гальченюков и Хохлачëвых уже не будет, а частично отбить эти траты надо.

Отбивать, судя по всему, будет Гальченюк. В последних играх форвард ускорился: хет-трик СКА, дубль «Барысу», за 10 матчей у Алекса 9+4. Прямо сейчас рынок активно перегревает «Авангард», который, по сведениям инсайдеров, готов был выложить огромные деньги за Рашевского, Пилипенко и Атанасова. Однако команды этих игроков никуда из зоны плей-офф не выпали, а вот Хабаровск, который в этом году чуть не вышел за бюджет, деньги может взять.

Алекс Гальченюк Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Лишь у пятерых полевых игроков «тигров» есть контракты на следующий год — а это значит, что «Амур» может выставить на продажу почти всех игроков старше 28. Защита в последних играх почти полностью отсутствовала, однако легко представить, что жëсткие защитники типа Ивана Мищенко и Виктора Балдаева могут хорошо вписаться в организованную систему.