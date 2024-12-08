Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 8 декабря 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ

Безумие в дальневосточном дерби, внезапное поражение «Трактора». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 8 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Салават» снова выиграл у «Ак Барса», ЦСКА побеждает в Ярославле.

8 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Подводим итоги последнего перед международной паузой игрового дня КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 6
Адмирал
Владивосток
1:0 Гальченюк (Дубакин, Мищенко) – 05:32 (5x5)     1:1 Ручкин (Солянников, Сошников) – 06:59 (5x5)     2:1 Барулин (Гуркин, Дубакин) – 07:47 (5x5)     2:2 Завгородний (Шестаков) – 10:05 (5x5)     3:2 Гиздатуллин (Гуркин, Мищенко) – 13:41 (5x5)     3:3 Гутик (Старков, Шэн) – 14:09 (5x5)     4:3 Гиздатуллин (Гуркин, Шаймарданов) – 21:03 (5x5)     4:4 Солянников (Завгородний, Основин) – 25:39 (5x5)     4:5 Гутик (Ручкин, Старков) – 31:00 (5x5)     4:6 Гутик – 37:27 (5x5)    

«Амур» всё ещё проигрывает, но стал делать это весело. Впрочем, вряд ли болельщиков это обрадовало — как и тот факт, что в дальневосточном дерби «Адмирал» вновь забивает много голов в ворота «тигров». Дебют Мэтта Джурусика в Хабаровске оказался очень коротким: вратаря заменили после трёх пропущенных голов, как и его визави Андрея Мишурова. Главным героем встречи стал оформивший первый хет-трик в КХЛ Даниил Гутик, пусть Леонид Тамбиев и выразил недовольство двумя его удалениями в зоне атаки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

«Никуда не годится так начинать игры на выезде. Если вы куда-то собрались в перерыве — езжайте сразу!» — возмущался после матча главный тренер «Лады» Павел Зубов. Уже к 15-й минуте его подопечные проигрывали 0:3, а Василий Атанасов набрал 1+2. Единственное, что смогла сделать «Лада» — сократить отставание до минимума, но второй гол был забит за 38 секунд до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5)     1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4)     2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5)     3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)    

«Зелёное дерби» не было сверхрезультативным, но вышло весьма смотрибельным. Как и ожидалось, бо́льшую часть голов у команд забили лидеры, которые скоро поедут в Петербург играть за сборную мира КХЛ. У «Ак Барса» по голу забили Ник Петан и Дмитрий Яшкин, однако у «Салавата» победный дубль оформил недавно вернувшийся после травмы Джош Ливо. Уфимцы выиграли все три дерби в первой половине сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Иванцов) – 06:32 (5x5)     2:0 Аймурзин (Дыбленко, Пилипенко) – 35:32 (5x5)     2:1 Дронов (Попов, Сикура) – 38:28 (5x5)    

В Череповец «Трактор» поехал без нескольких ведущих игроков, которых уже отпустили на паузу чуть пораньше. Судя по игре, другие хоккеисты челябинской команды мысленно тоже уже были на пляже. «Трактор» не смог реализовать двойное большинство, в котором провёл две минуты, и за матч забросил лишь раз. У «Северстали» же забили знакомые лица — Алексей Кручинин и Данил Аймурзин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 34:53 (5x5)     0:2 Абрамов (Полтапов, Охотюк) – 55:50 (5x5)     1:2 Фрейз (Гернат, А. Радулов) – 59:54 (5x5)    

ЦСКА в последних встречах играет чуть ли не прагматичнее «Локомотива», и матч в Ярославле весёлым не ожидался. Так и получилось: команды на двоих наскребли лишь три шайбы. Как и в Нижнем Новгороде, армейцев выручил Виталий Абрамов, сделавший дубль. Иван Просветов почти увёз из Ярославля «сухарь», однако гол Мартина Герната за шесть минут до сирены испортил вратарю победу. «Локомотив» провёл в атаке 19 минут, но отметился лишь 26 бросками в створ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Морозов) – 21:18 (5x5)     0:2 Пашин (Галимов) – 23:52 (5x5)     1:2 Барак (Чехович) – 24:18 (5x5)     1:3 Пашин (Чайковски, Галимов) – 26:47 (5x5)     2:3 Калинин (Чивилёв, Педан) – 32:52 (5x5)     2:4 Рубцов (Пашин, Галимов) – 55:03 (5x5)    

«Витязь» сегодня играл при полных трибунах, однако немалая часть зрителей болела за «Спартак». У хозяев вернулся в состав Иван Чехович, но не было Дмитрия Бучельникова — одна из лучших троек КХЛ снова вместе не сыграла. На один гол этих ребят хватило, однако «Спартак» в последних встречах пришёл в себя и забил четырежды. Дубль оформил Александр Пашин, а ассистентский хет-трик — Ансель Галимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 7
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Жуков (Белоусов, Рукавишников) – 04:35 (5x5)     0:2 Широков (Гордеев, Мёрфи) – 05:16 (5x5)     0:3 Гоголев (Бек, Андреофф) – 10:46 (5x5)     1:3 Кэмпбелл (Сомерби, Кленденинг) – 13:58 (5x5)     1:4 Гоголев (Бек, Андреофф) – 15:20 (5x5)     2:4 Душак (Юрчо, Граовац) – 24:27 (5x4)     3:4 О'Реган (Душак, Кейзер) – 35:45 (5x4)     4:4 О'Реган (Дрозг, Шартье) – 36:07 (5x5)     4:5 Кара (Бутузов, Пьянов) – 38:49 (5x5)     4:6 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 41:30 (5x4)     4:7 Мёрфи – 50:49 (5x5)     5:7 Кленденинг (Душак, Фу) – 59:23 (5x5)    

В Мытищах состоялся матч, который по дикости обогнал даже хабаровский. К шестой минуте «Сибирь» вела 2:0, хозяева заменили вратаря, но вскоре счёт стал уже 4:1. Всё? Нет, «Куньлунь» резко прибавил в бросковой активности и благодаря большинству сравнял счёт. «Сибири» пришлось самой менять вратаря, однако гости в концовке второго периода забили в раздевалку и исправили ситуацию. Новосибирский клуб выиграл, однако вопросы к тренерскому штабу никуда не делись.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Грицюк (Хайруллин, Коромыслов) – 13:48 (5x5)    

В Петербурге сегодня ограничились лишь одной шайбой в исполнении Арсения Грицюка. Больше забить не позволил Никита Бояркин, который сделал 35 сейвов — кроме того, вмешательство видеотренеров СКА помогло отменить шайбу Станислава Бочарова, заброшенную из офсайда. Астанинский клуб закончил без голов четыре игры из последних восьми.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android