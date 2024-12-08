Безумие в дальневосточном дерби, внезапное поражение «Трактора». Итоги дня в КХЛ

8 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Подводим итоги последнего перед международной паузой игрового дня КХЛ.

«Амур» всё ещё проигрывает, но стал делать это весело. Впрочем, вряд ли болельщиков это обрадовало — как и тот факт, что в дальневосточном дерби «Адмирал» вновь забивает много голов в ворота «тигров». Дебют Мэтта Джурусика в Хабаровске оказался очень коротким: вратаря заменили после трёх пропущенных голов, как и его визави Андрея Мишурова. Главным героем встречи стал оформивший первый хет-трик в КХЛ Даниил Гутик, пусть Леонид Тамбиев и выразил недовольство двумя его удалениями в зоне атаки.

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«Никуда не годится так начинать игры на выезде. Если вы куда-то собрались в перерыве — езжайте сразу!» — возмущался после матча главный тренер «Лады» Павел Зубов. Уже к 15-й минуте его подопечные проигрывали 0:3, а Василий Атанасов набрал 1+2. Единственное, что смогла сделать «Лада» — сократить отставание до минимума, но второй гол был забит за 38 секунд до сирены.

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«Зелёное дерби» не было сверхрезультативным, но вышло весьма смотрибельным. Как и ожидалось, бо́льшую часть голов у команд забили лидеры, которые скоро поедут в Петербург играть за сборную мира КХЛ. У «Ак Барса» по голу забили Ник Петан и Дмитрий Яшкин, однако у «Салавата» победный дубль оформил недавно вернувшийся после травмы Джош Ливо. Уфимцы выиграли все три дерби в первой половине сезона.

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В Череповец «Трактор» поехал без нескольких ведущих игроков, которых уже отпустили на паузу чуть пораньше. Судя по игре, другие хоккеисты челябинской команды мысленно тоже уже были на пляже. «Трактор» не смог реализовать двойное большинство, в котором провёл две минуты, и за матч забросил лишь раз. У «Северстали» же забили знакомые лица — Алексей Кручинин и Данил Аймурзин.

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ЦСКА в последних встречах играет чуть ли не прагматичнее «Локомотива», и матч в Ярославле весёлым не ожидался. Так и получилось: команды на двоих наскребли лишь три шайбы. Как и в Нижнем Новгороде, армейцев выручил Виталий Абрамов, сделавший дубль. Иван Просветов почти увёз из Ярославля «сухарь», однако гол Мартина Герната за шесть минут до сирены испортил вратарю победу. «Локомотив» провёл в атаке 19 минут, но отметился лишь 26 бросками в створ.

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«Витязь» сегодня играл при полных трибунах, однако немалая часть зрителей болела за «Спартак». У хозяев вернулся в состав Иван Чехович, но не было Дмитрия Бучельникова — одна из лучших троек КХЛ снова вместе не сыграла. На один гол этих ребят хватило, однако «Спартак» в последних встречах пришёл в себя и забил четырежды. Дубль оформил Александр Пашин, а ассистентский хет-трик — Ансель Галимов.

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В Мытищах состоялся матч, который по дикости обогнал даже хабаровский. К шестой минуте «Сибирь» вела 2:0, хозяева заменили вратаря, но вскоре счёт стал уже 4:1. Всё? Нет, «Куньлунь» резко прибавил в бросковой активности и благодаря большинству сравнял счёт. «Сибири» пришлось самой менять вратаря, однако гости в концовке второго периода забили в раздевалку и исправили ситуацию. Новосибирский клуб выиграл, однако вопросы к тренерскому штабу никуда не делись.

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В Петербурге сегодня ограничились лишь одной шайбой в исполнении Арсения Грицюка. Больше забить не позволил Никита Бояркин, который сделал 35 сейвов — кроме того, вмешательство видеотренеров СКА помогло отменить шайбу Станислава Бочарова, заброшенную из офсайда. Астанинский клуб закончил без голов четыре игры из последних восьми.

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