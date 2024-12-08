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Расписание спортивных матчей 9 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» в АПЛ, баскетбол и хоккей
Михаил Георгиев
Спортивные события 9 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем новую рабочую неделю со спорта: Мичков постарается продлить результативную серию в НХЛ, «Клипперс» — «Хьюстон» в НБА и футбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Тампа» в зоне плей-офф?

Рик Токкет продолжает создавать империю в «Ванкувере», пытаясь выстроить идеальный коллектив. Получается пока неплохо – команда идёт в тройке Тихоокеанского дивизиона. «Тампа» же познаёт жизнь без Никиты Кучерова – в двух матчах без российского бомбардира в составе «молнии» один раз разгромно выиграли и ещё один раз уступили. Кто станет полноправным лидером в отсутствие Кучерова?

В прошлом матче «Тампа» установила уникальный рекорд:
«Тампа» установила рекорд франшизы в матче с «Сан-Хосе»

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Маккиннон обгонит Капризова в списке лучших бомбардиров?

«Колорадо» продолжает борьбу за плей-офф – сейчас команда находится за пределами восьмёрки. Хотя у трёх лидеров дела идут хорошо – Маккиннон, Рантанен и Макар в сумме набрали уже 112 очков. «Нью-Джерси» — один из лидеров сезона, который всерьёз намеревается взять Президентский кубок, а то, глядишь, и Кубок Стэнли. Будет сделан очередной шаг?

Недавно «Колорадо» оформил самый крутой камбэк в сезоне:
Безумный камбэк в НХЛ! «Колорадо» заменил русского вратаря и вытащил матч с 0:4
Видео
Безумный камбэк в НХЛ! «Колорадо» заменил русского вратаря и вытащил матч с 0:4

🏒 3:30: «Филадельфия Флайерз» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Юта
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мичков продлит результативную серию?

У Мичкова на данный момент всё отлично – Матвей идёт на первом месте в спике бомбардиров среди новичков, является главным претендентом на «Колдер», а также набрал семь очков в трёх последних встречах. Сама «Филадельфия» тоже не отстаёт – «лётчики» оправились после неудачного старта и сейчас всерьёз претендуют на плей-офф. Сможет ли новичок НХЛ остановить коллектив Тортореллы?

Матвею покорилось очередное достижение:
Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ
Видео
Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «парусники» хоть раз обыграют клуб из Техаса?

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» уже встречались дважды. Оба раза подопечные Име Удоки оказывались сильнее. При этом две победы были добыты очень уверенно – 125:104 и 111:103. Мало кто ставил на хорошую игру от «парусников» на старте сезона, но шикарные представления от всех игроков и особенно от Джеймса Хардена держат команду на плаву. Удастся ли клубу из Лос-Анджелеса впервые обыграть техасцев?

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⚽️ 23:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 15-й тур

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
09 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды снова порадуют голами?

«Молотки» и «волки» умеют делать красиво. Особенно в личных противостояниях: два последних матча получились результативными – «Вест Хэм» победил оба раза (3:0, 2:1). А тут ещё и повод появился себя как следует проявить, ведь обе команды уступили в двух последних турах. И ладно лондонцы пока ещё не свалились в зону вылета, «Вулвз» там закрепились и отстают от спасительного места на четыре очка. Когда ещё побеждать, если не сейчас?

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